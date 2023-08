Amarres de amor con la canela como ingrediente afrodisíaco

Los amarres de amor son hechizos dentro del ámbito del amor, enfocados casi siempre a mantener unida una pareja o atraer a alguien que no se lanza al compromiso todavía.

Estos hechizos son considerados los más poderosos dentro de su campo, entre otras cosas porque consiguen resultados consolidados, pero también porque cuentan con profesionales especializados que son capaces de hacer perfectamente cada ritual vinculado.

En España una de las mejores profesionales es Paloma Lafuente. Ella tiene una página web oficial en la que es posible conocer mejor estos y otros hechizos que domina y que ofrece en sus consultas.

No debe sorprender el hecho de que comparta esta información. Al fin y al cabo, los amarres de amor no son ningún secreto y los datos sobre ellos deben ser compartidos públicamente. Ahora bien, es importante acudir a fuentes de información apropiadas como es el caso de este sitio web.

En esta página, por ejemplo, se identifican los diferentes ingredientes que hay que aprovechar en muchos amarres de amor y uno de los que más suele llamar la atención es la canela, muy valorada por su potencial afrodisíaco y que ocupa un lugar preferente en este tipo de hechizos.

A continuación compartimos contigo alguno de los amarres de amor con canela más importantes, para que aproveches ese potencial que tiene este y el resto de ingredientes del ritual, con el fin de que puedas alcanzar la felicidad.

Avisos importantes sobre los amarres de amor

Antes de detallarte amarres de amor que puedes hacer con canela, es importante compartir también algunos avisos que vale la pena tener en cuenta.

En primer lugar, los amarres puedes hacerlos con o sin ayuda de profesionales. Si no tienes conocimientos sobre ellos ni experiencia previa, nuestra recomendación es que cuentes con gente especializada como Paloma Lafuente.

En segundo lugar, siempre cuenta con la magia blanca como base para ellos. Este tipo de magia respeta el libre albedrío, así que si te equivocas no tendrás que preocuparte por consecuencias negativas.

De hecho, la magia blanca también se caracteriza por aprovechar los sentimientos existentes. No estarás imponiendo nada que la otra persona no quiera, por lo que los resultados conseguidos se mantendrán en el tiempo.

Por último, no olvides que un ritual de amarre cuenta con varios ingredientes. Aquí nos centramos en la canela y en todo lo que simboliza, pero el resto tiene su propia importancia y va a requerir de toda tu concentración, así que también te aconsejamos que investigues sobre ellos para conocerlos mejor.

Amarre de amor con canela para aumentar la pasión

La canela ha sido siempre considerada un ingrediente afrodisíaco. Se lleva utilizando con fines de este tipo desde hace muchísimo tiempo. Por eso no es nada raro que también en los amarres de amor se aproveche con estos objetivos.

En este amarre de amor con canela que compartimos con información de la misma web de Paloma Lafuente, se trata de un ingrediente clave con el que conseguir aumentar esa química con tu pareja.

Lo primero que tienes que hacer es reunir los siguientes ingredientes:

Incienso.

5 rosas rojas.

Papel blanco.

Bolígrafo rojo.

1 ramita de canela.

Varias cerillas de madera.

Paloma Lafuente recomienda, si es necesario, limpiar la estancia de posibles energías negativas, en el caso de que el hechizo se haga en la casa donde convivís.

No es lo más normal, ya que el espacio de un ritual de amarre de amor debe estar completamente exento del riesgo de interrupciones o distracciones de cualquier tipo, algo que en un hogar es realmente complejo de conseguir.

No obstante, sí que hay algunos hechizos que es más recomendable hacer dentro de la vivienda que se comparte, por lo que en este caso estamos ante un ejemplo de cómo podemos aprovechar el poder de este amarre directamente en nuestra casa.

La acción de limpiar energías negativas es realmente sencilla. Solamente tenemos que encender la varilla de incienso y realizar pequeños círculos en la estancia donde vamos a hacer el amarre.

La varilla, como cualquier vela y elemento similar que uses en un ritual de amarre, recuerda encenderla siempre con cerillas y no con encendedores. Así eres tú quien crea la energía que produce la llama y no un mecanismo adicional. Esto ayuda en la intensidad del hechizo.

Paloma Lafuente dice que este amarre de amor para la pasión comienza con el dibujo de una estrella con las cinco rosas rojas. ¿No sabes cómo hacerlo? Solo tienes que poner los tallos de las flores en el centro y, de esta manera, los pétales harán de puntas y tendrás formada tu estrella.

Ahora cogeremos el papel y escribiremos en él el nombre de nuestra pareja. A continuación lo enrollaremos con la canela. Este ingrediente aparece aquí en forma de rama pequeña. Es algo común en muchos amarres de amor, pero también puede aparecer en otros formatos.

Lo que sí debes tener claro es que, pese a ser un alimento, no se debe consumir en ningún ritual. Es más, ningún ingrediente se consume durante un amarre. Simplemente se usan con los demás interactuando como en este caso.

Este amarre de amor para aumentar la pasión termina cogiendo el papel enrollado con la canela y poniéndolo en el centro de la estrella que hemos formado con las rosas.

Al hacerlo, debemos repetir la siguiente oración:

"Llamo a las fuerzas del universo con humildad y devoción para que escuchen mi ruego y permitan despertar la pasión más ardiente".

Es frecuente que en un amarre de amor tengamos que decir alguna oración. Cómo hacerlo, cuándo y cuántas veces son aspectos distintos en cada ritual, por lo que vale la pena conocerlos antes de ponernos manos a la obra.

En el caso que nos ocupa, Paloma Lafuente recomienda repetir esta oración tantas veces como consideremos apropiado para que el Universo capte nuestra petición y finalmente se pliegue a nuestra voluntad.

