10 planes imprescindibles para los gallegos que visitan Gran Canaria

Dentro de los muchos rincones que alberga España, sin duda alguna, Gran Canaria es uno de los destinos más populares, debido a todas las actividades que ofrece y a la gran oferta patrimonial, histórica y cultural que tiene. En este sentido, hay que decir que a los gallegos les encanta la isla, por eso cada vez más van a visitarla. En el caso de estar pensando en organizar un viaje a Gran Canaria, es importante conocer las actividades principales que se pueden llevar a cabo.

Como bien es sabido, Gran Canaria es uno de los destinos estivales más demandados por los gallegos, debido a su buena temperatura, sus increíbles playas y todas las actividades que se pueden llevar a cabo en la isla. Lo cierto es que es un lugar perfecto para viajar durante todo el año, teniendo en cuenta que la diversión está más que asegurada. En este sentido, si se quiere disfrutar de la isla en todo su esplendor, para conocerla en profundidad y realizar todo tipo de actividades lo ideal es acudir a empresas especializadas como okgrancanaria.com, el principal portal de venta de actividades de ocio y excursiones en Gran Canaria. ¿Qué planes se pueden destacar?

1.- Visitar las Dunas de Maspalomas

Dentro de las muchas actividades que se pueden llevar a cabo en Gran Canaria, sin duda alguna, una de las más populares es realizar una visita a las Dunas de Maspalomas. Se trata de una zona donde las montañas son las principales protagonistas, ya que muchas de ellas alcanzan incluso los 25 metros de altura, con el añadido de que se puede ver el océano Atlántico de fondo, con su azul intenso y característico. Es un lugar que transporta al Sahara y donde se puede disfrutar de los mejores atardeceres de la isla.

2.- Hacer una excursión guiada para conocer los lugares más emblemáticos de Gran Canaria

Como no podía ser de otra manera, Gran Canaria alberga un gran número de lugares que son dignos de conocer en el viaje. En este sentido, es importante realizar una visita a las Palmas de Gran Canaria, debido a su vida cosmopolita y ambiente. Por supuesto, no hay que olvidar hacer parada en Arucas, teniendo en cuenta que su centro histórico ha sido declarado de interés histórico-artístico debido a las joyas patrimoniales que tiene como la Iglesia de San Juan Bautista. De igual modo, no hay que perderse el pueblo de Teror que cuenta con un gran valor natural e histórico, donde destaca la Basílica de Nuestra Señora del Pino, patrona de la isla.

También otro de los puntos de obligada visita es el Puerto de Mogán, una de las áreas turísticas más populares de la isla. Se trata de una localidad muy peculiar, típico pueblo de pescadores rodeado de montañas y por sus calles se pueden ver casitas de color blanco, jardines muy coloridos y puentes y canales que se encuentran por toda la zona, tanto es así que a esta localidad la conocen como “la pequeña Venecia de Canarias”.

Aparte de los puntos mencionados, otros que también se debe visitar y que son bastante conocidos son Fataga, Tejeda o Cráter de Bandama.

3.- Dar un paseo en camello en el Parque Natural de las Dunas de Maspalomas

Se encuentra dentro de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, un lugar con gran patrimonio medioambiental que establece un perfecto ecosistema donde cohabitan diferentes especies de fauna y flora autóctonas. La mayor diversión llega cuando este gran reino natural se puede conocer en profundidad dando un agradable paseo a camello.

4.- Hacer una salida en barco por la costa sur de Gran Canaria

La costa sur de Gran Canaria cuenta con una gran belleza, al ofrecer grandes playas y paisajes de ensueño. En este sentido, realizar una excursión por la zona es una de las mejores opciones que se pueden elegir, teniendo en cuenta que, además de disfrutar del paraje y las aguas, también se pueden realizar actividades acuáticas como el snorkel o tomar un aperitivo.

5.- Hacer una inmersión en submarino

Sí, debido a su ubicación geográfica, en Gran Canaria se puede disfrutar de una auténtica inmersión en submarino, siendo una de las actividades turísticas más espectaculares del mundo. Las cabinas de los submarinos son bastante espaciosas y están diseñadas para que los usuarios puedan hacer la actividad en las mejores condiciones. Por supuesto, la seguridad es extrema, con el fin de que se pueda viajar con total tranquilidad.

6.- Hacer algún tipo de actividad acuática

Como no podía ser de otra manera, las actividades acuáticas en Gran Canaria son muy populares, sobre todo, las motos de agua y el parasailing. Por su parte, si se quiere montar en moto de agua hay que decir que, en todo momento, los usuarios van guiados por un monitor y que además, una de las rutas más mágicas es la que se puede realizar por la costa Suroeste de la isla.

Por otro lado, el parasailing es otra actividad bastante popular, una experiencia única que permite volar sobre el mar montado en un paracaídas remolcado por un barco.

7.- Pasar el día en un parque temático

Dentro de los muchos parques temáticos que alberga Gran Canaria, uno de los más conocidos es Aqualand. Un gran parque acuático con un gran número de toboganes y actividades para disfrutar al máximo y poner a prueba la adrenalina. Pero hay más, porque en la isla se tiene la oportunidad de comprar el pase de 2x1 y, además de visitar Aqualand, también acudir a Palmitos Park un verdadero oasis natural con una gran variedad de flora y fauna, donde destacan las exhibiciones de los delfines o las aves exóticas.

8:- Hacer una excursión en buggy

Como bien es sabido, un buggy es un vehículo que está diseñado para andar por la arena y, en Gran Canaria, se tiene la oportunidad de poder montar en uno y de esta forma adentrarse en lo más profundo de la isla, como la zona de Ayagaures, donde poder ver los pueblos típicos canarios y admirar los cañones o las zonas montañosas.

9.- Hacer una excursión en barco para ver delfines y otros cetáceos

Es importante saber que un tercio de Gran Canaria está protegida por la UNESCO como reserva de la Biosfera y esto es, en gran medida, por la amplia biodiversidad que alberga. Precisamente por este motivo, Canarias cuenta con múltiples animales y las posibilidades de ver un cetáceo en la isla es superior al 90% en los paseos en barco. De esta forma, es habitual observar ballenas y delfines.

10.- Hacer una excursión en jeep por enormes barrancos del centro de la isla

Para los amantes de la aventura, en Gran Canaria se pueden realizar excursiones en jeep por un gran número de barrancos de gran envergadura dentro de la zona central de la isla. Disfrutar de la región en un 4x4 con conductores experimentados que ayudarán a descubrir la naturaleza de la isla y las huellas culturales del paisaje.