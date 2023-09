Xunta y PSdeG se enzarzan en el Parlamento a cuenta de los retrasos en la A-54

El tira y afloja que mantienen el PSdeG y la Xunta de Galicia, con alusiones al Gobierno central por el medio, en lo que respecta a las obras de la A-54 vivió el miércoles un nuevo episodio. Esta vez tuvo como escenario el Parlamento gallego y el rifirrafe surgió a raíz de la interpelación realizada por los diputados socialistas Patricia Otero y Eduardo Ojea respecto a los retrasos que sufren los trabajos de la autovía que unirá Lugo y Santiago de Compostela.

Desde el grupo socialista preguntaron a la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, a qué se debió que Augas de Galicia dilatara el permiso de retranqueo del río Ladrón, que permitiría avanzar en los trabajos de ejecución del viaducto del tramo de Melide a Arzúa y si desde la Xunta consideran que "a súa escasa celeridade" ocasionará "un retraso inxustificado neste tramo da obra".

Y no se quedaron sin respuesta. Ethel Vázquez denunció que el Ministerio de Transportes solicitó la autorización para actuar sobre este cauce fluvial en "abril de 2023"; es decir, "cinco anos despois de iniciar o treito" de Melide a Arzúa, toda vez que las obras arrancaron ya en el año 2018. Así, la conselleira defendió el papel de la Xunta e insistió en que el Gobierno autonómico "tramitou a autorización en tempo récord", pues fue concedida por Augas de Galicia el pasado 30 de agosto.

Y en este punto, Ethel Vázquez añadió que el ente que representa "tardou tan só catro meses e doce días en tramitar unha autorización para a que legalmente tiña seis meses de prazo, tendo en conta a complexidade que supón esa actuación de retranqueo dun río", sin dejar pasar la oportunidad de acusar al Gobierno central de querer "xustificar o retraso que acumula a execución desta autovía estatal" tratando de achacarlo a esta tramitación.

Por su parte, Patricia Otero censuró el "cinismo político" de Vázquez y aseguró que "Augas mantivo paralizado ata o 30 de agosto" el permiso de retranqueo solicitado en el mes de abril, y que salió adelante "dous días despois de coñecerse publicamente este bloqueo". Así, la parlamentaria socialista acusó al organismo de aguas de "meter no caixón a autorización" para echarle la culpa al Gobierno, ente que, dijo, "fixo a solicitude no momento en que detectou a necesidade de retranqueo do río" y no hace cinco años, como sí esgrimió la conselleira de Infraestruturas en su intervención.

Patricia Otero capeó las acusaciones de Ethel Vázquez acerca de los atrasos en la ejecución de la A-54 -la popular recordó que el final de la autovía estaba comprometido para el Xacobeo pasado, pese a que "a día de hoxe nin está finalizada nin se prevé que estea rematada, cando menos, ata o ano 2025", dijo-. De esta manera, la diputada del PSdeG subrayó que las obras "van a bo ritmo" desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, pese a que se trate de una obra "prometida hai máis de 20 anos, precisamente, polo PP" y que debería haber sido inaugurada en el año 2010. Los "axustes de obra, modificacións de trazado, de procedementos e novas licitacións baixo o goberno do PP", enumeró Otero, hicieron el resto.

Del bus de Lugo a Monforte a los trenes Avril

Los atrasos en la A-54 no fueron los únicos reproches entre Otero y Vázquez. La primera censuró que en la Consellería "esquecen" el plan de transportes por carretera, en referencia a la línea de autobús de Lugo a Monforte que al llegar a Láncara "xa non ten prazas e as familias teñen que levar os nenos á capital para estudar". Criticó que la respuesta sea que "os escolares poidar ir de pé", ya que el bus pasa por una vía de alta capacidad.

Entre los "incumprimentos do Goberno", Ethel Vázquez enumeró la llegada de los trenes Avril, el Corredor Atlántico y autovías como la de A Mariña o la de Lugo a Ourense.