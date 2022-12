Unha vivenda de Sobrada ilumina o Nadal de Outeiro coa súa 'macrodecoración'

Un pequeno Vigo vive na parroquia de Sobrada, en Outeiro de Rei. Está a carón da estrada que une esta localidade con Castro de Ribeiras de Lea, así que non é doado que pase desapercibido, por iso cada vez son máis os que se deciden a parar o coche e atravesar as portas sempre abertas do xardín de Manolo Cobas e a súa muller, Mari Luz Yáñez.

A orixe desa microcidade alumeada do lugar de Piñeiro remóntase a varios anos atrás, hai algo máis de 15, tal e como lembra o seu ideador, pero cada inverno medra un chisco. "Desta vez incluín algunha cousiña máis a modo de novidade", conta con ilusión Manolo Cobas mentres fai referencia a un caixa de regalo que serve de photocall para que os nenos poidan entrar a sacar fotos e unha estrela luminosa de 2,5 metros de tamaño que, conta emocionado, "se ve desde Outeiro". Non é para menos. Está instalada no alto dun carballo que non é menos curioso que o resto de elementos do Nadal que o rodean.

Non se esqueceu tampouco do portal de Belén, cuxos tres protagonistas foron creados polo propio Manolo con varas de ferro -o material que se empregou en toda a ornamentación- para dar forma a un San Xosé de 1,2 metros de alto, unha Virxe dun metro e un neno Xesús duns 40 centímetros, resgardados baixo outra grande estrela.

Proceso

A creación de toda esta macrodecoración iníciase no papel, tal e como revela Manolo. "Busco as cousas que quero facer en internet, debúxoas no papel coas medidas correspondentes e pásoas ao ferro, en varas das que se usan nas obras", relata un home a quen lle gusta soldar, por iso non lle preocupa o tempo que emprega. "As novas figuras leváronme uns tres meses", di, botando man do tempo que lle sobraba "nas fins de semana, nos días libres e despois de traballar".

Agora está retirado, desde hai unhas semanas, polo que xa ten a vista no vindeiro ano: "Hai que empezar a pensar cousas novas para que a xente non canse, estivemos batallando sobre iso a miña muller e eu, e por riba agora teño máis tempo!", engade, aínda que puntualiza entre risas que "xa non temos onde poñer máis cousas".

Hai que empezar a pensar cousas novas para que a xente non canse"

O certo é que o xardín da súa casa é un reclamo máis do Nadal de Outeiro e proba diso é a xente que fai un alto no seu camiño. "Hai veces que hai colas de coches", explica, "veñen familias cos nenos á noitiña, sobre todo nas fins de semana, de Lugo, dos concellos do lado, de Meira...", pero matiza: "A clientela a Abel Caballero non lla vou sacar".

Quen queira achegarse a este particular poboado de Nadal pode facelo de xeito gratuíto calquera día ata Reis, desde as 18.00 ata as 00.00 horas -ata as 00.30 nas fins de semana-. Alí estarán Manolo e Luz para compartir con todos a súa paixón por estas datas.