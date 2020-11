La Xunta prevé que al menos tres nuevas farmacias abran en Lugo en el año 2021

El secretario xeral técnico de la Consellería de Sanidade, Alberto Fuentes, ha asegurado que se prevé que 40 nuevas farmacias adjudicadas en el último concurso público estén abiertas en la primera mitad de 2021. De ellas, al menos tres estarán en la provincia de Lugo.

Así lo ha trasladado en una comparecencia en la Comisión de Sanidade de la Cámara gallega, en la que ha dado respuesta a una pregunta formulada por la parlamentaria popular Marta Rodríguez-Vispo.

En su intervención, Fuentes ha señalado que, a día de hoy, una de estas oficinas ya ha terminado las obras y otras 23 ya cuentan con autorización favorable para instalarse en el emplazamiento elegido (nueve en la provincia de A Coruña, tres en Lugo, tres en Ourense y ocho en Pontevedra).

Las 16 restantes, conforme ha precisado, están a la espera de que se les autorice la instalación y, a partir de ese momento, tendrán seis meses prorrogables por otros tres para realizar las obras necesarias.

El secretario xeral técnico de Sanidade ha puesto en valor la "transparencia" con la que se realizó el proceso, al que se presentaron "un total de 627 solicitudes" de las que se admitieron 608.

Además, ha señalado que, de forma previa al concurso, la Xunta llevó a cabo la elaboración del nuevo mapa farmacéutico, con la planificación de la autorización de nuevas oficinas de farmacia y la delimitación territorial para su ubicación.

Un documento que, conforme ha señalado, "resultaba absolutamente necesario" dado que las circunstancias para determinar las necesidades de servicio reales de la población cambiaron desde la aprobación del antiguo mapa, que databa de 2002.

Transporte sanitario no urgente

Por otra parte, en la comisión, el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), José Flores, ha dejado claro que la Xunta no hará "ningún tipo de recorte" en el concurso del servicio de Transporte Sanitario Terrestre no Urgente.

"No va a haber ningún tipo de recorte y vamos a mantener las mismas prestaciones siempre que haya una indicación médica", ha manifestado el gerente, que ha precisado que los actuales pliegos "contemplarán los mismos servicios" y que la Xunta no tiene pensado "desviar medios a otros" vehículos que no sean las ambulancias.

Flores ha respondido de este modo a una pregunta formulada por la diputada del BNG Montse Prado, quien ha trasladado a la Cámara la preocupación del sector ante la posibilidad de que el servicio pudiese ser abierto en la convocatoria del próximo concurso prevista para febrero a otro tipo de operadores, como los taxis o VTCs.

Igualdad

Por último, en la sesión, la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, ha dado cuenta de que su departamento firmó, por tercer año consecutivo, convenios de colaboración con la Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia (Fademur), con la Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro) y con la Federación para a igualdade das Mulleres de Pontevedra, así como con la Federación de Mulleres Redeiras Artesás O Peirao.

Según ha indicado en respuesta a una pregunta formulada por la diputada popular Paula Prado, la cuantía de estos acuerdos es de 70.000 euros y, con ellos, la Xunta busca que las federaciones gestionen, a través de estos fondos, las necesidades que ellas detectan en su territorio.