10 estrategias para mantener a la audiencia viendo tus videos de YouTube por más tiempo

Te estarás preguntando ¿por qué es importante que tus videos de YouTube tengan visualizaciones, pero que además estas se mantengan el mayor tiempo posible viendo el contenido? Pues muy sencillo, para poder monetizar en la mencionada plataforma es necesario cumplir con ciertos requisitos, uno de ellos es, precisamente, contar con 4.000 horas de reproducción en su canal durante el último año.

Entonces, si estas interesado en empezar a monetizar en YouTube es importante que logres acumular las horas requeridas y tener al menos 1000 suscriptores en el canal. Luego de cumplir con esta normativa podrás habilitar la monetización en los videos, y ser parte del programa de socios, que no es más que la posibilidad de activar los anuncios y de esta manera empezar a generar ingresos.

Contar con una gran cantidad de visualizaciones puede influir positivamente en el comportamiento de la audiencia, pero no es el único indicador que refleja la calidad o el valor del contenido. Si bien cualquiera puede comprar visitas en YouTube, la retención de audiencia es una métrica crucial para evidenciar de manera mas concreta el rendimiento del video en la plataforma. Empecemos con lo importante, antes de darte las 10 estrategias que te ayudarán a mantener las visitas por más tiempo. Para que entiendas un poco mas la razón por la que es necesario que los visitantes de tu canal permanezcan viendo tus videos por el mayor tiempo posible, te hablaremos de la retención de audiencia.

Estadísticamente, se considera que un video ha tenido éxito cuando su pico de retención es de 50 a 60% y es que el tiempo de visualización del video puede darte información importante del tipo de contenido que más les gusta a los usuarios de tu canal. Para lograr que tu video , por muy corto o largo que sea, tenga un alto nivel de retención de la audiencia, es oportuno el uso de los recursos. Sin más preámbulos, te dejamos las 10 estrategias para alcanzarlo:

1. Asegúrate de brindar contenido de valor

Aunque parezca ya algo trillado, muchas personas que desean dedicarse a crear contenido pasan por alto este detalle, aportar contenido de calidad, que de alguna manera sea novedoso para los espectadores, si es un contenido repetido, aburrido o vacío, lo mas probable es que el visitante decida ir al siguiente video y habrás perdido tu oportunidad.

Intenta que tu canal siga una línea editorial, si quieres especializarte en algún tema debes prepararte e instruirte acerca del mismo, para que puedas aportar contenido relevante y novedoso.

2. Cautiva con una intro creativa

Sin importar cómo el usuario ha llegado a tu perfil, debes asegurarte de que lo primero que vea le resulte entretenido pero mas allá de ello le genere interés, para ello debes esforzarte con la introducción de esto depende que el visitante continúe viendo o no. Procura que sea creativa, elocuente y cautivadora, dando un abreboca de lo que debe esperar del contenido que presentas a continuación.

3. Utiliza el modelo hook al inicio de tus videos

Los hook, o frases gancho, son básicamente lo mas importante al momento de crear contenido, este se basa en insertar una frase entre los primeros 3 a 10 segundos de video para llamar la atención y retener a la audiencia, para que de alguna manera se enganchen con eso que tienes para contarles. Pero ¿por qué debes hacerlo en ese tiempo exactamente? Pues algunos estudios de neuromarketing demuestran que ese es el tiempo que le toma al cerebro decidir si quiere seguir viendo el contenido o no. Ahora entiendes por que es tan importante usar hook al inicio de cada video?

Las frases gancho, permiten al usuario a sentirse parte de la historia, es vital que conecte con la información que estas dando en tu video y sienta la necesidad de seguir viendo hasta el final, ese es el objetivo principal del hook y la meta de los creadores de contenido para YouTube.

4. Lanza una interrogante de interés popular que necesite ser respondida

Muchos usuarios acuden a YouTube en busca de respuestas, ya que hay contenido para todos los gustos y todas las necesidades, por tal motivo, resulta bastante interesante iniciar tus videos partiendo desde una pregunta. Una interrogante que seguro será respondida a lo largo del video. Sin duda, esto generará una gran expectativa por parte del espectador y le hará mantener el interés, pues si llegaron allí es buscando resolver alguna duda y quien mejor que tú para darles lo que buscan. Esto te ayudará a alcanzar tus objetivos para monetizar.

5. Organiza el contenido y preséntalo en bloques

Puedes establecer por secciones los temas que irás desarrollando a lo largo del video, algunos creadores de contenido les facilitan a los visitantes un desglose de los puntos a tratar señalando el minuto exacto en donde empieza el contenido de interés, esto te asegurará que el usuario permanezca viendo el video por mas tiempo y si es necesario pausar o adelantar al minuto en el que se encuentra la información destacada para cada uno.

Planificar el contenido que vas a publicar semanal o mensualmente, es imprescindible, en estos casos no sirve de mucho la improvisación. Mantener el orden y la línea editorial de tu canal es lo que te permitirá resaltar y destacarte en una plataforma de tal magnitud como lo es YouTube.

Debe existir una coherencia y un hilo conductor en cada video así tendrá más sentido al momento de irlo presentando por bloques y si se quiere, crear una serie con el contenido que está relacionado. Solo así el visitante que ha dado clic a tu video por alguna razón tendrá justamente lo que estaba buscando.