Amarre de amor con canela para eliminar la negatividad

Antes hemos podido comprobar con un ejemplo de amarre de amor que se puede eliminar la negatividad o las influencias negativas antes de comenzar el ritual.

A veces, en cambio, el objetivo puede ser específicamente actuar sobre esa negatividad, para poder mejorar nuestra relación de pareja y, más concretamente, para fomentar esa atracción mutua que surge del cariño, del amor y de la pasión.

En este caso estamos precisamente ante uno de estos ejemplos, un amarre de amor con canela (junto a otros ingredientes), que nos va a servir para eliminar completamente la negatividad que pueda estar afectando a nuestra relación.

Todos los ingredientes que debemos reunir antes son los siguientes:

1 fotografía de la pareja.

Miel.

Azúcar.

Canela.

1 limón.

1 aguja.

Papel blanco.

1 lápiz.

1 cinta roja.

El primer paso del amarre es cortar los limones por la mitad, poniendo luego una mitad a la izquierda y otra a la derecha de donde estemos colocados.

Paloma Lafuente explica que los limones tienen una función purificadora muy importante en los amarres de amor, por lo que es algo bastante lógico que se aproveche con estos objetivos en hechizos como el que tratamos aquí.

Luego debemos coger el papel y partirlo en dos. En cada uno de los trozos debemos dibujar un corazón y nuestros nombres, es decir, el nuestro y el de nuestra pareja. Deben estar colocados por separado.

Ahora dobla los papeles y pon uno en cada mitad del limón que tienes disponible a tus lados.

Coge el resto de ingredientes y añádelos. Hablamos del azúcar, de la miel y de la canela. Mientras realizas este proceso, tienes que decir lo siguiente en voz alta:

"Que tu fuerza limpie todo mal que haya entre los dos, que los malos entendidos queden en el olvido y que nuestra relación se vuelva dulce y amorosa. Porque el universo así lo quiere, así será".

El siguiente paso de este amarre de amor para la pasión consiste en coger los trozos de limón y papel clavando la aguja. Gracias a ello conseguiremos que se queden totalmente unidos. Paloma Lafuente incluso recomienda aprovechar la cinta roja para unirlos firmemente. Haz 3 nudos y recita al mismo tiempo la siguiente oración:

"Uno para atraerte, dos para amarrarte y tres para que permanezcas conmigo".

El último paso de este amarre de amor consiste en enterrar todo en una maceta con tierra. Se trata de un acto simbólico que suele estar presente en muchos rituales. Ayuda a mantener ocultos los ingredientes utilizados, pero siempre cerca de ti, en tu propio hogar.

Amarre de amor con canela para recuperar a la pareja

La canela actúa como ingrediente afrodisíaco en los amarres de amor para despertar la pasión en otra persona. Es bastante habitual en relaciones que están pasando por cierto distanciamiento o por una crisis, pero también es aplicable cuando se ha producido una separación.

La atracción física es un poderoso reclamo cuando se trata de relaciones íntimas, también para conseguir una reconciliación apropiada, aunque obviamente hay que resolver también otros temas relacionados.

En este caso concreto, Paloma Lafuente recomienda que reunamos antes estos ingredientes para el ritual de amarre de amor:

2 velas rojas.

Unas cucharadas de canela.

Cerillas de madera.

30 cm de cinta blanca.

Miel de abeja.

1 alfiler.

1 vaso de cristal.

El primer paso de este ritual consiste en grabar el nombre de la ex pareja en la vela roja. Para ello podemos aprovechar el alfiler. El proceso es muy sencillo.

Debemos repetirlo a continuación en la otra vela, pero no con el nombre de nuestra ex pareja, sino con el nuestro.

El siguiente paso del amarre consiste en coger la cinta blanca y unir las dos velas rojas. Haz dos nudos fuertes (con cuidado de no romperlas) y luego colócalas en un plato.

A continuación empapa con la miel ambas velas. Mientras lo haces tienes que pensar en cómo va a ser ese reencuentro con tu pareja. Sobre todo es importante centrarse en el amor que se siente por la otra persona.

La concentración es imprescindible en estos casos. Paloma Lafuente recomienda de hecho practicar con antelación o aprender técnicas como las relativas a la meditación o el yoga. Con ellas podrás aprender a concentrarte lo suficiente para el ritual. Además de que son muy beneficiosas para otros aspectos de la vida.

El tema de la concentración es importantísimo y es algo en lo que falla mucha gente a la hora de afrontar el amarre de amor, incluso con la ayuda de profesionales.

Ten en cuenta que dicha concentración mide el nivel de intensidad con el que se pide un deseo al Universo. Por tanto, cuanta más concentración seamos capaz de alcanzar, mucho mejor para que nuestro amarre funcione.

En el siguiente paso es en el que vamos a utilizar la canela. En este caso es canela molida y lo que vamos a hacer es espolvorear un poquito por encima de las dos velas.

Cuando ya tengas cubiertas las velas con estos dos ingredientes, tienes que coger las cerillas de madera y encenderlas.

Una vez que estén encendidas, Paloma Lafuente indica que hay que decir la siguiente oración, manteniendo máxima concentración y en voz alta:

"Por el poder del amor verdadero, invoco la energía de la tierra y el fuego.Que su energía creadora y renovadora haga florecer de nuevo el amor en el corazón de (nombre de tu ex pareja) y el fuego funda nuestros corazones como si fuera uno. Que esta fuerza creadora nos acompañe cada día y fortalezca nuestra unión. Perdura a través del tiempo sin menguar. Que así sea".

Este amarre de amor con canela termina cuando las velas se han consumido por completo. Como en el anterior hechizo, aquí también debes recoger todo y enterrarlo en una maceta con tierra de tu hogar.