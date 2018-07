La Xunta asume los centros de salud de A Pastoriza, Sober, Barreiros y Baralla

Cuatro centros de salud ubicados en la provincia de Lugo pasarán a ser titularidad de la Xunta de Galicia. A Pastoriza, Baralla, Barreiros y Sober cedieron gratuitamente los inmuebles donde están ubicados los mencionados centros al Servizo Galego de Saúde, que a cambio se hará cargo del mantenimiento anual. El coste que asumirá el ente autonómico asciende a algo más de 262.000 euros al año.

El Consello de la Xunta acaba de autorizar la aceptación de estos cuatro inmuebles y de otros tres centros de salud de la comunidad autónoma de Galicia, lo que eleva el gasto anual de los siete a 386.095 euros. Estas nuevas cesiones forman parte de un grupo de centros cuyos costes de mantenimiento asumirá el Sergas, y que supondrán para las arcas del gobierno autonómico más de 700.000 euros.

El ente gallego desmenuzó los detalles de cada uno de los inmuebles que ha asumido en los últimos días. Sin ir más lejos, el centro de salud de A Pastoriza posee una superficie construida total de 950 metros cuadrados, y el mantenimiento anual estimado por la Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo y Monforte es de 142.000 euros.

El centro de salud de Baralla, por su parte, ocupa una superficie construida de 624 metros cuadrados y el coste anual de su conservación se estima en 47.959,45 euros.

Las estimaciones sobre el ambulatorio de Sober son ligeramente superiores a los del de Baralla, aunque las cifras son muy similares. En el caso del municipio de la Ribeira Sacra, se calcula que el coste anual de mantenimiento del inmueble, que cuenta con una extensión de 382 metros cuadrados de superficie construida, supone 50.642,88 euros, algo más de 2.500 por encima de las evaluaciones sobre el de Baralla.

El centro de salud del municipio de Barreiros, que tiene una superficie construida de 624 metros cuadrados, supondrá anualmente 21.500 euros para el Servizo Galego de Saúde.

La Xunta de Galicia explica en un escrito que "cómpre destacar que a asunción de obrigas de contido económico para o Servizo Galego de Saúde xorde no momento en que se eleve a escritura pública para a cesión da titularidade dos centros á Administración sanitaria autonómica", indica.

"O proceso de asunción é, en todo caso, voluntario para os concellos, que previamente asinan uns convenios nos que se establecen as bases da cooperación co Sergas para a cesión da propiedade do centro de saúde do que é titular o dito concello, ao Servizo Galego de Saúde e para a asunción, por parte deste organismo, dos gastos de mantemento deste. O Concello comprométese a realizar todos os trámites patrimoniais e urbanísticos que sexan necesarios co fin de posibilitar a cesión patrimonial do centro de saúde libre de cargas e gravames, así como a aprobar determinadas exencións e bonificacións fiscais, e o Servizo Galego de Saúde acepta a cesión do inmoble e comprométese a asumir os gastos de mantemento", añade la Adminsitración autonómica gallega.