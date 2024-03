Xenética e boa vida

Ter boas cartas e saber xogalas ben. Ese é o segredo da lonxevidade. Investigadores de diversos ámbitos levan anos intentando desvelar os motivos polos que algunhas persoas logran superar o século de vida en óptimas condicións físicas e mentais e parece que conflúen nas conclusións.

O médico Manel Esteller, experto en investigación xenética na loita contra o cancro, sostén que a xenética é clave na lonxevidade, pero é preciso coidala cuns bos hábitos para non malgastar o capital que a cada un lle vén dado. "Si tienes una buena mano de cartas, pero no sabes jugar al póker, pierdes", explica nun artigo recente, para concluir que os xens privilexiados de pouco valen sen uns hábitos de vida saudables.

A muller máis vella do mundo chámase Maria Branyas, ten 117 anos e vive en Olot

A muller máis vella do mundo vive en Olot (Girona). Chámase Maria Branyas e ten 117 anos. Manel Esteller estudou a súa xenética e concluíu que as súas células teñen as características que lle corresponderían a unha persoa dez anos máis nova.

Jimmy Lindberg, do portal LongeviQuest, que rexistra as persoas máis lonxevas do mundo, completa a tese xenética e engade que a maioría dos centenarios e supercentenarios (máis de 110 anos) teñen en común un estilo de vida que procura o benestar físico e psicolóxico, boa capacidade de superación da adversidade e unha actitude positiva que lles permite desfrutar dos detalles e atopar sentido á súa longa vida.

Lugo é a sétima provincia en termos de lonxevidade e Ourense, a quinta

Os últimos datos do Instituto Nacional de Estadística (Ine) indican que Lugo é a sétima provincia española con máis centenarios. Ten 88,97 maiores de cen anos por cada 100.000 habitantes. A quinta é Ourense, con 100,18, e a primeira, Soria, con 129,57.

Dentro da provincia de Lugo, destacan municipios como Sober, que atesoura neste momento nove centenarios, seis mulleres e tres homes. A lonxevidade dos soberinos xa foi obxecto de estudo nalgunha ocasión e tamén o seu estilo de vida.

A Fundación Matrix realizou unha investigación en 43 concellos galegos (entre eles Sober, Pantón, A Pobra do Brollón, O Saviñao, Carballedo, Pol e Navia de Suarna) para identificar os factores socioambientais que determinan a calidade de vida destas persoas con idades tan avanzadas, coa hipótese de que o entorno rural favorece a lonxevidade en boas condicións.

Sober ten nove centenarios e os estudos apuntan a que o entorno e o estilo de vida inflúen

Constatou que os labores agrícolas constitúen unha gran fonte de motivación para os maiores. Traballar a terra axúdalles a manterse activos e o simple feito de ver medrar a horta dálles satisfacción, ademais de alimentos saudables.

A socialización é tamén fundamental para garantir unha boa saúde mental tras un século de vida. Os estudos psicolóxicos sobre os centenarios conclúen que son persoas con boa disposición, socialmente activas, que procuran emocións positivas, valoran a vida e saben desfrutar dos pequenos detalles.

ADN chantadino de luxo

Dolores Fernández Seijas, coa súa familia.

Naceu hai 108 anos na parroquia de Vilaúxe, en Chantada. Dolores Fernández Seijas é a que queda de cinco irmáns. Os outros catro tamén desfrutaron dunha longa vida, pois morreron entre os 92 e os 104 anos. Xa os seus pais foran lonxevos. Viviron ata os 92 e os 94 anos, unhas idades moi inusuais na súa época. Todo apunta a que a xenética ten moito que ver na boa saúde de Dolores, pero a disposición tamén axuda.

Esta centenaria chantadina vive en Ourense coa súa filla Marisa e mantense moi activa, física e intelectualmente. Vai todos os días á misa e aproveita a saída para dar un paseo. Come de todo, pero con moderación, e toma medio vaso de viño ao xantar.

Gústalle moito ler e facer sudokus. A súa filla explica que non puido ir moito á escola, pero sempre tivo inquedanza por aprender e foi adquirindo moitos coñecementos de xeito autodidacta. "Cando ela era nena non era fácil ir á escola e foi moi pouco, pero colleu moita cultura lendo e aprendeu estudando comigo e co meu irmán. Os dous fixemos Maxisterio e nunca se deitaba antes ca nós», lembra Marisa.

