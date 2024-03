Actualizaciones del Programa de Afiliados de TEMU: ¡Hasta 100.000€ al mes!

Código exclusivo de la promoción de TEMU: Usa el código "aff07203" para obtener hasta un 30% de descuento.

¡Estamos aquí para hablar sobre cómo el Programa de Afiliados de TEMU puede convertirse en tu ingreso pasivo!

- Acerca de TEMU

- Acerca del Programa de Afiliados de TEMU

- ¿Cuánto puedes ganar a través del Programa de Afiliados de TEMU?

- ¿Cómo retirar comisiones de afiliados?

- ¿Cómo empezar con el Programa de Afiliados de TEMU?

- Compara con otros Programas de Afiliados.

Acerca de TEMU:

TEMU es una plataforma de comercio electrónico de vanguardia que vincula a los compradores con millones de vendedores, fabricantes y marcas de todo el mundo. Ya sea que estés buscando productos interesantes a un precio razonable, marcas reconocidas, herramientas útiles o las últimas tendencias de la moda, TEMU es tu destino único para satisfacer tus deseos y necesidades de compras. Con una amplia gama de productos disponibles en TEMU, podrás encontrar fácilmente lo que buscas a un precio inmejorable. Hoy en día, TEMU es tendencia en varios países y las personas que comenzaron a usar TEMU son cada vez más, por lo que TEMU tiene actualmente muchas promociones vigentes.

Acerca del Programa de Afiliados de TEMU:

Es posible que ya hayas visto a muchas personas compartir su enlace y código de TEMU, pero es posible que no sepas que TEMU tiene un Programa de Afiliados al que todos pueden unirse. Si eres un ávido entusiasta de TEMU que busca generar una fuente estable de ingresos pasivos o si eres un influencer que quiere monetizar su tráfico, el Programa de Afiliados de TEMU es para ti. Con un alto potencial de ganancias de hasta 100.000€ por mes, el Programa de Afiliados de TEMU es la opción perfecta para comenzar.

¿Cuánto puedes ganar a través del Programa de Afiliados de TEMU?

¡Puedes ganar hasta 100.000€ por mes! Si estás interesado en unirte al Programa de Afiliados de TEMU, te alegrará saber que ofrece una política de comisiones sencilla y transparente. Hay varias formas de ganar dinero, que se enumeran a continuación:

1: Gana una recompensa de MX$5 por cada nuevo usuario que descargue la aplicación de TEMU utilizando tu link de referidos.

2: Obtén una comisión por cada compra realizada por usuarios de TEMU recién registrados que hagan clic en tu link único de referidos. La tasa de comisión varía según el monto de la compra:

- Pour les achats entre 0,00 € et 49,99 €, vous recevrez une commission de 10%

- Pour les achats entre 50,00 € et 99,99 €, vous recevrez une commission de 20%

- Pour les achats de 100,00 € ou plus, vous recevrez une commission de 30%



3: Aprovecha la tabla de clasificación de ganancias: Dentro del Programa de Afiliados de TEMU, los 50 principales afiliados de TEMU con la mayor cantidad de ganancias en los últimos 3 días pueden ganar un bono en efectivo.

4:Obtén una comisión secundaria del 20% si invitas a un afiliado:

TEMU lanza comisiones de segundo nivel para sus afiliados, permitiéndoles ganar comisiones sobre las referencias de los afiliados que han reclutado. En el acto, puedes obtener una comisión secundaria del 20% si invitas a un afiliado. Este programa ayudará a nuestros afiliados a hacer crecer sus negocios y generar aún más ingresos.

¿Cómo retirar comisiones de afiliados?

Simplemente puedes retirar usando PayPal. Cuando el efectivo de tu cuenta de afiliado de TEMU alcance los 20 €, aparecerá una ventana emergente para notificarte que vincules tu cuenta de PayPal.

- Realizar un pedido: La comisión se agregará a la cuenta pendiente dentro de los 5 minutos posteriores a tu pedido y se transferirá a la cuenta disponible 3 días después de la entrega.

- Descarga la APLICACIÓN: Las recompensas se agregarán a la cuenta disponible en 15 minutos (solo usuarios nuevos de la aplicación).

- Conviértete en Afiliado: Las recompensas se agregarán a la cuenta pendiente de inmediato. Se transferirán a la cuenta disponible después de que tu afiliado referido obtenga su primera comisión.

El sitio mostrará tu avance para retirar.

¿Cómo empezar con el Programa de Afiliados de TEMU?

Una vez que te registres aquí en el Programa de Afiliados de TEMU, obtendrás tu enlace y código de referencia en tu cuenta. Hay algunas formas de empezar a ganar:

1) Si eres un influencer en plataformas sociales, como TikTok, YouTube, Instagram o Facebook, puedes difundir tu enlace y código de referencia publicando contenido para ganar comisiones. Presta atención al contenido que publicas. Cuanto mejor contenido publiques, más engagement tendrás, lo que se traducirá en una mayor tasa de conversión.

2) Si eres un blogger, puedes escribir artículos de revisión con SEO sobre los productos TEMU o el Programa de Afiliados de TEMU, donde puedes exponer tu enlace y código de referencia.

3) Si tienes una página web o eres editor de sitios web de ofertas/cupones que tienen mucho tráfico, puedes tener un banner o artículos en oferta para permitir que más personas vean tu enlace y código de referencia.

4) Cualquier otra forma o plataforma que puedas utilizar para difundir tu enlace y código de referencia siempre y cuando, cumpla con la política de afiliados de TEMU.

Comparado con otros Programas de Afiliados:

En comparación con otros programas de afiliados, TEMU ofrece una tasa de comisión del 10% al 30% para todas las categorías, dependiendo de cada compra válida.

Sin embargo, TEMU no ofrece comisiones a los usuarios recurrentes. Esto podría limitar sus ganancias. Pero con el enorme tráfico que ingresa a TEMU y con más países disponibles, vale la pena registrarse en el Programa de Afiliados de TEMU, ya que es una plataforma de comercio electrónico muy popular. Regístrate antes de que TEMU modifique sus tasas de comisión y su límite de ganancias por mes.

Tasa de comisión de afiliados de TEMU (10% -30%)

Si estás buscando un Programa de Afiliados con altas tasas de comisión y buenos rendimientos, el Programa de Afiliados de TEMU es el indicado para ti. En el área de marketing de afiliados, este programa es uno de los mejores. ¡Únete ahora y comienza a ganar comisiones por ventas generadas por referidos!

