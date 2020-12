La Xunta pone en servicio el día 23 cinco líneas de bus

La Xunta de Galicia pondrá en servicio el próximo día 23 los cinco nuevos contratos que completan la renovación del transporte público en la provincia de Lugo, según avanzó el director xeral Mobilidade, Ignacio Maestro.

Se trata de líneas que conectarán Begonte y Guitiriz; Riotorto y A Pontenova; Pantón y Monforte, con enlace para O Saviñao, además de Lugo con Santiago, Ferrol y A Coruña.

Además, también se pondrá en marcha la línea del Xacobús, que funcionará entre Pedrafita do Cebreiro y Santiago de Compostela con cuatro frecuencias diarias de marzo a octubre y otras dos el resto del año.

La Xunta puso a disposición de los usuarios la web www.bus.gal para informar de los horarios de las rutas

Maestro destacó que la línea directa entre Lugo y Santiago, que utilizará los tramos de la autovía A-54 que están abiertos, supondrá la reducción del viaje en 40 minutos, con lo que la capital gallega quedará a una hora y media en transporte público. La frecuencia será de cuatro servicios al día, de lunes a viernes.

Lugo contará también con un servicio directo a Ferrol, que permitirá la conexión directa con tres servicios de lunes a viernes, y con refuerzo los domingos lectivos durante el curso universitario.

PROVINCIA. En los contactos de proximidad, Maestro destacó que los servicios incorporan mejoras solicitadas durante la información pública. "Por exemplo, no contrato de Begonte e Guitiriz, 15 liñas permitirán a comunicación co centro de saúde de Guitiriz", indicó. En Pantón y O Saviñao, el servicio pasará por el hospital comarcal con dos frecuencias de lunes a viernes durante todo el año, y enlace para O Saviñao en época no lectiva con dos servicios al día dos días a la semana.

