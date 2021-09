A Virxe adáptase á nova normalidade

Disque o oito é o número da Virxe María. Por iso, no Museo Catedralicio de Lugo, son oito as imaxes que, nesa sala circular adicada a María, percorren a súa presenza na provincia do románico ao barroco.

Se a arte á volta da súa figura é excelsa, débese tamén ao culto, o culto que este mércores prendeu centos de candeas nos santuarios onde se celebrou a natividade da Virxe, unha das trece festas marianas do calendario católico.

Despois de que o ano pasado a pandemia supuxese a interrupción das romarías que nin a gripe do 1918 freara, este mércores volveu asomarse unha tímida normalidade nalgúns puntos, mentres que noutros as imaxes mantivéronse nos templos.

A Virxe do Cebreiro, por exemplo, permaneceu no santuario. A tradicional celebración, multitudinaria nas últimas décadas, restrinxiuse a misas con aforo limitado no interior da igrexa. Nin os tradicionais postos de feira, nin o manto azul arrodeando a aldea. Iso si, no lugar do templo onde están enterrados o romeiro que presenciou o milagre da eucaristía e o cura que del se mofara, incrédulo, amoreáronse ducias de candeas, e tamén houbo romeiros que subiron ao alto dende outros puntos de Pedrafita. O santuario recorda este xoves o Santo Milagre, coa misa principal ás 13.00 horas, e agarda máis afluencia que na xornada anterior.

Santa María, que é padroa da Fonsagrada, tivo este mércores unha misa e un rosario dentro do templo, pero non se celebrou a tradicional procesión polas rúas da capital das Terras de Burón. Das festas, que o ano pasado suspendéranse por mor da pandemia, a vila recuperou a feira cabalar, que lle deu moi bo ambiente á xornada.

O mesmo sucedeu en Antas de Ulla, onde a Virxe dos Remedios é a padroa. As celebracións relixiosas tampouco se retomaron este ano e o calendario festivo reformulouse con actividades culturais que substituíron as tradicionais orquestras e postos.

Neste caso, a programación festiva estivo sobre todo orientada ao público infantil. O acto con máis concorrencia foi a actuación da Banda de Música de Antas, que puxo broche á xornada.

Dun xeito aínda tímido esta Virxe do día 8, que conta cun nome distinto en cada sitio e milleiros de devotos, volveu recibir ofrendas polos seus favores e novas peticións.

Chantada. Se nalgún sitio a romaría semellou achegarse ao seu antigo pulso foi en Chantada. Alí, o 8 de setembro substituíu este ano a San Lucas coma festivo local. Tamén foi día inhábil na veciña Rodeiro, na provincia de Pontevedra. A serra do Faro é o linde de ambos os dous municipios e a Virxe, unha devoción compartida.

No cumio do monte, xunto á capela, tivo lugar este mércores unha romaría marcada polas medidas contra o covid-19. Aínda que non foi posible achegarse á Virxe, os fregueses si podían darlle ás persoas da parroquia candeas prendidas para poñer ao pé da divinidade coa fin de que se lles cumpran as súas pregarias.

Houbo misas dende primeira hora da mañá e tamén unha pequena romaría na que non faltaron o polbo á feira e demais pratos típicos, así como postos de venda de roscas e produtos gastronómicos varios.

E, por suposto, puido verse a estampa máis habitual da romaría do Faro. No medio da néboa e facendo fronte á choiva e ao frío (case dez graos menos que no casco urbano de Chantada), non moi intensa pero pesada, os máis devotos subiron a costa da Virxe en dirección á capela. Algún mesmo completou o duro percorrido axeonllado.

Sarria. Na comarca sarriá, tamén foron ducias e ducias de persoas as que acudiron este mércores á capela de O Remedios, no Alto de Cesar (Sarria), para asistir a algunha das misas que tiveron lugar durante toda a xornada.

Os oficios recuperáronse este ano despois de que en 2020 non tivesen lugar neste día para evitar que se producisen aglomeracións. En todas as cerimonias completouse o aforo do templo, que é de 65 persoas, aínda que, ante a situación sanitaria, os fieis non puideron tocar nin bicar a imaxe.

Os veciños tamén aproveitaron para colocar candeas á Virxe no exterior da capela, e propiciar esas imaxes tan características deste tempo. Moitos deles optaron por subir a pé ao santuario e desde primeira hora puidéronse ver persoas de todas as idades camiñando desde Sarria pola beiravía da estrada LU-546.

Mentres que as misas si se recuperaron este ano, non foi así coas tradicionais merendas, que terán que esperar a 2022 para celebrarse, se a situación sanitaria o permite. A Policía Local e a Garda Civil vixiaron a zona para evitar que se producisen concentracións.

Os oficios seguirán este xoves en Os Remedios e terán lugar ás 10.00, 11.00 e 12.00 horas

A Mariña. Ribadeo viviu este mércores o día grande das festas de Santa María do Campo, patroa da localidade. Fíxoo, con todo, coa maior parte dos actos suspendidos pola choiva que caeu durante toda a xornada e que fixo que non puidesen saír os cocos e cabezudos e obrigou tamén a suspender o concerto da banda municipal. Ao peche desta edición estaba pendente da choiva a actuación do grupo Mitic. Si se celebrou, porén, a misa solemne cantada pola coral polifónica local.

En Ferreira do Valadouro os actos celebráronse debaixo dunha carpa protectora das inclemencias meteorolóxicas. Este mércores actuaron Os Satélites e houbo tamén distintas propostas para o público máis novo. Este xoves é o día grande con actuacións na rúa, un concerto da escola de música de Lourenzá e a actuación do Combo Dominicano a partir das dez e media da noite, o que supón un reencontro moi agardado cunha das meirandes orquestras do país logo dun tempo sen música.