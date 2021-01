Xove y A Pastoriza superan los 2.400 casos de covid por cada cien mil habitantes

El avance del coronavirus tras la relajación del distanciamiento social durante las fiestas navideñas queda reflejado en los últimos datos de incidencia acumulada actualizados este miércoles por la Consellería de Sanidade. Cuatro concellos de la provincia mantienen una situación especialmente preocupante: Xove, A Pastoriza, Muras y Viveiro, por el elevado número de casos en función de su población, que en el caso de las dos primeras supera la barrera de los 2.400 casos por cada cien mil habitantes y, en el de los otros dos, superan los mil.

En la comarca de A Mariña el covid ha ganado terreno tras las fiestas. Xove se mantiene a la cabeza de los municipios más perjudicados por el virus, con sus 82 contagios en las últimas dos semanas que suponen una incidencia acumulada de 2.502 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Viveiro, con 193 positivos y una ratio de 1.254 casos por cada cien mil personas. En O Vicedo, los 12 casos de los últimos catorce días elevan el indicador a 724, mientras que en Burela alcanza los 547 (52 casos). Por su parte, Cervo, con 18 casos detectados en catorce días, alcanza una incidencia de 427, mientras que los 22 contagios de Ribadeo sitúan el indicador en 223.

Ya en la zona de Terra Cha, la situación más grave la presenta A Pastoriza, cuyos 73 casos disparan la incidencia a 2.463 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Muras, con 11 afectados y una tasa de 1.777 por cada 100.000 habitantes. En Vilalba la ratio se sitúa en 305 (43 casos).

En la comarca de la Ribeira Sacra destaca la situación de Chantada, con una tasa de 233 casos por cada cien mil personas, mientras que en Monforte la incidencia se sitúa en 169.

Como dato positivo, en la provincia de Lugo hay 19 concellos que se han mantenido libres de coronavirus en las últimas dos semanas. Se trata de Antas de Ulla, Baleira, Begonte, Bóveda, Cervantes, Folgoso do Courel, Lourenzá, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Paradela, O Páramo, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Ribeira de Piquín, Samos, O Saviñao, Sober y Triacastela.

GRANDES URBES. La incidencia acumulada del virus se dispara, sin excepción, en las siete grandes ciudades gallegas, con Santiago a la cabeza con 364 casos en las últimas dos semanas que suponen una tasa de 372 infectados por cada 100.000 habitantes, por encima de los 358 que alcanza este indicador en A Coruña y también Ourense al comparar la cifra de afectados en relación a la población. Lugo se mantiene en la mejor situación, de entre las grandes urbes, con 126 casos en 14 días, que suponen una incidencia acumulada de 128 por cada cien mil habitantes. Le sigue Pontevedra, en donde la ratio se sitúa en 181, fruto de poner sus 151 infectados de las últimas dos semanas en relación con los datos de población.