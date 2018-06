La Xunta destina 821.000 euros para la mejora de infraestructuras turísticas

Turismo de Galicia invertirá 821.700 euros en 31 proyectos de mejora de infraestructuras turísticas en el medio rural lucense.

José Manuel Balseiro, delegado de la Xunta en Lugo, explicó que el objetivo de estas ayudas es fomentar la accesibilidad y señalización de los recursos turísticos en el medio rural de cara a la consolidación de su oferta turística.

Balseiro añadió que el Gobierno autonómico busca "un desenvolvemento turístico harmonioso, sustentable e equilibrado dentro do territorio, do que tamén se beneficien as zonas rurais a través da posta en valor da súa riqueza histórica, cultural, patrimonial e paisaxística", añadió.

Mediante este programa de ayudas, la Xunta financiará proyectos como la señalización de rutas de senderismo por A Mariña, la Ruta do Miño, en Outeiro de Rei, o la Ruta da Castaña e do Mel, en A Pobra do Brollón.

Asimismo, también se mejorarán los accesos a monumentos como el castillo de Pambre, en Palas de Rei, y el de Castrodouro, en Alfoz. También se incluyen parajes naturales como la cascada de Seimeira, en A Fonsagrada, o varios miradores en la Ribeira Sacra, entre otros.

Otros de los proyectos que figuran en la lista se centra en ejecutar las obras de diversas áreas de aparcamiento, instalaciones cubre contenedores, iluminación ornamental, paneles informativos y diversas actuaciones de recuperación y tratamiento paisajístico del entorno de los recursos turísticos.

Accesibilidad. Esta línea de ayudas es de concurrencia competitiva y está orientada a promover el embellecimiento y la mejora de la accesibilidad de puntos con potencial turístico dentro de la provincia de Lugo.

Incluye también la adecuación de espacios para estacionamiento, y reducir así el impacto negativo que estos producen, recuperación de miradores, senderos o rutas, soterramientos de contenedores, eliminación de cableado aéreo y antenas de comunicaciones y restauración de elementos de interés etnográfico o de la arquitectura tradicional.

Un requisito indispensable es la utilización de materiales de construcción que permitan la integración con el entorno en el que se encuentra el recurso.