De nena, a Dolores non lle gustaba traballar a terra e os seus pais mandárona a aprender a coser a Chantada. Dábaselle moi ben e axiña progresou no oficio. Unha costureira coñecida como a señora Segunda acolleuna na súa casa para que lle axudara e alí traballou ata que casou.

Dolores Fernández ten 108 anos e gústalle ler, facer sudokus e coser

O seu home estivo na guerra e despois ingresou na Garda Civil. Os destinos do marido levaron a Dolores e os seus fillos por toda Galicia. Cando o home morreu, ela quedou coa filla, que é mestra e tamén a levou dun lugar a outro, en función do colexio que lle asignaban. O último destino foi Ourense e alí seguen asentadas as dúas.

Dolores, aos seus 108 anos, axuda moito nas tarefas da casa. "Fai as camas, se eu frego os pratos ela seca, pon a mesa, fai o café...", explica a filla, que destaca a axilidade mental que conserva a centenaria.

Marisa conta que Dolores non volveu coser para fóra desde que casou, pero sempre fixo roupa para toda a familia e segue cosendo. "A min facíame todo, ata os abrigos, e ao meu pai e o meu irmán, as camisas e os pantalóns. Onte mesmo aínda lle din para amañar unha cremalleira que se estropeou", comenta a filla.

Esta chantadina fixo os 108 anos o 29 de xaneiro e festexouno con toda a súa familia. Estiveron os seus dous fillos, os dous netos e os tres bisnetos. Ninguén quixo perder o xantar de celebración, que congregou nun restaurante de Carballedo un bo número de familiares e achegados.

Un século ben aproveitado

María Rivera Manso, coa súa sobriña.

María Rivera Manso conta que foi unha das primeiras mulleres que exerceu de practicanta en Lugo. Hoxe, con 100 anos, impresiónalle entrar nun hospital e ver os medios dos que dispoñen os sanitarios e os pacientes. Aínda lembra cando atendeu o seu primeiro parto, en Bóveda, e o camiño en burro para chegar á casa.

Cambiou moito a cousa desde aquela. "Empecé a ejercer en la galería de la casa de mis padres, en la Rúa Bispo Aguirre", pero fixo tamén asistencia a domilicio, tanto en Lugo como en Bóveda, foi axudante de quirófano do cirurxán Arrojo e finalmente ingresou na Seguridade Social como enfermeira, ata que se xubilou.

Tivo ocasión de ver de todo nese tempo, pero apunta algún caso que lle fixo graza, como o dun home de Bóveda con problemas respiratorios. "Cuando llegué a su casa, sus familiares se estaban repartiendo la herencia y creo que les di un disgusto cuando les dije que con dos o tres inyecciones se pondría bien", apunta.

As urxencias sanitarias non entenden de horarios e non era raro que María tivera que saír da casa de noite. "Muchas veces me acompañaba mi padre", explica, porque non era habitual ver unha muller pola rúa a esas horas. "En una ocasión mi padre me llevó a las diez de la noche hasta una casa de la Calzada da Ponte. Allí tenía que inyectarle penicilina a un señor cada tres horas. Cuando salí a las siete de la mañana mi padre estaba durmiendo en la calle, esperándome", lembra.

María Rivera ten cen anos, vive soa e gústalle a repostaría

Esta centenaria lucense vive soa e cociña cada día. Fai o xantar e a cea e encántalle a repostaría, que reparte entre os sobriños. Quéixase de que cada vez lle custa máis amasar, pero non perde as boas mañas.

Come de todo e séntalle ben. Desfruta moito dos encontros familiares e gústalle ir xantar fóra de vez en cando. Non hai menú que se lle resista: callos, fabada, caldeirada... acostuma a acompañar o xantar de viño con gaseosa e rematalo cun licor de herbas.

Pero o órgano que ten máis en forma é sen dúbida o cerebro. "Tiene la cabeza perfecta, tal vez demasiado bien porque a veces cavila mucho y se preocupa", comenta un dos seus sobriños.

Le o xornal a diario, cunha libreta ao lado para anotar o que non entende e preguntalo despois, unha boa mostra da súa vontade de avanzar cos tempos.