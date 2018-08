La Xunta invertirá 1,2 millones de euros más en ayudas a la dependencia

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Política Social, impulsará una mejora en el Servizo de Axuda no Fogar (Saf) e incrementará en 134.000 el número de horas de atención anual para la provincia de Lugo. A su vez, el Ejecutivo autonómico anunció la creación de una nueva prestación, denominada Bono Autonomía en Residencia.

El delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, presentó el lunes esta serie de nuevas ayudas a personas dependientes. "Este aumento tanto de financiamento coma de horas no Servizo de Axuda no Fogar para os concellos de Lugo terá efecto inmediato", explicó.

Balseiro también aclaró que "as previsións que manexamos indican que durante este verán se asignarán todas as horas a algún beneficiario".

Hasta este momento, la Xunta sufragaba en Lugo un total de 1,8 millones de horas, cifra que a partir de ahora pasará a rondar los 2 millones. "O Saf é un dos recursos mellor valorados polas persoas con dependencia, a poboación maior que necesita algún tipo de axuda e as súas familias coidadoras", afirmó el delegado territorial.

PRESTACIÓN. Asimismo, José Manuel Balseiro también comunicó la puesta en marcha de una nueva ayuda para personas dependientes, denominada Bono Autonomía en Residencia. La subvención de la Xunta consistirá en una prestación a aquellas personas que tengan reconocido un grado de dependencia y estén a la espera de acceder a una plaza en una residencia pública.

"Deste xeito, as persoas que estean pendentes de recibir un recurso de atención residencial e non perciban outra prestación incluída no Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, poderán sufragar a súa estancia nun centro privado mentres agarda se así o desexa", explicó Balseiro.

Los beneficiarios recibirán de media unos 490 euros al mes, que podrán aumentar hasta un máximo de 715 en función del grado de dependencia reconocido y de su capacidad económica.