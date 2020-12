Xove y Xermade son los municipios con peor incidencia acumulada

Los municipios de Xove y de Xermade se mantienen como los concellos de la provincia de Lugo con mayor incidencia acumulada en los últimos 14 días. La peor tasa por cada 100.00 habitantes es para los mariñanos, ya que se eleva hasta los 1.986 debido a sus 65 casos. Por su parte, Xermade cuenta con una incidencia de 775.

Otro de los municipios con peores datos es Viveiro, aunque se mantiene por debajo de los 500. La ciudad del Landro cuenta con una incidencia acumulada en 14 días de 375.

Por otra parte, actualmente son 29 municipios en los que no se ha detectado ningún caso en los últimos 14 días. Estos son Baleira, Baralla, Bóveda, Castroverde, Cervantes, O Corgo, A Fonsagrada, Guitiriz, O Incio, Lourenzá, Meira, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, Pedrafita do Cebreiro, Pol, A Pobra do Brollón, A Pontenova, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Samos, O Saviñao, Sober y Triacastela.

En cuanto a las ciudades, Lugo continúa con los mejores datos de incidencia acumulada, con 83 casos por cada 100.000 habitantes. Los peores números son para Santiago de Compostela, que asciende hasta los 221.