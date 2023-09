Viños con identidade

As vides da Ribeira Sacra dan moito máis ca viño. Están tan enraizadas na tradición que nelas agroma a esencia da terra. Son garantes dunha cultura. Producen uvas que falan da historia. Son o legado dun pobo que traballou duro e un reto para quen debe administrar unha herdanza de valor incalculable. A esencia do viño da Ribeira Sacra traspasa o vidro e percíbese mesmo por fóra da botella. O nome, a imaxe, o máis pequeno detalle da etiqueta fala de quen loitou por facelo posible.

A toponimia, o lugar onde nacen, inspira o nome de moitos viños. Outros falan da familia que os criou ou do xeito no que foron tratados. Nomes como Malcriado ou Consentida, da bodega Finca Cuarta, din moito do xeito no que os viticultores procuran o benestar dos caldos da Ribeira Sacra.

Non hai mellor abono ca o mimo, pero tampouco hai esforzo que chegue nunha terra tan brava. Na bodega Os Cipreses quixeron deixar constancia diso ao bautizar a Pedra e a Saraiba, un tinto e un branco que falan de resiliencia e de esperanza. Trátase de dúas edicións limitadas feitas coas poucas uvas que sobreviviron á forte sarabiada que arruinou a colleita do ano 2021.

Ante aquela desfeita, os viticultores non desesperaron, ou si, pero non tiveron tempo para recrearse na dor. Ao día seguinte volveron á ribeira, para regar as cepas con bágoas e curar con agarimo as feridas de cada pedrada.

Eses viticultores que tanta suor deixaron nas viñas tamén dan nome a moitos caldos, como Antonio do Nicho, que ten viño e bodega xestionada polos descendentes.

Hai unha historia que se repite polas ladeiras do Miño e do Sil: a dese home maior que cede a súa terra a alguén que poida traballala coa condición de que se respecten as vides que hai nela. Ninguén deixou morrer unha cepa mentres tivo folgos para coidala e moitos preocupáronse por buscar unhas boas mans nas que deixala cando non foron quen de gabear polos socalcos. Os viños criados nesas terras honran a memoria e o esforzo destes homes e mulleres, de aí que moitos teñan nome e apelidos.

Dentro desta arte de bautizar viños e transmitir esencias, as etiquetas que cubren as botellas teñen un papel fundamental. Sinxelas, chamativas, orixinais, elegantes. Cada un chama a atención como pode. A diversidade é un valor, pero para captar o significado completo hai que ir ao detalle. Nada é casualidade na etiqueta dun viño.

Hai exemplos tremendamente explícitos, como o do viño Adamare. Na súa etiqueta non hai palabras, só a imaxe dun corazón que verte un regueiro de sangue ao contacto cunha tesoira de vendimar. A mensaxe é inequívoca e quen abra esa botella buscará dentro a esencia da Ribeira Sacra.

A Teldereta

"Mi bisabuelo compró la finca y prometí no arrancar una cepa"

Óscar Rodríguez.

Finca Scintilla é a bodega familiar de Óscar Rodríguez e A Teldereta é o nome da primeira parcela que comprou o seu bisavó. O topónimo serviu tamén para bautizar o viño que sae desa terra, "un vino de parcela, al más puro estilo tradicional".

Óscar Rodríguez explica que os viñedos da súa familia foron pasando de xeración en xeración e A Teldereta, aquela primeira terra que traballou o seu bisavó, segue en produción e dá un viño moi singular. O avó de Óscar Rodríguez púxolle unha condición para cederlle o mando das viñas: "Non se arrinca nin unha cepa". El deu a súa palabra e mantense fiel a ela.

Isto repítese en moitos viños da Ribeira Sacra, nacidos de cepas centenarias e que levan o nome da terra que lles dá vida. Os seus produtores honran dese xeito a familia, a suor que verteron na ribeira e traballan arreo para que a tradición perdure.

O proxecto de Finca Scintilla vai máis aló do viño. É unha aposta familiar por "preservar y divulgar aquello que nos han legado nuestros ancestros: un paisaje, una tradición y una cultura". E nesas anda Óscar Rodríguez, que non permite que os seus fillos perdan unha vendima nin unha pisa. Aíndan non teñen idade para facer catas, pero todo se andará.

25 Lumes

"Hace referencia a las 25 casas habitadas de Soutomango"

Diego da Cova.

O restaurante da praia fluvial da Cova, no Saviñao, ten a súa propia bodega e uns viños que falan da contorna. É o caso de 25 Lumes. O propietario, Diego da Cova, bautizou bodega e viño en recordo dos veciños que gardaron a tradición vinícola da zona. "A 500 metros de la playa de A Cova está Soutomango. Allí vive Amadeo, un hombre de 90 años que me contó muchas historias. Él recuerda que había 25 casas habitadas, 25 chimeneas humeantes", de aí o nome de 25 Lumes. "En esas 25 casas de Soutomango vivían 75 habitantes, más de los que hay ahora en la zona", apunta Diego da Cova.

O primeiro viño da bodega 25 Lumes chamouse Theo. "Salió al mercado en 2019, dos semanas después de nacer mi primer hijo, por eso lleva su nombre". O segundo foi Maica, coma a nai do neno, e o terceiro 25 Lumes Finca Belisario, "como el dueño del viñedo del que sale este vino, que me lo cedió con la condición de que lo siga trabajando", conta Diego da Cova.

