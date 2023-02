A Xunta actuará en dous bens de interese cultural do Camiño de Santiago na provincia de Lugo

O Goberno galego aprobou este xoves na súa reunión semanal o acordo polo que se toma razón da programación das actuacións para a posta en valor dos bens de interese cultural do Camiño de Santiago con actuacións nun total de 12 inmobles e unha partida de 23,7 millóns de euros.

Dentro do orzamento asignado para este propósito, un total de 22,7 millóns de euros proceden de fondos europeos, mentres que case un millón é de fondos propios da Xunta.

Segundo trasladou a Xunta, "este mesmo mes" darase comezo coas primeiras licitacións das actuacións. Así, o obxectivo é poder executar estes investimentos "no prazo máis breve posible" e coa premisa de "poder empezalas a principio deste verán".

Deste xeito, as actuacións permitirán poñer en valor o patrimonio histórico ao longo dos Camiños de Santiago a través da súa rehabilitación.

Nesta liña, búscase levar a cabo melloras de sustentabilidade, accesibilidade e eficiencia enerxética, así como medidas coas que impulsar a modernización ou dixitalización destes doce espazos.

Actuacións por provincias

Por provincias, na Coruña levarán a cabo melloras no Faro de Sálvora cun investimento total de 1,4 millóns de euros e o Pasatempo de Betanzos contará cunha restauración paisaxística de obras e infraestruturas, entre outras melloras, cun orzamento de 1,5 millóns. A Torre de Hércules contará con actuacións de mellora e conservación, así como melloras na iluminación cun millón de euros.

En Lugo, o centro histórico de Mondoñedo contará con 272.850 euros para proceder ao enterramento de cables, iluminación eficiente e instalación de puntos wifi. Ademais, na Ribeira Sacra faranse actuacións en Belesar e O Saviñao para pavimentar as beirarrúas nas beiras do río ou crear senllas peonís con 1,4 millóns de euros.

Deste xeito, o castelo de Monterrei, en Ourense, terá un orzamento de 14 millóns de euros para a súa rehabilitación, restauración estrutural, crear un plan de mobilidade sostible ou dixitalizar a oferta museística, entre outras accións.

Por último, en Pontevedra procederase á recuperación ambiental do Lérez desde As Xunqueiras ata As Aceñas cun millón de euros, mentres que a lanuxe cárcere de Tui contará cunha rehabilitación sustentable ou a museografía dixital con 400.000 euros. Así, no castelo de Santa Cruz da Guarda faranse actuacións de mellora os accesos e na iluminación cun investimento de 200.000 euros.

Ademais, acondicionaranse as Torres do Oeste de Catoira cun investimento de 300.000 euros e a Casa de Valle Inclán en Vilanova de Arousa contará con reparacións tanto no interior como no exterior cunha partida de 432.150 euros. Finalmente, o arquipélago de Ons contará con 1,8 millóns para xestión de residuos, mellorar infraestruturas ou protección medio ambiental.

Produto turístico sustentable en Galicia

Noutra orde de asunto, o Goberno galego autorizou a subscrición dun convenio de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia e a Asociación Agrupación industrial Empresarial de Turismo de Galicia para a creación e consolidación do produto turístico sustentable na comunidade.

Este convenio estará en vigor ata 2025 e terá como obxectivo establecer unha serie de liñas de actuación para o fortalecemento e a difusión da oferta turística sustentable en Galicia.

Así, contará cun orzamento de 333.000 euros para este ano, 343.900 para 2024 e 354.800 para 2024. Entre as accións que levarán a cabo están as relacionadas coa comunicación ou a elaboración e creación do produto.