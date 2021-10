La Xunta invertirá el año próximo 67 millones de euros más en Lugo que en 2021

Los presupuestos de la Xunta para el próximo año serán un poco más generosos para la provincia de Lugo que en el actual al sumar 67 millones de euros más de lo asignado en 2021, alcanzando de esta forma unas inversiones conjuntas que superan los 1.600 millones en total y que serán las más altas que se registraron hasta ahora en la provincia. Estas cuentas le permiten afirmar al jefe territorial de la Xunta, Javier Arias, que Lugo está a la cabeza de inversiones per cápita de Galicia, con 4.926 euros por habitante.

Las inversiones previstas para 2022 se caracterizan por un gasto social importante. Según Arias, "de cada 10 euros de orzamento, máis de 7 aplícanse a financiar o incremento do investimento en sanidade, educación, políticas sociais e emprego".

Las partidas presupuestarias con más dotación se reparten, fundamentalmente, entre el Polo Aeroespacial de Rozas, al que se le asignan 27.400.000 euros; el barrio de A Residencia, en Lugo, donde se construirá el primer centro de salud integral de Galicia, con algo más de 6 millones de euros, y también una central de biomasa, presupuestada en 654.000, y la estación intermodal de Lugo, que se llevará 1.037.784 euros (1.001.813, de los Fondos de Mecanismo de Recuperación de Resiliencia procedentes de la Unión Europea) y el resto, 35.971, de fondos propios.

Rozas, el Hula, A Residencia y la estación intermodal se llevarán algunas de las partidas más cuantiosas, junto con las infraestructuras

La dotación de nuevo aparataje en el Hula también es importante. Se calcula una inversión, en este capítulo, de más de 10 millones de euros. En concreto, se comprarán tres TAC y también una gammacámara, un equipo de braquiterapia, otro de angiografía neurorradiológica y otro más de tomografía por emisión de positrones, que será el primero que se instale en la provincia.

El Plan Paradai, que lleva más de una década realizándose, se llevará el próximo año 500.000 euros de la Xunta y la Ronda Este, otro proyecto veterano, se quedará con 300.000. Mucho más dinero se destinará a la conversión del corredor Nadela-Sarria, donde se gastarán 7,9 millones de euros.

En educación, destaca una partida conjunta de casi 8 millones de euros para la rehabilitación integral de varios centros como los colegios Paradai y Anexa y los institutos Ánxel Fole, Lucus Augusti y Ollos Grandes, en Lugo, así como los colegios Gregorio Sanz, de Ribadeo, y Virxe da Luz, en Portomarín.

Por capítulos, las infraestructuras tienen un peso importante. En total, la Xunta aportará algo más de 74 millones en la provincia previéndose un gasto de 226 euros por habitante. En carreteras, la inversión será de cerca de 38 millones. Uno de los proyectos que se llevará más dinero será el de la conversión en autovía libre de peaje la vía de altas prestaciones Nadela-Sarria, para la cual se destinará una partida de 8 millones en una primera fase entre A Pobra y Sarria.

Otros casi 8 millones se irán para el impulso para la Vía de Alta Capacidad (VAC) de la Costa Norte y el acondicionamiento de la LU- 540 en A Gañidoira.

Además, los presupuestos incluyen partidas para el acondicionamiento de la LU-232, eje Begonte- Friol-Palas, con una aportación de 3 millones y para la reforma de la LU-651 en O Courel, con una inversión de 1,5 millones.

En actuaciones hidráulicas, Augas de Galicia aportará casi 15 millones de euros en proyectos municipales de saneamiento, abastecimiento y depuración.

Uno de los gastos más importantes en este capítulo son los casi 4 millones que se llevará la depuradora de aguas residuales de Foz. Cerca de 3 millones serán asignados a la finalización de las obras de mejora en las líneas de tratamiento de la estación depuradora de aguas residuales de Viveiro y el impulso de las obras de saneamiento de Celeiro y la construcción del nuevo emisario submarino.

La mejora del saneamiento y depuración de aguas en el Concello de Monterroso se llevará, por otra parte, una aportación de algo más de 2 millones de euros.

Habrá, asimismo, una importante inversión en el Plan de Catedrales con actuaciones en distintos templos de Lugo, Mondoñedo y Foz como, por ejemplo, la restauración de la iglesia de San Pedro, en la capital lucense, o la del Cardenal, en Monforte. Se contemplan también inversiones en la Muralla y en Santa Eulalia de Bóveda, donde se desarrollará el Plan Director.

Un centro de arte en A Tinería

El Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) dejará de estar centralizado en Santiago. En los presupuestos autonómicos de 2022, aparece una partida de 50.000 euros para la creación de dos sedes del CGAC en Vigo y en Lugo.



El proyecto del CGAC en Lugo se ubicará en el pazo de Doña Urraca, en A Tinería, donde la Xunta lleva a cabo un programa de rehabilitación, pendiente ahora de la modificación del Pepri y de que el Concello compre unas viviendas que cedería a la Xunta para hacer una gran plaza. Inicialmente, se contemplaba que el pazo acogiese la Oficina de Turismo de la Xunta pero, finalmente, esta irá en la casa-torre de Porta Miñá, donde también estará un centro vinculado al turismo enogastronómico.

Carballo destaca que el edificio de Magisterio será un nuevo instituto

Las primeras reacciones de los populares lucenses a los presupuestos autonómicos presentados para la provincia son de total satisfacción. Tanto la presidenta provincial del partido, Elena Candia, como el portavoz del grupo municipal en el Concello de Lugo, Ramón Carballo, destacan —en sendas notas de prensa— que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cumplió una vez más con Lugo y, en este caso, según su opinión, con creces.



Carballo hace hincapié en el gasto educativo que incluirá "a conversión da actual facultade de Formación do Profesorado nun novo instituto". Añade, además, que el campus contará con una aportación extraordinaria.



El portavoz municipal del PP en Lugo agradece que estas cuentas no se queden "en papel mollado ou se retrasen indefinidamente", aludiendo a proyectos del Concello inacabados como la playa fluvial o la unión de los paseos del Miño y O Rato. Muestra también su satisfación por el compromiso del Gobierno gallego con el municipio de Lugo y dice que "son unhas contas feitas con criterio, axustadas ás necesidades dos lucenses".



Ramón Carballo indica, asimismo, que el Concello de Lugo se va a beneficiar de más de 80 millones para proyectos "con nomes e apelidos" entre los que destacan algo más de 10 millones para infraestructuras, de los que 453.813 euros serán para la mejora de la eficiencia de las redes de abastecimiento.



CANDIA. La presidenta del PP en Lugo, Elena Candia, añade que, con estos presupuestos, la Xunta "fixo, un ano máis, os deberes presentando o documento orzamentario en tempo e forma".



Candia insiste en que Feijóo cumplió con Lugo en aportación presupuestaria. "Feijóo non lle falla a Lugo a diferenza do Goberno central. Son os orzamentos do cumprimento coa provincia de Lugo. Volvemos ter o maior investimento de Galicia por habitante. Son unhas contas moi positivas xa que recollen todos e cada un dos compromisos do Goberno galego cos lucenses", indica.