O cuarto viño chamouse Paspán, "una palabra que la gente de la zona tiene siempre en la boca. Paspán, tal cousa; paspán, vouche axudar coa vendima?. Paspán es sinónimo de inexperto, pero lo dicen en sentido cariñoso", explica. E este ano chegará o quinto viño e sobre o nome xa non houbo discusión. "He tenido otro hijo, se llama Adán y también tendrá vino". Non se pode negar que os viños de 25 Lumes teñen carácter.

Mimosa

"Pinto cada botella, son todas distintas"

Ana Gadín.

Ana Gadín leva as rendas da bodega Atrium Vitis, asentada en Quiroga. Produce un viño que se chama Mimosa e que está embotellado dun xeito moi especial. Cada envase é único. Leva o nome manuscrito e unha póla de mimosa pintada a man pola propia Ana Gadín. Todas as botellas son diferentes e a edición é limitada.

Este xeito artesanal de presentar o viño ten unha explicación. "Hacemos catas para ver el momento adecuado para sacar el vino al mercado. Este lo probamos en febrero y nos sorprendió porque tenía un intenso aroma floral. Antes era afrutado, había cambiado. Miré por la ventana y las montañas estaban llenas de mimosas en flor. Le dije a mi marido que ese vino tenía que llamarse Mimosa, pero a él no le pareció buena idea. Me dijo que era una planta invasora, que su polen daba alergia, que no estaba bien vista… Pero no me convenció. Cada flor tiene un significado y me puse a investigar sobre la mimosa. Descubrí que es símbolo de la energía femenina, de la delicadeza. En países como Francia o Italia se regala el Día de la Mujer".

E nese momento Ana Gadín quedou totalmente convencida de que ese era o nome do seu viño. Faltaba unha semana para o 8 de marzo, o Día da Muller, e ela estaba decidida a sacar o viño ao mercado nesa data. "Mi marido me dijo: no hay imprenta que te haga las etiquetas de un día para otro. Yo respondí: eso no es un problema. Era un reto. Me puse a pintar botellas y el 8 de marzo salió el vino".

Esa primeira remesa foi de 300 botellas. Nos anos seguintes foron máis, ata 650. Sempre edicións limitadas e pezas únicas porque non hai dúas pólas de mimosa iguais. "Es un vino con mucha simbología. Todo el proceso es artesanal, hecho con mucho mimo y combinando arte, cultura, ciencia", explica Ana Gadín.

Cando se marcou o reto de decorar as botellas daquel 8-M inicial non foi consciente de que non había volta atrás. Deixar de pintar as botellas non é unha opción, pero non lle importa. "Me relaja pintarlas. Me recuerda que hay que tener paciencia en cada proceso y es una forma de transmitir la cultura del vino a la gente, el carácter artesanal de todo lo que hacemos", apunta.

E os clientes valoran este traballo. "Me hace mucha ilusión que la gente guarde las botellas. Muchos me mandan fotos de algunas convertidas en jarrón, en lámpara…" Ten centos de obras espalladas polo mundo porque as botellas de Mimosa van cargadas de arte, por dentro e por fóra.

Neno da Ponte

"O nome conta a historia do día que descubrín o eco"

Roberto Regal.

Os viños de Roberto Regal, de Enonatur, teñen historia e os seus nomes falan dela. Un exemplo é o Neno da Ponte. "Fai referencia ao día que descubrín o eco", conta en tono intrigante Roberto Regal.

"De neno quedaba en Pincelo cos meus avós cando os meus pais ían traballar e tiña que pasar a tarde con eles nas viñas. Non me gustaba ir, eu quería xogar ao fútbol. Para convencerme, o meu avó díxome que na ponte que levaba ás viñas do outro lado do río había un neno. Díxome: berra neno e xa verás como che responde. Efectivamente, berrei e escoitei a resposta. Collín a miña pelota e fun co avó Antonio, pero cando cheguei á ponte non había ningún neno. Pensei que podía estar noutra ponte, nunha máis pequena que cruzaba un regato, pero alí tampouco había ninguén. Foi unha gran frustración. Pasado o tempo, aluguei unha finca ao pé desa ponte pequena e lembrei a historia. Desa viña sae o Neno da Ponte, en lembranza do día que descubrín o eco".

Roberto Regal explica que o nome responde á filosofía de Enonatur, "á idea de facer viños sanos, inocentes, que lembren de onde veñen".

Ese é tamén o caso de Papeiros e Rabudos, un viño criado entre dúas ribeiras. Os papeiros e os rabudos son as xentes das comarcas de Lemos e de Chantada, separadas polo río Miño. "Hai que remontarse ao tempo da expulsión ou conversión dos xudeus", explica Roberto Regal. "Os papeiros eran os papistas católicos e os rabudos, os rabinos xudeus. Pasado o tempo, o nome de rabudos quedou para os lemeses, as xentes da contorna da xudería de Monforte, e o de papeiros para os da comarca de Chantada. Así se chamaban cando se comunicaban con aturuxos dun lado ao outro do río", conta o viticultor.

O viño Papeiros e Rabudos procede de uvas cultivadas nas dúas beiras do Miño. Roberto Regal comenta que "a botella leva un texto detrás que explica que somos fillos de papeiros, netos de rabudos e bisnetos do barqueiro, que era unha persoa fundamental naqueles tempos nos que non había pontes. O que quero dicir é que este viño é froito dun esforzo colectivo".