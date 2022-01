Los amarres de amor más TOP para un año sin problemas de pareja

Un año ha quedado atrás uno nuevo llega a nuestras vidas para ofrecernos las oportunidades que, sea por los motivos que sean, no hemos podido encontrar o aprovechar en otras ocasiones. En esta línea aparecen los archiconocidos propósitos de año nuevo, en los que las personas depositan grandes dosis de confianza como el acicate definitivo para cambiar aquello a lo que se desea dar un giro notable. Dejar de fumar, hacer deporte, encontrar trabajo o estudiar más pueden ser algunos de los más repetidos. Sin embargo, hay uno que se repite como un mantra entre un porcentaje elevado de la población que no encuentra pareja.

En efecto, enamorarse es uno de los grandes propósitos de quienes se sienten lastrados por lo que ellos mismos consideran la pesada carga de la soltería. Puede también que sencillamente haya un deseo de sentir por primera vez los efectos regeneradores del amor o de volver a experimentarlos después de algún tiempo. En resumidas cuentas, ser uno más de la legión de Cupido, bien como flechado, bien como flechador.

Sin embargo, hay quienes al escuchar que el amor es un propósito en sí tienden a desalentar los espíritus más enardecidos con sentencias del tipo: "encontrar pareja y enamorarse no depende de uno mismo". Y aunque en cierto modo sea verdad, también lo es que uno tiene la capacidad de buscar el amor y luchar por quien realmente le despierta esa clase de sentimientos sinceros. Incluso cuando parece que se ha intentado todo, aún quedan recursos como los amarres de amor. Pero, ¿qué son? Muy sencillo, y a la vez complicado. Sencillo porque son hechizos que podrían conectar a dos personas que sienten la una por la otra, pero que no estaban unidas. Complicado porque no todos los santeros saben hacerlo, aunque lo digan. En este contexto, Alicia Collado se posiciona como líder en el sector del esoterismo y especializada en formulaciones de este calibre.

De nuevo, ganan los amarres de amor con magia blanca y buenas intenciones

De sobra son conocidos los conceptos de magia blanca y magia negra por todas aquellas novelas y películas de ciencia ficción cuyas tramas giran en torno al mundo mágico. Pero la realidad es que ninguna de las dos son mentiras salidas del ingenio de los escritores y guionistas, sino una dimensión veraz de la vida que acompaña a la humanidad desde tiempos milenarios. La gran diferencia entre ambas es que, mientras que la blanca se afana en intentar ofrecer resultados beneficiosos, la negra pone su foco en hacer daño a quien recibe el efecto de su energía.

Como es natural, al tratarse de amor, la magia blanca es el mejor aliado para los amarres, que junto con las buenas intenciones son los dos impulsos principales con los que los especialistas trabajan para intentar aumentar la funcionalidad del hechizo. No debemos olvidar que el amor, el sincero, el verdadero, el sano, se construye con los cimientos de la bondad, del bien, y que la energía de las buenas acciones y los buenos pensamientos es la que nutre principalmente la fuerza de la magia blanca.

Además, la magia blanca tiene la cualidad de ser aliada en muchas ocasiones de la diversión, la risa, la alegría, por lo que realizar un amarre de amor podría ser toda una experiencia inolvidable con la que no sólo podríamos encontrar al amor de nuestra vida, sino también momentos de disfrute y entretenimiento verdaderamente placenteros. En definitiva, los amarres de amor con magia blanca seguirán marcando la tendencia de este tipo de conjuros en los próximos periodos.

¿Harías un amarre de amor con magia negra para eliminar problemas de pareja?

No obstante, aunque la magia blanca es la preferida de quienes se dedican al fascinante mundo de los amarres de amor, no faltan brujos malos que también ofrecen estos servicios, incluso cuando este tipo de hechiceros prefieren actuar en solitario y no trabajar para nadie. En otro orden de cosas, tampoco debe confundirse a estos magos con mentirosos o engaños. Los engaños son directamente embusteros alejados de todo halo mágico. Sin embargo, estos brujos sí que tienen poder real, sólo que sus intenciones son maliciosas, perniciosas y abyectas.

No obstante, algunos de ellos se prestan para realizar conjuros aparentemente tan blancos como los amarres de amor. Aunque en un primer momento podrían funcionar, hay que tener cuidado con las repercusiones futuras y cómo el amarre se desarrolla con el paso del tiempo.

