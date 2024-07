A Xunta dedica 600.000 euros a novas vías nunha concentración en Curtis

A Xunta de Galicia destinará 606.000 euros á pavimentación de novos camiños na reconstrución parcelaria na parroquia de Fisteus. As obras consisten en actuacións de asfaltado que conforman a terceira fase dunha operación que supera os 4,5 millóns de euros.

A delegada da Xunta de Galicia na Coruña, Belén do Campo, e o alcalde de Curtis, Javier Caínzos, tiveron un encontro este luns para supervisar o avance desta operación. A delegada recordou que se trata da concentración parcelaria máis grande da historia de Galicia e, ademais, o primeiro proceso de reordenación que se acomete neste municipio coruñés.

Dimensións

A primeira fase nos camiños principais finalizou no 2021, coa apertura de 50 quilómetros e cun orzamento de 2,2 millóns de euros. No 2022, realizáronse obras en camiños secundarios, por un importe de 872.000 euros.

Esta parcelaria acadou unha superficie de 3.503 hectáreas, que se distribúen en máis de 9.900 parcelas. Un total de 1.075 propietarios da parroquia fixeron distintas aportacións de terreo ao proceso. Desta maneira, a zona pasou dun promedio de 9,29 parcelas por propietario a un de 1,72 predios de relevo por persoa.

Belén do Campo pon precisamente en valor a gran cantidade de hectáreas achegadas polos veciños, que "converteron a zona de Fisteus na maior superficie de todas as levadas a cabo actualmente pola Consellería de Medio Rural en Galicia".

Neste sentido, a delegada recordou a aposta da Xunta pola concentración parcelaria, que definiu como "unha ferramenta fundamental para paliar o minifundismo". Do Campo tamén fixo fincapé en que, dende as distintas institucións, se segue a traballar para poñer en valor o territorio galego.

En Galicia

Nos últimos catro anos, a través dos diferentes mecanismos da Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, mobilizáronse 35.000 hectáreas en toda a comunidade. Así, dende o ano 2020, a Xunta finalizou un total de 32 concentracións e decretou outras 29. De todas elas, as finalizadas beneficiaron algo máis de 17.300 propietarios, que recibiron 36.690 títulos de propiedade.

Con este encontro en Curtis, o Goberno galego quere reafirmar o seu compromiso con estes mecanismos de reestruturacións parcelarias, para as que este ano destina 24 millóns de euros.

Outra actuación

Esta semana comezan as obras para a renovación das beirarrúas e do pavimento na rúa Crego Barbazán, en Teixeiro. As reformas consistirán na adaptación desas beirarrúas á normativa de accesibilidade, así como na restauración do pavimento con aglomerado. Por outro lado, tamén se instalará un novo colector para a separación da rede pluvial e se facilitará o aparcadoiro por ambas marxes, coa dispoñibilidade que permitan as dimensión actuais da vía.