6. Aprovecha el hype e interactúa con la audiencia

Al ser los videos un contenido audiovisual, debe jugar tanto con las frases como con las imágenes, si bien es importante mantener un ritmo constante para evitar el aburrimiento o la monotonía también se sugiere que dentro del video utilices a tu favor esos momentos del hype, donde tienes toda la atención de la audiencia y no dejar que decaiga. En este caso lo que se propone es aplicar dinámicas de edición.

Esto solo quiere decir que en cierto punto del video debes recapturar la atención de los visitantes para que no se torne aburrido ¿Cómo puedes hacerlo?:

Cambia las tomas o escenas de ángulo o perspectiva

Haz que el contenido sea dinámico.

Inserta un texto llamativo o una imagen alusiva a lo que estás hablando en ese momento.

Invitales a que compartan a través de un comentario si se identifican con lo que estás hablando.

Deja una pregunta abierta o una encuesta para generar interacción.

7. Llamadas a la acción

Seguramente has visto a muchos youtubers y creadores de contenido en general, invitando a los visitantes de su canal a suscribirse y dar un me gusta, como comprenderás esta es una estrategia muy importante. Muchas de las personas que visitan y ven tus videos llegan por enlaces o búsquedas aleatorias, puede que olviden quien eres mas adelante, por lo tanto una estrategia eficaz es precisamente esta, llamar a la acción, invita a los visitantes a suscribirse, dar "me gusta" e interactuar con tu contenido de esta manera no solo aprovechas la visualización sino que sumas nuevos suscriptores, además del tiempo que inviertes dando esta información es tiempo en el cual las personas siguen viendo el video.

Normalmente, esta invitación viene con un logo o animación personalizada que va acorde con el branding del canal, bien sea en colores o en la fuente con la que se identifica tu contenido regular, así le das tu toque personal.

De igual forma, la interacción con tus los suscriptores actuales y aquellos potenciales seguidores es muy necesaria, al sentirse parte de una comunidad que les valora crea una sensación de cercanía.

8. No te vayas por las ramas

Es muy común, sobre todo cuando intentamos abarcar mucha información, la tendencia e irse por las ramas, extenderse en temas que están poco, o en algunos casos nada, relacionados con el contenido en sí, esto puede provocar que sin querer los usuarios se aburran y pasen de tu video. Por lo tanto lo que debes hacer es ser preciso con la información del contenido, dar datos concisos y contundentes y ya luego si quieres hablar de algo relacionado puedes crear otro video sobre ese contenido e invitarlos a buscarlo en tu canal.

9. Haz playlist en serie

Los playlist son una herramienta muy útil para conseguir que muchas mas personas vean tus videos, incluso para alguien que recién empieza su canal de YouTube puede ser una excelente opción. Si tienes pocos videos puedes incluir en la lista de reproducción videos de otros usuarios que estén relacionados a tu contenido y luego poco a poco, a medida que tengas más videos propios, podrás ir incorporándolos.

Las playlist son importantes porque se posicionan en los resultados de búsqueda con mayor facilidad, debe tener un titulo con palabras clave para que aparezca en las búsquedas, al terminar un video le sugiere al visitante el siguiente que esté relacionado en tu canal, esto te da la oportunidad de sumar suscriptores y sobre todo visitas.

10. No olvides las palabras claves en el título

Como ya sabes los motores de búsqueda se basan esencialmente, es las palabras clave que utilizas tanto en el texto como en el título. En el caso puntual de YouTube, el título suelo ser lo mas importante, porque es el primer contacto que tiene el visitante en potencia con tu canal. Para ello debes usar palabras que despierten la curiosidad, que sea claro y bastante preciso.

El primer clic hacia tu contenido vendrá dado por lo que ofrezcas en el título y no se trata de engañar a los usuarios con información falsa o exagerada, sino que puedan identificar tu contenido con eso que están buscando, de alguna manera generar interés para que den el paso de ir al video, donde claramente debes cumplir con la premisa del título.

Las palabras claves no suelen ser al azar, las personas que se dedican a crear contenido para este tipo de plataformas tienen claro que optimizar las palabras para el motor de búsqueda es lo que les beneficia dado que, no solo los ubica entre los primeros lugares de los buscadores sino que permite obtener mayor tráfico en el canal y más clic, y en consecuencia muchas más visitas. Hoy en día, el SEO lo es todo, para ello debes identificar cuáles son y la forma más sencilla es reconociendo todas las palabras que buscarías si necesitaras encontrar información sobre ello en tu buscador de confianza.

Sin mas nada que agregar, pon manos a la obra, el éxito consiste en tener disciplina, estas estrategias son la base para conseguir el crecimiento progresivo de tu canal, recuerda que el número de reproducciones tiene un gran valor en YouTube, pero mantener a la audiencia enganchada a tu video de principio a fin es lo que garantiza que en efecto tu contenido esta destacando y teniendo el éxito deseado.

Planifica, organízate, se creativo, usa las herramientas visuales y descubre para qué eres bueno, con estas 10 estrategias no fallarás en conseguir tu próximo objetivo.