Los amarres de amor con magia negra solo te traerán quebraderos de cabeza

Mientras que los amarres de amor con magia blanca podrían tener un efecto totalmente beneficioso, aquellos que se realizan con magia negra casi con toda probabilidad acabarán volviéndose en contra. Celos, rencores, desengaños o malas formas pueden aparecer en la relación dinamitándola desde dentro. Es entonces cuando la misma fuerza que otrora provocó la unión genera entonces la destrucción de la misma.

En Alicia Collado nos desvelan cuáles serán los amarres de amor más TOP del 2022

Los amarres de amor pueden realizarse de muchas formas, por lo que un buen santero debe conocer a la perfección la mayoría de técnicas existentes para adaptarse lo mejor posible a las necesidades de cada uno de sus clientes. Para 2022, desde Alicia Collado se recomiendan los métodos que serán más eficaces: Vudú Candomblé de 7 nudos y Amarrado y Claveteado.

El Vudú Candomblé de 7 nudos está pensado principalmente para parejas, ya que podría crear una protección espiritual fuerte e intenta evitar las infidelidades. Además, podría suponer un amarre de amor eterno entre ambos. Por otro lado, el Amarrado y Claveteado pertenece más al ámbito del domino de amor que del amarre, pero también será uno de los más usados. Así, este conjuro está pensado para las dominaciones espirituales de pareja, e incluso podría llegar a unir a dos personas que se encuentran muy distantes por culpa de terceros en la relación, dentro de su entorno.

Los hechizos que sirven para intentar que tu pareja piense en ti y te busque

En algunas ocasiones uno de los dos enamorados en la pareja puede sentir que la otra persona ha tomado un poco de distancia con respecto a la otra. No se interesa como antes, dedica menos tiempo a hablar o, sencillamente, la comunicación ha cambiado entre ambos. Para estas ocasiones, desde Alicia Collado ponen a disposición de sus clientes hechizos para intentar que esa persona piense en ti y te busque.

Estos conjuros son también ideales para quienes desean tener contacto con alguien a quien aman sin ser pareja, teniendo una necesidad imperiosa de conversar con la persona amada. Ese podría ser el gran momento para enamorarla. Con las herramientas necesarias los profesionales esotéricos podrían luchar para hacer por ti aquello que deseas.

Los amarres de amor para que te perdone y siga a tu lado

En ciertas ocasiones, las parejas atraviesan crisis (tanto en convivencia como separadas) ocasionadas por errores por parte de uno de los dos o por errores que vienen de uno y otro lado. Para aquellos momentos en los que somos responsables directos de la crisis y el enfado de la persona que amamos, y siempre que haya verdadero arrepentimiento, los amarres de amor podrían llegar a ser eficaces para eliminar este problema. También es importante tener en cuenta que la persona que recibirá los efectos del conjuro debe seguir teniendo sentimientos, pues de lo contrario no podría realizarse este tipo de rituales.

Desde el gabinete de Alicia Collado ofrecen hechizos sencillos con los que se intenta que esa persona llegue a decidirse a buscarnos y perdonarnos. Cabe la posibilidad también de que nos hayamos enfadado con nuestra pareja, pero su orgullo le impida pedirnos disculpas. Para estas ocasiones también estos procedimientos podrían ser efectivos. Precisamente por servicios como estos Alicia Collado tiene opiniones excepcionales en la red y cada vez más numerosas.

Amarres y hechizos para recuperar a tu ex novio o ex novia

Las malas rachas pueden desembocar algunas veces en el peor de los escenarios para una pareja que ha sido feliz: la ruptura. Puede darse el caso de que ésta haya sido consensuada por ambas partes y todo haya quedado en una bonita amistad, pero no es el caso más común. Por lo general, una de las partes es la que decide ponerle fin a la relación, mientras que la otra se ve avocada al sufrimiento y a la nostalgia. Para ocasiones como esa, en las que uno se pregunta qué puedo hacer para recuperar a mi ex, o cómo puedo recuperar a mi ex rápido (incluso después de creer que todo se ha intentado), siempre queda la opción de recurrir a los amarres de amor.

Un hechizo como el usado para pedir perdón puede ser eficaz para estos casos, ya que al fin y al cabo se trata de intentar hacer volver a esa persona a nuestro lado para que la relación siga funcionando. Quizá, si la ruptura ha sido demasiado dolorosa y ha provocado en la otra persona una pérdida de sentimientos, un conjuro de dominio de amor, como el Amarrado y Claveteado, podría ser el adecuado.

