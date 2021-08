A Xunta promove en Antas as achegas a autónomos e pequenos negocios

A conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, visitou en Antas de Ulla a panadaría Modesto, beneficiaria dun dos Bonos Autónomos que recibiron o ano pasado unha trintena de autónomos e pequenas empresas do municipio. A cantidade total destas axudas, procedentes dos dous primeiros plans de rescate que impulsou Xunta, alcanzou os 68.200 euros na localidade.

A conselleira, que estivo acompañada polo alcalde, Javier Varela, fixo fincapé na importancia do traballo dos autónomos e dos pequenos negocios no tecido económico galego. Recordou que ata o 30 de setembro aínda se poden solicitar as axudas do novo plan, que aportarán liquidez aos negocios demandantes para o inicio de actividade ou a contratación indefinida do primeiro, segundo e terceiro traballador.

Lorenzana anunciou o peche do prazo para requerir o Bono Autónomo, que contará cun orzamento de 5,5 millóns de euros, para a consolidación e modenización de preto de 2.000 negocios de Galicia. Tamén destacou o traballo da panadería Modesto, que recibiu o ano pasado unha achega de 3.000 euros para adquirir equipamento e maquinaria, por "respectar a tradición e ao mesmo tempo investir en modernización".

Portomarín. Pola tarde, a conselleira participou, xunto coa directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, no sexto Encontro Xacobeo Peregrinas. O evento busca visibilizar o papel das mulleres e do emprendemento feminino en Galicia xunto coa potenciación do Camiño de Santiago.

No encontro, Lorenzana avogou por un marco lexislativo que impulse en Galicia a igualdade laboral e de oportunidades entre homes e mulleres. Declarou que é preciso centrar os esforzos na equiparación salarial e no fin das discriminacións laborais por razón de xénero. Ademais, subliñou algunhas das iniciativas que leva a cabo Xunta neste sentido, como a campaña #IgualdadeFollowers, que busca reivindicar nas redes sociais o papel da muller en Galicia para concienciar á mocidade da valía da perspectiva de xénero.