La Xunta y los concellos del área de Lugo renuevan el convenio de transporte

La Xunta de Galicia y los nueve concellos que participan en el plan de transporte metropolitano de Lugo renovaron este miércoles el convenio para mantener un año más este programa, que supone reducciones en los precios de los billetes que pagan los usuarios de los autobuses.

Para el año 2019, la Xunta destinará una partida de 140.000 euros a este plan, que se completará con otros 29.000 euros que aportarán los nueve municipios beneficiados: Baleira, Lugo, Friol, Outeiro de Rei, Rábade, Guntín, Castroverde, O Corgo y Castro de Rei.

Con este presupuesto se subvencionarán los billetes, lo que puede suponer un ahorro de hasta un 70 por ciento para los usuarios frecuentes del transporte público por carretera. La Xunta asume el 80 por ciento del importe subvencionado y los concellos, el 20 por ciento restante.

La conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, presidió la firma del convenio ayer en Lugo. En el acto estuvo acompañada por el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro; el delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, y alcaldes o representantes de los nueve municipios implicados en el plan.

Ethel Vázquez explicó que el plan de transporte metropolitano es "unha iniciativa moi importante porque supón aforros significativos para as familias, fomenta o uso do transporte público e axuda a aliviar o tráfico na cidade, contribuíndo á redución de emisións e á preservación do medio ambiente".

La conselleira explicó que en estos momentos 7.600 lucenses cuentan con tarjeta metropolitana, que les facilita los descuentos y transbordos bonificados cada vez que viajan en bus. A estos se suman casi 1.000 jóvenes que disponen de la denominada tarjeta Xente Nova, que permite a los menores de 19 años viajar de forma gratuita en las líneas de autobús que comprende este programa. Estos últimos beneficiados son especialmente importantes dentro del programa, pues se pretende inculcar en los jóvenes el uso del transporte público.

Ethel Vázquez indicó que desde la puesta en marcha del plan, se han beneficiado de los viajes bonificados más de 719.000 usuarios.