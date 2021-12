Voces por otra planificación eólica

Miles de personas participaron ayer en la veintena de concentraciones convocadas en toda Galicia por la coordinadora Eólica así non para reivindicar, en el Día Mundial de las Montañas, la preservación de estos ecosistemas frente a la "actual vaga eólica" bajo el lema Na defensa das montañas. Eólica así non. Más de 170 entidades de toda la comunidad apoyaron la convocatoria.

En el caso de la provincia de Lugo las concentraciones fueron en Antas de Ulla, Becerreá, Chantada, Meira, Vilalba, Lugo y Foz. El componente común de todas ellas era la reclamación de una planificación eólica "participada pola sociedade galega, xusta coas persoas e respectuosa co rural e co medio ambiente galego". Además, reclamaron la paralización de los cerca de 300 parques eólicos que están en tramitación actualmente en Galicia.

En este sentido también subrayaron que la "mal chamada moratoria eólica" anunciada por el Gobierno gallego no responde a sus demandas, "pola contra promove a confusión na opinión pública e pretende desmobilizar a sociedade crítica coa actual invasión eólica", según rezaba el manifiesto leído a las puertas del consistorio focense. Así, indican que la medida afectaría a los parques que se empezaran a tramitar en 2022, por lo que incluso podría "animar ás promotoras a iniciar a tramitación dun maior número de proxectos" este año.

En Lugo y Vilalba los actos estuvieron acompañados de las gaitas y en Foz además de música adaptaron una conocida canción tradicional y terminaron la concentración con consignas

Los manifestantes recordaron que defienden las energías renovables pero con un modelo energético fundamentado "na soberanía enerxética, no fomento do aforro e da eficiencia enerxética, no autoconsumo e na xestión pública ao servizo da sociedade galega".

En el manifiesto leído en Foz, cuya lectura corrió a cargo de tres personas, se subrayó que A Mariña "está a sufrir con intensidade este modelo enerxético depredador" y recordaron los megaparques Borrasca y Fonte Barreiros que están proyectados.

En Lugo y Vilalba los actos estuvieron acompañados de las gaitas y en Foz además de música adaptaron una conocida canción tradicional y terminaron la concentración con consignas. En Becerreá leyó el manifiesto el fonsagradino Amador Arias, protagonista de O que arde.

PSOE. El PSdeG presentó en el Parlamento sendas enmiendas a la ley de medidas que acompaña a los presupuestos autonómicos para 2022 entre las cuales se encuentra una para pedir una nueva regulación del sector eólico.

El diputado socialista Martín Seco expuso que las enmiendas socialistas reclaman que el periodo de moratoria a los nuevos proyectos mantenga la distancia mínima, desarrolle un nuevo mapa de áreas de desarrollo eólico, determine las zonas que deban ser protegidas o de mayor transparencia a las negociaciones.