As vítimas luguesas do campo de Arnao

A dous quilómetros de Ribadeo, na praia de Arnao, no municipio de Castropol, houbo un campo de concentración franquista onde foron confinadas 2.200 persoas entre os anos 1938 e 1943, segundo vén de esclarecer Fernando García Rodríguez no seu libro ‘Memoria de Arnao. Campo de concentración de Figueras’.

Para García era importante que a investigación fose colaborativa e así completar con axuda os baleiros que atopaba. Iso foi o que fixo a xenealoxista fincada en Lugo Helena González, que aportou o lugar de orixe de 73 dos prisioneiros, procedentes de distintos lugares da provincia. Os dous presentaron o pasado xoves o libro e falaron desta memoria no instituto Lucus Augusti, onde o alumnado tamén vén de participar nun proxecto de recuperación de memoria no que unha das estudantes compartiu que dúas tías bisavoas súas, de Cervantes, estiveran precisamente, en Arnao.



Para Helena, que entende a xenaloxía coma unha vía de reparar o que se silenciou dentro do sistema familiar, é normal atopar nos encargos cuestións relacionadas coa memoria histórica. Foi así que, hai varios anos, investigando unha familia da Montaña, descubriu que a bisavoa estivera no cárcere de Lugo e que de aí fora enviada ao campo de concentración de Arnao. Naquel momento aínda non saíra do prelo o libro ‘Los campos de concentración de Franco’, de Carlos Hernández, que contribuíu á divulgación dun tema silenciado. «Non sabía moito dos campos de concentración franquistas. Impresionoume entender que era algo moi próximo, e que o perfil dos alí presos era ben diferente do que imaxinaba, con mulleres e incluso menores», indica Helena González.



Dous anos despois daquela investigación, cruzou a ría de Ribadeo. Alí, na praia de Arnao, apenas había unha breve referencia nun cartaz, e un monolito cheo de pintadas. Outro asombro veu sumarse á historia, ao comprobar a falta de restos que testemuñen tanta vida truncada, tanta dor. Contouno no seu blog, ‘Bisagras de Papel’, co título ‘Castropol. A memoria roubada’. Por casualidade, Fernando García leu a súa entrada, e contactou con ela contribución.

Helena foi cruzando a información de Fernando —a listaxe con 2.200 persoas— cos nomes de vítimas do fascismo que manexa o Concello de Lugo grazas á investigación de María Jesús Souto Blanco. Localizou outras 72 vítimas. Trátase de persoas que pasaron polo cárcere da cidade, e de aí foron derivadas a Arnao, aínda que é posible que de Lugo chegasen máis por outras vías. As localizadas son veciños e veciñas dos concellos de Becerreá, Cervantes, Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Triacastela, Paradela, Chantada, Quiroga, O Páramo e Ribas de Sil.



Conta Fernando García que o campo de Arnao tivo dúas fases, a primeira durante a guerra, con prisioneiros de guerra, e a segunda, até o 1943, con ‘presos gubernativos’, que decretaban os alcaldes ou gobernadores civís, e que estaban relacionados coa guerrilla. «O que fai de Arnao un caso único é que era un campo de concentración para familiares ou redes de apoio dos fuxidos, co que se pretendía eliminar os sus apoios económicos e sociais», indica García. De aí que houbese tantas mulles coma homes, e tamén persoas maiores ou menores. «Era un sistema de coacción», afirma. A predominancia dos concellos das serras orientais de Lugo, xunto con outros de León e de Asturias, tería que ver con ser precisamente ese o territorio da guerrilla.



Cando García era neno, aínda quedaba algún vestixio deses tres barracóns de madeira nos que habería capacidade para 1.200 persoas apiñadas «cunha alimentación moi precaria, cun clima duro e sometidas a traballos nas vías públicas», indica. Pero naquel momento ninguén se preguntaba que pasara alí, en Arnao, un de tantos lugares arrincados das páxinas dos libros. «Eu fun mestre de historia, e tiña que saber», indica. E así, con 70 anos, comezou a investigar. Coa presentación hoxe nun instituto quere facer, precisamente, unha bisagra coa xente nova, transmitir o que pasou, devolver a memoria roubada.