Amarres para que me sea fiel y me trate bien

En otro orden de cosas, incluso cuando las relaciones atraviesan un buen momento, alguno de los miembros de la pareja puede sentir el miedo de que todo se vaya al traste, motivado por una desconfianza natural en algunas personas. Este problema se agrava cuando la otra parte tiene una personalidad seca o despegada, que no necesariamente indica falta de amor, pero que sí suele llamar a confusión.

Para esas situaciones, un amarre de amor con magia blanca o roja podría ser el apropiado, como ocurre con el Vudú Candomblé de 7 nudos, en el que se podría crear protección espiritual para la pareja y se lucha por llegar a unir el amor eternamente. Sin duda, ante este tipo de escenarios un buen servicio de videncia, como el de Alicia Collado, sabrá a qué hechizo recurrir.

Hablan los expertos: La magia blanca seguirá siendo tendencia en este nuevo año

La seguridad de que el proceso será fructífero al final de todo es uno de los factores más importante a la hora de recurrir a este tipo de métodos poco ortodoxos. No con ello se quiere decir que los mejores, como Alicia Collado, garanticen al 100 % el éxito del conjuro, pero sí que es importante consolidar una serie de técnicas que proporcionen transparencia y confianza. Por ello, un año más, el recurso de la magia blanca como motor de los amarres de amor volverá a ser tendencia.

En efecto, la recurrencia frecuente a la magia blanca y pura es uno de los motivos por los que los especialistas coinciden en que 2022 es buen año para los rituales de amor. Y es que, frente a la magia negra, que puede provocar efectos contrarios a largo plazo (incluso si en un principio estas fórmulas han funcionado), la blanca da la certeza de que, al menos no tendrá consecuencias adversas.

Los amarres de amor que proporcionan fidelidad serán protagonistas, ante una sociedad cada vez más promiscua

En línea con la idea de seguridad, precisamente la búsqueda de esta certeza es una de las grandes demandas de las parejas actuales, que se encuentran ante un mundo feroz que poco o nada entiende del respeto debido a los sagrados vínculos de la felicidad amorosa. Por ello, los amarres de amor que podrían llegar a proporcionar la fidelidad serán unos de los más buscados y demandados entre los clientes de los equipos esotéricos profesionales, como Alicia Collado.

Especialmente los conjuros de magia blanca y roja, como el Vudú Candomblé de 7 nudos, será el más común entre la comunidad de especialistas.

Será tendencia la búsqueda de amarres caseros o "Low Cost" a pesar de sus malos resultados

A pesar de la previsión de que este nuevo año será apropiado para estos métodos, no todos los que deseen recurrir a ellos disponen del saldo necesario como para afrontar este tipo de procesos que, si son reales, no son ni tan rápidos ni tan económicos como algunos estafadores pueden hacer creer. Por ello los conjuros caseros y de bajo coste serán los más solicitados entre los usuarios de los profesionales. Sin embargo, se ha de tener cuidado, ya que escatimar los gastos en cuestiones como las de los amarres puede salir muy caro y el concepto "Low Cost" habrá quedado en el olvido.

A pesar de ello, desde Alicia Collado ofrecen precios muy acordes a todos los bolsillos, ya que entienden que este tipo de servicios deberían estar al alcance de todos. Además, en la web oficial de este equipo experto podrás encontrar hechizos y conjuros gratis para potenciar tu amarre profesional. Así, se da la oportunidad a los clientes de contar con métodos completamente adicionales o alternativos, para aunar las fuerzas y energías que estos rituales necesitan.

Desde Alicia Collado te invitan a realizar una consulta 100% gratuita

Pero a sabiendas de la dificultad y la reticencia de algunos usuarios a realizar este tipo de rituales en solitario, desde Alicia Collado se ofrece una consulta totalmente gratuita con la que podemos identificar el mal que padecemos o, si ya está esclarecido, el remedio que podría llegar a ser el más eficaz.

Además, los clientes cuentan con la seguridad de que Alicia Collado da opiniones reales, por lo que los procedimientos se ajustarán a las verdaderas necesidades. A este respecto, si ya de por sí los grandes santeros identifican el 2022 como un tiempo oportuno para los amarres, las facilidades que ofrecen los mejores videntes invitan sin titubeos a intentar este tipo de rituales y poner en sus manos una parte significativa de nuestra felicidad.