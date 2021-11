Amarres de amor: Mejora la relación con tu pareja

Los amarres de amor son uno de los mejores métodos con los que mejorar una relación de pareja, consolidarla y/o resolver problemas sentimentales relacionados.

Para muchas personas, de hecho, ha sido la única solución válida que han podido aprovechar de forma efectiva, pues ninguna de las opciones anteriores había resultado.

Los amarres de amor están cobrando cada vez mayor popularidad por la ayuda que pueden ofrecer, por las opiniones que se multiplican en Internet sobre estos hechizos, así como también porque los profesionales reconocidos en este sector son más conocidos.

¿Por qué elegir amarres de amor para mejorar tu relación?

Los amarres de amor se presentan como una solución recomendable a la hora de mejorar una relación por muchos motivos.

El primero de todos es que ofrecen resultados consolidados. No se trata de remedios puntuales o que actúan sobre una crisis concreta. Encuentran el verdadero origen del problema y se centran en resolverlo, para que ni este ni ningún otro conflicto relacionado puedan tener lugar.

Además, los amarres de amor más efectivos se basan en la magia blanca. Una de las profesionales más reconocida en este ámbito en España es Paloma Lafuente. Ella afirma que con la magia blanca es como obtendremos resultados que perdurarán en el tiempo y con la que podremos hacer rituales de amarre sin riesgo.

La magia blanca actúa sobre sentimientos existentes, sin imponer nada. Por eso los amarres de basan en una transformación de sentimientos ya presentes, pero mal enfocados.

Por tanto, los sentimientos de amor, atracción y pasión se mantienen en la pareja, pero en ocasiones están más ocultos, se están debilitando o no consiguen mostrarse por otros obstáculos.

Con un amarre de amor se potencian estos sentimientos y se redirigen hacia el objetivo que tenemos de una felicidad en pareja.

Además, los amarres de amor puedes hacerlos tanto por tu cuenta como con la ayuda de profesionales como Paloma Lafuente.

Si tienes conocimiento y experiencia sobre estos hechizos, en su página web oficial puedes ver detalles sobre cómo realizarlos, cuándo son apropiados e incluso todos los pasos del ritual, con sus ingredientes correspondientes.

Si no, siempre puedes contar con la ayuda de profesionales, que sabrán asesorarte sobre el mejor hechizo en cada momento, así como también a realizarlo sin errores.

¿Cómo funcionan realmente los amarres de amor?

Hay que tener en cuenta que detrás de un amarre de amor y sus consecuencias hay mucho trabajo a realizar.

Su efectividad no es por azar, sino que responde a la consecución de muchos pasos, de decisiones acertadas, de acciones correctas en el ritual y, sobre todo, de un enfoque personal completamente dirigido a tener éxito con ellos.

Para empezar, Paloma Lafuente siempre recomienda aprovechar la lectura de cartas del tarot para saber qué hechizo elegir.

Ella descubrió sus aptitudes para la cartomancia desde muy pronto y, desde entonces, ha seguido invirtiendo tiempo y dedicación a conocer mejor las cartas del tarot y a interpretarlas en sus diferentes variantes y posibilidades.

La lectura de cartas del tarot nos puede ayudar a descubrir el verdadero origen del problema por el que esté pasando la pareja. Así sabremos de verdad el hechizo que nos va a ofrecer la máxima efectividad.

Además, cada amarre tiene unos ingredientes concretos que deberemos reunir para el ritual. Con la ayuda de un profesional, sabremos los ingredientes que necesitamos y, si alguno no podemos encontrarlo, se nos ofrecerá alguna alternativa o esa misma persona puede que tenga mejor acceso a ellos.

Por ejemplo, en un ritual se puede necesitar desde hielo hasta limón o velas, todo fácil de encontrar. Pero también es posible que necesitemos nuestro anillo de boda, fotografías nuestras o algún regalo especial. En algunos casos incluso se nos pueden solicitar ingredientes especiales como piedras mágicas.

