La Xunta galardona a dos estudiantes lucenses por su alto rendimiento en BAC

Las jóvenes Paula García Corral, del IES Monte Castelo de Burela, y Paula Constanza Fernández Cervelo, del IES Lamas das Quendas de Chantada, figuran entre los veinte estudiantes gallegos galardonados por la Xunta con el premio extraordinario de Bachillerato. Cada uno de ellos recibirá 1.000 euros. Paula García logró la mejor nota de Bachillerato, con una puntuación de 28,3. Fernández Cervelo quedó sexta, con un 26,8.

La Consellería de Educación reconoce con este galardón el aprovechamiento académico de los estudiantes de centros gallegos que tengan una nota media igual o superior a 8,75 puntos,

A mayores, los aspirantes tuvieron que superar una prueba específica, estructurada en dos partes. La primera consistió en el análisis y comentario crítico de un texto histórico, filosófico o literario, y en la respuesta a cuestiones de carácter cultural y lingüístico sobre un texto en el idioma extranjero que cursó cada alumno como materia común del Bachillerato. La segunda parte les exigió el desarrollo de temas, respuestas y ejercicios de una materia propia de la modalidad cursada por el alumno.

Paula García Corral ya había consiguido la mejor nota de la Abau de A Mariña, "pero non de Galicia", señala. "No Premio de Bacharelato si fun a mellor. Preparei as probas un pouco no verán, xa que o exame retrasouse pola pandemia. Ao que máis tempo de estudo lle dediquei foi as áreas de Inglés e Lingua, sobre todo á gramática", señaló.

García Corral, que estudia el doble grado de Filosofía y Ciencias Políticas en la Complutense de Madrid, se mostró "moi satisfeita polo recoñecemento". Aún no decidió en qué empleará los 1.000 euros del galardón, "aínda que os cartos sempre veñen ben", apostilló.

Paula Fernández Cervelo no será, probablemente, la única alumna del Lamas das Quendas de Chantada, que obtenga un premio extraordinario. Aram Reza Mirabedini Álvarez está provisionalmente entre los veinte candidatos que recibirán el premio extraordiario de Educación Secundaria Obligatoria. Con él serán seis los alumnos del IES Lamas das Quendas que reciben esta distinción en los últimos once años. Antes lo lograron Andrés Vázquez Figueiras, Diego Fernández Prado -que obtuvo la mejor nota gallega en el curso 2012-13-, Adrián Maceda Fernández y Andrés Vázquez García.

El director del centro chantadés, José Conde, está orgulloso de que el alumnado obtenga este tipo de logros, "xa que indirectamente é un premio para o traballo do profesorado e un indicador de bo funcionamento". Conde subrayó que el galardón gana en importancia en la actual situación de pandemia, "xa que no último curso académico as clases foron suspendidas en marzo".

EN FP. La Xunta otorgó premios extraordinarios de FP a 19 alumnos, de los que cuatro son lucenses. Se trata de Estefanía Ramos Bellas, que cursó Administración y Gestión en el Muralla Romana; Marta Castelao Braña, de Comercio y Márketing del CIFP As Mercedes; Jesús Martín Blanco, de Edificación y Obra Civil del Politécnico de Lugo, y David Rodríguez Estévez, de Transporte e Mantemento de Vehículos del CIFP AS Mercedes. Cada uno percibirá 850 euros.