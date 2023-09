A Xunta mobilizou máis de 200 millóns desde 2009 para mellorar infraestruturas hidráulicas en Lugo

A Xunta vén facendo nos últimos anos un esforzo sen precedentes por axudar aos concellos na prestación de mellores servizos da auga aos seus veciños.

A pesar de que o saneamento, o abastecemento e a depuración son competencias directas municipais, o Goberno galego, consciente da complexidade técnica, administrativa e económica que supón este tipo de actuacións, vén apoiando aos municipios na execución, explotación e profesionalización dos seus sistemas de tratamento e abastecemento de auga municipais.

Concretamente, na provincia, desde 2009 a Xunta ten realizado investimentos que teñen permitido mobilizar arredor de 205 millóns de euros na mellora de infraestruturas hidráulicas dos municipios da provincia. A isto hai que sumar as actuacións que xa ten previsto desenvolver ata o ano 2027 na provincia, que suporán un investimento adicional de preto de 35 millóns de euros.

É especialmente significativo o esforzo que o Goberno galego vén realizando en actuacións vinculadas ao saneamento das rías, coñecedor do indiscutible valor paisaxístico, ambiental e socioeconómico que estes enclaves supoñen para Galicia e para a calidade de vida e o sustento de milleiros de persoas.

Desde o ano 2009 o Goberno galego leva impulsado distintas actuacións vinculadas ao saneamento dos concellos da Costa de Lugo, con intervencións destacadas na ría de Ribadeo, na ría de Foz, en Viveiro, en Cervo ou en Burela.

Entre as intervencións destaca a execución da depuradora de Ribadeo no ano 2011, que supuxo un investimento autonómico de preto de 15 millóns de euros e permitiu a correcta depuración das augas, garantindo o cumprimento da normativa autonómica, estatal e europea nas aglomeracións urbanas localizadas en torno a esta ría.

A Xunta tamén está a impulsar a mellora dos colectores e a nova depuradora de Foz, nos que investirá máis de 12 millóns de euros. Esta actuación permitirá triplicar a poboación servida e multiplicar por nove a capacidade de tratamento, acabando coas deficiencias de funcionamento do sistema de saneamento e depuración de Foz.

Para mellorar o sistema de saneamento de Burela, o Executivo autonómico está a promover dúas importantes actuacións de saneamento e depuración, que suporán un investimento global de preto de 14 millóns de euros: por unha banda, a execución dunha nova depuradora, para a que se está coa tramitación ambiental; e o novo colector xeral, cuxas obras se prevén iniciar a comezos do vindeiro ano. Na ría de Viveiro, desde 2009 a Xunta tamén ten acometido intervencións importantes de saneamento e depuración, como os traballos realizados nos colectores de Viveiro ou na depuradora de Palmeiro, en Xove.

Neste 2023 finalizou a obra de mellora das liñas de tratamento da depuradora de Viveiro, estratéxica para garantir o bo funcionamento da planta de tratamento de augas residuais municipal; e as obras de mellora do saneamento de Celeiro encaran xa na súa recta final. Estas actuacións, que supoñen un investimento conxunto da Xunta de preto de 8 millóns de euros, permitirán completar o saneamento da ría de Viveiro.

A estas intervencións destacadas para a mellora do saneamento das rías, súmanse outros investimentos da Xunta en actuacións en concellos do interior da provincia que desde 2009 teñen permitido a mobilización de máis de 100 millóns de euros. A Xunta ten contribuído á posta a disposición dos municipios de melloras e infraestruturas hidráulicas, colaborando na ampliación da depuradora e nos colectores de saneamento de Lugo; cos concellos de Alfoz e do Valadouro, na explotación da súa depuradora; na nova depuradora de Cospeito; ou na mellora do saneamento en Chantada, entre outros, ademais das actuacións que está a acometer agora mesmo en distintos concellos.

Ademais a Xunta vén colaborando cos municipios noutras actuacións relacionadas coa mellora do abastecemento, para garantir auga en cantidade e calidade á poboación, como as que está a impulsar agora mesmo en Outeiro de Rei ou en Pantón; as enfocadas a mellorar a xestión de episodios de inundacións e paliar os seus efectos; ou as que teñen como obxectivo mellorar a calidade da auga e dos ecosistemas dos ríos.

Proxecto de mellora do colector xeral en Burela

A Consellería de Infraestruturas, a través de Augas de Galicia, prevé investir nas obras de mellora do novo colector xeral de Burela 4,7 millóns de euros e construír unha estación de bombeo e tratamento que recolla a maior parte das augas residuais do concello de Burela para que vaian á futura depuradora.