Los profesionales en amarres saben cómo encontrarlas y cómo aprovecharlas lo mejor posible.

Si un amarre de amor funciona es porque se hace sin fallos. Cualquier error en el ritual va a suponer la invalidez del mismo al instante.

Esto hace que mucha gente se pregunte qué riesgos hay al hacer un amarre y que se produzca un fallo. Las consecuencias dependerán de la magia que hayamos querido utilizar.

Si, como nos recomienda Paloma Lafuente, aprovechamos la magia blanca, no tendremos que temer nada. La magia blanca respeta el libre albedrío, lo que significa que si nos equivocamos en cualquier momento del ritual o incluso si elegimos mal el amarre, no sucederá nada malo. Ni contra nosotros, ni contra la otra persona, ni contra terceras personas, ni siquiera se agravará el problema actual.

Al menos en lo referente a los efectos del hechizo. Todo seguirá el orden natural de las cosas y, por tanto, lo que suceda dependerá de otros factores, no del amarre de amor.

Lo que está claro es que si nos equivocamos a la hora de hacer el hechizo, también significa que no podremos contar con sus efectos positivos, será simplemente como si no hubiéramos hecho nada.

Contar con un profesional en amarres de amor nos evita este problema y, además, nos garantiza que el ritual se desarrolla perfectamente, sin errores.

En caso de que se provoque algún error, su experiencia le permitirá identificarlo al instante y subsanarlo como considere. Por estos motivos, la mayoría de personas que publican opiniones positivas sobre amarres, lo hacen porque han acudido a un profesional.

Hay otro factor muy a tener en cuenta con los amarres de amor, que consiste en la espera de los efectos. No se producen de forma inmediata, no terminas el ritual y los sentimientos de la otra persona ya están orientados como has deseado. Todos los cambios se producen de forma gradual.

Ahora bien, si nos hemos equivocado en el amarre, incluso haciéndolo con magia blanca como hemos indicado anteriormente, no se producirá ningún cambio.

Mucha gente que acude a la consulta de Paloma Lafuente dice que ha hecho el amarre de amor y no ha funcionado. Pero en la práctica no ha sido así. Se equivocaron en el ritual y eso provocó que no se dieran los resultados. Ellos esperaban sin notar ningún cambio y, por mucho que hubieran esperado, no se iban a producir los resultados.

Ahora bien, con un profesional que nos guíe, que nos ayude a elegir el amarre adecuado, que nos garantice que el ritual se realiza sin errores, sí que podremos esperar los cambios en los sentimientos de esa persona y los veremos progresivamente.

Qué amarres de amor elegir para mejorar la relación

Los amarres de amor pueden servir para muchos propósitos. Una de sus principales cualidades es la de adaptarse a cualquier problema de pareja. Al ser así, podremos afrontar con ellos cualquier tipo de crisis por la que pasemos o situación que queramos mejorar.

Es importante aclarar que esto no significa que siempre debamos escoger los amarres de amor. Hay muchos otros hechizos que pueden ofrecernos la misma efectividad o incluso ser más apropiados, dependiendo de cada situación.

Ahora bien, si queremos aprovechar los amarres y, concretamente, los necesitamos para mejorar la relación, estas son algunas de las situaciones en que resultan muy recomendables:

Amarre de amor para que te escuche

La comunicación resulta esencial para que una relación funcione. Sin ella, los malentendidos se acumularán, el distanciamiento se hará más patente y al final todo representará un conflicto.

Un amarre de amor en estos casos, motiva un acercamiento entre las dos personas con un propósito de entendimiento, lo que permite la comunicación.

No hay que confundir discutir con hablar. Muchas parejas discuten constantemente, pero eso no es una comunicación sana ni eficiente. Con este hechizo se busca precisamente lo contrario, que la otra persona escuche nuestros argumentos y que podamos conversar con él o ella con el fin de encontrar un entendimiento mutuo.

