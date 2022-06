Adidas vs Nike: conoce su historia

La historia entre Adidas y Nike

Y ahí destacan dos marcas principales: Nike y Adidas. Empezando por Nike, se hizo conocida por su famoso eslogan Just Do It. Fue fundada por Bill Bowerman y Phil Knight en Oregon, Estados Unidos. Es una gran fuente de inspiración para diseñar los mejores calzados de los atletas, ya que actualmente es una marca reconocida.

Lo cierto es que la compañía se conocía como Blue Ribbon Sports, antes de que en 1971 Nike se conociera en todo el mundo. La empresa solamente tenía un modelo de calzado, además de un tipo de camiseta. No obstante, ahora hay una gran cantidad de diseños y se venden los productos en 170 países a escala global.

Sobre Adidas, su famoso eslogan es Impossible is nothing. Fue fundada por el alemán Adi Dassler en 1924. En ese momento, la compañía formaba parte de un lavadero. Su nombre era Gebrüder Dassler Schuhfabrik. No obstante, en 1949 surgió con el nombre Adi Dassler Sportschuhfabrik.

En ese entonces, surgió el famoso modelo de las tres rayas. No obstante, el negocio familiar estuvo hasta 1987, y casi llega a la quiebra en 1992. Cuando Robert Louis-Dreyfus asumió el mando en 1993, Adidas resurgió y logró vender más de 850 millones de productos por año en 160 países.

La importancia de la publicidad en el negocio

Cabe indicar que Adidas ha generado una publicidad más importante que Nike. A partir del 2018, el gasto en marketing de Adidas estuvo en 3500 millones de dólares. Esto representa cerca del 14% de los ingresos totales. En cambio, Nike ha gastado unos 38000 millones de dólares, pero esto representa menos del 10% de los ingresos.

Esto demuestra que, en cuanto a economía, Nike es mucho más grande que Adidas. No obstante, esta última ha tenido un mejor desempeño a escala global. No solamente en cuanto a la publicidad, sino también al fortalecimiento del diseño gráfico de todas sus piezas, por distintos motivos.

Tal vez lo más destacado es que la indumentaria de Nike, especialmente cuando se hace referencia a las camisetas futbolísticas, sigue patrones. Por lo tanto, es común encontrar que la mayoría de las camisetas son muy parecidas entre sí y no hay tanta improvisación. En cambio, en Adidas se apuesta de lleno por la creatividad, aunque manteniendo una esencia base.

De cualquier modo, Nike también tiene un segmento muy interesado en sus productos, que suelen ser de una calidad superlativa. Esto demuestra que tanto esta compañía como Adidas son las dos líderes del mercado, y seguramente continuarán creciendo en el futuro.