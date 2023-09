La Xunta urge al Gobierno a acabar la A-54 y critica las "escusas permanentes"

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, exigió este lunes al Gobierno central que dejé de poner "escusas" y "remate sen dilación" la autovía A-54, que unirá Lugo y Santiago.

Después de conocerse el retraso previsto de cuatro meses a causa de un regato sin identificar en el trazado de la autovía a su paso por Arzúa, Vázquez insistió en que el argumento empleado para atrasar el proyecto no es más que una "escusa" del Ejecutivo para "disimular o seu desinterese" por la construcción de la A-54. "Non estaba aí ese regato no ano 2018?", se preguntó la conselleira, remitiéndose tanto a las cartografías públicas como a los visores de Augas de Galicia. "Son escusas permanentes para poder ralentizar a autovía", sentenció.

Así, tras recalcar que la Xunta dio por su parte una autorización "en tempo récord" para el proyecto, llamó al Gobierno a acabar "sen dilación" una obra que está "ao ralentí" desde hace un lustro.