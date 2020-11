La Xunta de Galicia invertirá 4,8 millones de euros en la puesta en marcha de 14 talleres duales de empleo en 40 concellos de la provincia lucense. Arrancarán antes de que finalice este año e implicarán la contratación de 341 personas, entre alumnos-trabajadores y personal de dirección, administración y monitores.

Así lo indicó el delegado territorial del Gobierno gallego en Lugo, Javier Arias, quien precisó que la duración de los obradoiros, que financia la Consellería de Emprego e Igualdade, será de nueve meses. Está previsto que todos ellos se pongan en marcha antes de que termine 2020.

En el área da Mariña habrá tres talleres. O Vicedo, Ourol y Muras vuelven a unirse en la cuarta edición de Terras do Sor y también son tres los municipios que promueven Sendas de Burela, Cervo e Xove VII. El tercero será Ribadeo X Camiño.

En la zona sur de la provincia, Carballedo y Chantada se unen para impulsar Serra do Faro V; Quiroga, Folgoso do Courel y Ribas de Sil hacen lo propio en Montañas do Courel; O Saviñao, Sober y Pantón promueven de forma conjunta Ricra IV; y O Incio, Bóveda y A Pobra do Brollón también comparten proyecto.

Friol, Rábade y Begonte vuelven a unirse en la iniciativa Cumes da Terra Chá IV; al igual que Outeiro de Rei, Castro de Rei y Cospeito en el que será el cuarto taller Santa Isabel. Vilalba y Abadín impulsan juntos Terra Chá no Camiño, mientras que el sexto O Castro llegará gracias a la colaboración de Ribeira de Piquín, Castroverde, Riotorto, Pol y A Pastoriza.

Guntín impulsa junto a O Páramo y O Corgo el taller Ponte de Areas IV; Palas de Rei, Monterroso y Portomarín desarrollan la primera convocatoria del obradoiro Camiño de Santiago; y, ya en la comarca de A Montaña, Baralla, As Nogais y Becerreá repiten en Vía Künig II.

CARACTERÍSTICAS. Cada taller ofrecerá formación y empleo a 20 personas, que contarán con un contrato durante su participación en esta iniciativa y al terminar podrán acreditar las enseñanzas recibidas con un certificado de profesionalidad.

La Xunta concede una subvención idéntica para cada taller, que asciende a 346.946 euros, y los concellos deberán completar el presupuesto con aportaciones, por ejemplo, para la compra del material necesario para las actuaciones que se vayan a acometer.

A la hora de seleccionar a los municipios beneficiarios, se tuvo especialmente en cuenta que la solicitud la cursasen concellos agrupados o declarados emprendedores y también la apuesta por fomentar las TIC y la economía digital.

Además, se valoró el desarrollo de programas de inserción laboral a través de incentivos para la contratación del alumnado durante al menos tres meses, a jornadas completa y en empresas del entorno. Siete de los talleres concedidos en Lugo ofrecen esta alternativa -Cumes da Terra Chá, Terra Chá no Camiño, Serra do Faro, Terras do Sor, Camiño de Santiago, Vía Künig y O Castro- que facilitará el acceso al mercado laboral a 69 participantes.

Para contribuir a esta medida la Xunta de Galicia aporta 103.500 euros a mayores, con ayudas que van desde los 6.000 hasta los 30.000 euros, según el número de beneficiarios por taller de la futura contratación. Solo en el caso del que comparten Friol, Rábade y Begonte se incluyen todos los alumnos.