Este hecho aparentemente sin demasiada importancia, asienta las bases de un acercamiento entre las dos personas, que va a servir para reforzar la relación.

Muchas discusiones también se tienen por falta de entendimiento. Con un amarre que elimine este problema, también estaremos reduciendo considerablemente los conflictos en la pareja y nuestra relación disfrutará de mayor felicidad.

Amarre de amor para recuperar la pasión

Paloma Lafuente confirma que muchos de los amarres de amor que le solicitan están relacionados con un problema de falta de pasión.

El problema en sí es corriente, incluso natural, pero no solucionarlo es demasiado peligroso. La pasión es normal que se vaya diluyendo conforme la relación avanza, ya que hay otras responsabilidades, tareas y necesidades que acaparan el tiempo de la pareja.

Sin embargo, esto no significa que no debamos atender a esa falta de pasión. Si no se pone remedio, crea un distanciamiento mayor que puede llegar incluso a separación y ruptura.

Un amarre de amor en estos términos acerca más a la pareja a un nivel pasional, recuperando la atracción de los inicios o incluso superándola. Con ello se refuerza el vínculo que les une y también el compromiso mutuo de estar juntos.

Amarre de amor para enamorar a alguien

Anteriormente decíamos que los amarres de amor con magia blanca actúan sobre unos sentimientos ya presentes. El problema está en que esos sentimientos no siempre se interpretan bien o se dejan salir a la luz.

Es el caso típico de amantes que no quieren comprometerse porque consideran que no hay amor. Sí que lo hay, pero se está reprimiendo por otros motivos.

Un amarre de amor en estos casos potencia los sentimientos de amor que esa persona tiene latentes, para que se produzca ese enamoramiento.

También son utilizados para recuperar a parejas que, por discusiones y otros problemas, puedan haber sentido cierto desenamoramiento. En realidad, sus sentimientos sobre la otra persona están escondidos porque los tapan los problemas. Sacándolos a la luz incluso puede que resolvamos la crisis que no dejaba que se mostrasen.

Amarre de amor para superar los celos

Los celos pueden venir de ambas partes de la pareja. Lo primero que debe hacerse para escoger el amarre adecuado es saber dónde está el problema.

¿Tienes tú celos de la otra persona pero sin ningún motivo? ¿Tus celos están presentes por miedo a su infidelidad, que crees probable o que ya ha cometido? ¿Son celos de la otra persona que están afectando a vuestra relación?

Cada una de estas situaciones (y muchas más relacionadas con la infidelidad y los celos), puede resolverse con el amarre de amor adecuado. Aquí la lectura de cartas del tarot nos va a ayudar muchísimo, pues son situaciones difíciles de descifrar, para las que necesitamos respuestas y, en ocasiones, incluso encontrar preguntas adecuadas que no nos hemos hecho.

Amarre de amor para alejar terceras personas

Los amarres de amor están dirigidos a proteger la situación sentimental de, al menos, la persona que pide el amarre si no está vinculada a nadie. Si está con una pareja, el objetivo será que ambos sean felices. Pero no siempre depende todo de la pareja o de una de las dos partes. A veces son terceras personas que actúan con una influencia negativa sobre la relación.

Los llamados amarres de alejamiento, están dirigidos a esas personas, con el fin de alejarlas para siempre de la pareja y permitir que la relación recupere su estado natural de felicidad.

Estos amarres (que siguen siendo de amor porque buscan mantener la unión de la pareja), los hay de muchos tipos, pero encontramos sobre todo tres que se presentan más frecuentemente.

El primero de ellos es el amarre para alejar a una persona que está interesada sentimentalmente en la otra parte de la pareja.

El segundo de ellos es el amarre para alejar a una persona tóxica, que disfruta influyendo negativamente y causando dolor a la pareja.

Por último, está el amarre de amor para alejar a un familiar demasiado entrometido. Es un amarre especial, ya que el alejamiento no es definitivo, pero con el que sí buscaremos redirigir su atención hacia otros aspectos de la vida ajenos a la pareja.