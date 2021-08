La Xunta emite un informe negativo de tres proyectos de parques eólicos

La Xunta de Galicia emitió informes negativos sobre los proyectos de tres nuevos parques eólicos tramitados por el Gobierno central en la provincia. Son los de Negueira (44,3 megavatios), Entremarcos (60,2 MW) y Santuario (180 MW). Con ellos, la Xunta rechazó ya 17 proyectos en Lugo, con un total de 1.466,05 megavatios, al estar en desacuerdo con su ubicación.

El parque de Negueira, de Volantis Renovables, afecta a este municipio y al de A Fonsagrada. La misma firma impulsa el de Entremarcos en Begonte, Castro de Rei, Guitiriz, Outeiro de Rei, Rábade y Friol. El de Santuario, de Enel Green Power, afectaría a Gutiriz, Vilalba, Xermade y As Pontes. El Concello xermadés convocó una reunión vecinal para el martes, a las 11.00 horas, con el fin de hablar de este proyecto. En la cita, en el pabellón, intervendrá la técnica Carolina Cajide.

El Gobierno gallego defiende un desarrollo de las energías renovables en general, y de la eólica en particular, a través de proyectos "que conten coas máximas garantías técnicas, xurídicas e ambientais". Por ello, no se podrán implantar parques eólicos "fóra das áreas incluídas no plan sectorial eólico de Galicia, a excepción de proxectos que teñan clara incidencia territorial pola súa entidade económica e social e posúan unha función vertebradora do territorio, nin nos espazos da Rede Natura", dicen desde Economía.

Todos los expedientes lucenses, menos uno, fueron rechazados por estar en terrenos situados en el plan sectorial eólico. Otro caso, el de Barxas, se rechaza al coincidir con un proyecto autonómico que ocupa el mismo territorio. En total son 47 los proyectos informados negativamente en Galicia, que suman una potencia global de 3.489 megavatios.

La Consellería de Economía considera que estos informes son vinculantes, ya que el plan sectorial eólico se basa en decisiones de ordenación del territorio, que es una competencia autonómica.

En una clara apuesta por la transparencia, la Xunta creó redes de información provincial para que los concellos puedan conocer los proyectos eólicos que se van a tramitar en Galicia antes de iniciar el proceso administrativo y contar con información de primera mano antes de su exposición pública.

Las actuaciones afectarían a 23 concellos lucenses

Los 17 parques con informes negativos se asentarían sobre 23 municipios lucenses y en otras zonas limítrofes. Junto a los tres citados, la Xunta rechazó los de Boura, en Abadín y A Pastoriza; Monzón, en A Pastoriza y Meira; Levante, en As Nogais, Triacastela y Becerreá; Borrasca, en Foz, Mondoñedo y Lourenzá; Mistral, en Xermade, Gutiriz y Vilalba; Ventisca, en Pol y Baleira; A Pastoriza; A Fonsagrada; Balindos, en Baleira, Pol, Meira y A Pastoriza; Taboada, en Xermade, Guitriz, Monfero y As Pontes; Os Borrallos, en Curtis, Sobrado y Friol; Roidiz, en Xermade, A Capela y As Pontes; Prada, en Quiroga y Ourense; y Barxas, en Pedrafita, Ourense y León.