4 claves a tener en cuenta antes de elegir un cochecito de bebé

Como todo el mundo sabrá ya, la llegada de un bebé al mundo se trata de un momento hermoso que, al mismo tiempo, augura la llegada de numerosos gastos. El impacto económico causado por la pandemia no ha hecho más que empeorar la situación, por lo que resulta más importante que nunca ir con mucha cautela a la hora de hacer grandes inversiones. Entre estas grandes inversiones encontramos la del cochecito de bebé, una herramienta muy útil disponible en todo tipo de modelos y funcionalidades destinadas a satisfacer las necesidades que cualquier padre o madre pueda tener.

Aunque las ofertas y promociones puedan impulsarnos a comprar un cochecito para el bebé, lo mejor que podemos hacer es mantener la calma y procurar no tomar decisiones demasiado a la ligera. Al fin y al cabo, además del precio hemos de tener en cuenta otros aspectos que puedan afectar a nuestro día a día: comodidad, espacio, manejo... entre otros.

Las 4 claves que necesitas saber antes de comprar un cochecito de bebé

A continuación vamos a mostrarte las claves que debes conocer a la hora de elegir el mejor cochecito para tu bebé:

La importancia de elegir un buen capazo para el bebé

El capazo del cochecito se trata del componente que se emplea cuando el bebé se encuentra en sus primeros meses de vida. Se encarga de mantener al bebé cómodo y en posición horizontal, como si se tratase de una cama pequeña. Dado que nuestro bebé va a pasar en este capazo una parte importante de su día a día, debemos asegurarnos de que le permitirá estirarse y adoptar una postura cómoda, para asegurar así su óptima oxigenación y buen desarrollo físico.

Cabe mencionar que existen alternativas al uso del capazo, entre las que encontramos las sillas homologados para su uso desde el nacimiento. Sin embargo, el capazo se trata de la opción más saludable y que le aportará mayor confort incluso en las épocas más frías.

Hay que considerar la comodidad del conductor del cochecito

Por supuesto, no podemos olvidar que el uso del cochecito de bebé debe ser cómodo no solo para el ocupante, sino también para su conductor. Uno de los principales elementos que determinan la ergonomía del cochecito se trata de sus medidas. Hemos de tener en cuenta que, a la hora de prestar atención al bebé cuando el mismo está en el carrito, el usuario deberá doblar la espalda con mucha frecuencia para poder acercarse mejor. Es por ello que se debe elegir un modelo con medidas acordes a la estatura de aquellos que vayan a controlarlo.

Además de considerar el importante papel que juega el tamaño, también deben hablarse de los manillares adaptables. Esta inclusión presente en algunos modelos permite garantizar la comodidad de control del cochecito en el caso de que las dimensiones del mismo no sean acordes con las del usuario. Existen un sinfín de funciones adicionales que varían dependiendo del modelo, por lo que deberán realizarse una serie de comparaciones entre los posibles candidatos a compra antes de tomar una decisión final.

Modelos de 3 ruedas VS. modelos de 4 ruedas

Supongamos que has estado mirando carritos Inglesina para bebé y te has fijado en que sus modelos suelen contar con cuatro ruedas. Sin embargo, también has visto otros cochecitos que cuentan con tres. ¿Cuál de ellos es el mejor?

Por lo general, los modelos de cochecito con tres ruedas tienden a ser mucho más compactos, facilitando de esta manera su portabilidad. Por otro lado, los cochecitos de cuatro ruedas poseen mayores dimensiones, pero a cambio ofrecen una silla más amplia y ruedas de mayor tamaño que mejoran exponencialmente la experiencia de manejo.

A la hora de la verdad, este aspecto no resulta tan determinante a la hora de elegir un modelo u otro de cochecito para el bebé. Sin embargo, consideramos que es importante mencionarlo dada la cantidad de preguntas que surgen alrededor de ello.

El cochecito debe adaptarse al crecimiento del bebé

Con el paso de los meses y años, el bebé irá creciendo y, con él, deberá cambiar también el cochecito para poder adaptarse y no comprometer la seguridad ni comodidad de su usuario principal.

Esto da lugar a una decisión bastante difícil de tomar, cuyo resultado dependerá en gran parte de las condiciones personales de cada uno. Muchas ofertas de cochecito incluyen piezas adicionales para modificar la estructura y poder adaptarla según la etapa de desarrollo en la que se encuentre el bebé. El problema de este tipo de ofertas es que, en algunos casos, la familia no dispone en su casa del espacio suficiente para almacenar el capazo, chasis, silla de bebé... entre otros.

Además, si las ofertas son lo suficientemente buenas, quizá salga más económico optar por la compra de diferentes modelos más baratos, cada uno de ellos para las diferentes fases de crecimiento del bebé. Se puede adquirir un modelo de cochecito de bebé económico durante la etapa de recién nacido para, pasados unos 7 meses, cambiarlo por otro más robusto que pueda aprovecharse mejor. En este caso, si los padres deciden tener otro bebé u otro familiar necesita un cochecito de bebé, se puede prestar aquel que no se esté utilizando para ahorrar dinero.