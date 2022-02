Viñeron pra quedar

"Veñen pra quedar", repetiron no escenario, e foi tan certo coma extraordinario. Por vez primeira un grupo de música de raíz galego foi noticia durante varios días en medios estatais logo de mover os marcos na TVE. Porén, o que florece é sempre punta dunha póla, póla dun toro, toro dunha raíz, cerna dun traballo. O traballo de centos de asociacións que por todo o país levan décadas sostendo a transmisión do patrimonio musical, sen apenas axudas públicas e cunha visibilidade que non corresponde coa súa forza.

O Libro branco do ensino da música tradicional en Galicia, da fundación viguesa Sondeseu, cifraba no ano 2006 preto de 24.000 alumnos, 770 centros de ensino —nos que destacaban as numerosas asociacións culturais— ou 640 docentes. Tamén indicaba que nos 313 concellos galegos, 250 tiñan algunha actividade relacionada coa transmisión da música tradicional. Os datos quedan lonxe no tempo, pero a impresión é a de que os números non foron a menos. Que forza ten o patrimonio musical en Galicia, que resiste con tanto en contra? Que cómpre que quede coas Tanxugueiras?

Noemi Basanta, doutora en lingüística e especialista en estudos de xénero, é directora do grupo de pandeireteiras de Cántigas e Frores, a asociación máis lonxeva de Lugo, nada no 1948. Tamén é unha das Adufeiras de Salitre, unha das propostas que contribuíron a dignificar a percusión galega, como continúan a facer as Tanxugueiras. Dende lugares distintos, os grupos son reflexo da reivindicación que nos últimos lustros se vén facendo das mulleres pandeireteiras, e de situar esta herdanza en códigos actuais. "Durante moito tempo a música tradicional asociouse á figura do gaiteiro. A reivindicación das pandeireteiras foi fundamental", comenta. Sobre a importancia destas mulleres na conservación da música tradicional, Basanta responde que "toda". "Elas eran as que organizaban a festa diaria. Ser gaiteiro era considerado unha profesión, pero elas tiveron a importancia no día a día. A elas debemos melodías, percusión, pero tamén a literatura oral, a riquísima poesía popular", conta.

"A forza das músicas de raíz é a de quen sobreviviu no anonimato, a de quen resistiu xeracións e xeracións", afirma. A forza das Tanxugueiras, "que gañaron sobradamente polo fervor que espertaron ", a forza que ela mesma ten comprobado en palcos internacionais da man de Xabier Díaz. "No momento no que se visibiliza esta música a receptividade é moi boa. Fóra valóranse moito repertorios que nós temos moi naturalizados, o problema está en que non é suficientemente coñecida", indica.

Nesa eiva, Basanta pon o aceno no "desleixo das institucións". Ela, coma Sabela Maneiro, Aida Tarrío e Olaia Maneiro, comezou nas asociacións. Nas Nove Ferreñas de Meira, ou en Leña Verde, de Pol. "Non teño dúbida de que o tecido asociativo cultural deste país tivo un papel fundamental, non só na recollida e conservación, senón tamén na difusión, na docencia do patrimonio musical", di. Porén, pensa que a responsabilidade non pode só recaer nelas, que son necesarias outro tipo de escolas, iniciativas e intervencións. Que é preciso recoñecer e dignificar a profesionalización dos músicos, con independencia do seu estilo. Tamén considera que "sería importante que as institucións dispoñan os medios para construír un arquivo no que se poña en valor a nosa música e tamén o traballo de todas aquelas persoas que investiron tempo e esforzo, sen ningún tipo de axuda pública, para facer recollidas de campo".

DE CÍRCULOS XIRANDO. Imaxínase a pandeireta preto da peneira, circular coma o muíño, flexible coma o cereal. Xaneco Tubío, presidente da Asociación de Gaiteiros Galegos (AGG) e un dos luthiers máis recoñecidos de Galicia co seu obradoiro en Outeiro de Rei, conta que antes as peneiras non eran de malla metálica, senón de pelica. Que a elas teríanse engadido os recortes de lata ou caldeiros vellos, as ferreñas. Que tamén na descrición do instrumento en Os instrumentos musicais na tradición galega —dispoñible no Consello da Cultura Galega—, Pablo Carpintero apunta posibles ramificacións deste camiño. Pero o pan non abandona, o de cada día ao que se referiu Basanta, o das cosmogonías que Alba Cid pespunta en Muller Ferreña, esa alfaia de aCentral Folque que suma visitas en Youtube dende hai un mes.

A Xaneco, que pertence á xeración das asociacións que tomaron o relevo da transmision oral, chamoulle a atención escoitar que non había futuro para as pandeireteiras. Oírao nunha xuntanza que, a finais dos 80, tentaba unha federación. "Cómpre contextualizalo ", advirte, na transformación e agonía da sociedade agraria, no lastre de anos de ver o noso desprezado. E remonta río arriba o tempo polo pergamiño Vindel, polo esplendor das cantigas, nas causas da forza que contradixeron o vaticinio. "Despois do idioma é a maior expresión colectiva. O pobo quere que siga vivo, aínda que iso non se corresponda coa visibilidade ", comenta. Por iso, agarda que "este fenómeno das Tanxugueiras sirva para que a sociedade teña en conta o folclore, e que a administración tome nota para protexer este riquísimo patrimonio. O Cancioneiro popular galego que recolleu Dorothé Shubart é un tesouro coma o Pórtico da Gloria", afirma.

O que comezou sendo un risco, montar un obradoiro de percusión galega e zanfona no ano 1996, é hoxe tamén un pan de cada día. E xa non polas encargas que estes días crecen, senón polos máis de 300 alumnos, a metade nenos, que suma a Tradescola, logo de 14 anos de traxectoria xestionada pola AGG en Lugo.

Branca Villares é unha das mestras de canto e pandeireta neste lugar, un dos moitos centros, colectivos e asociacións nos que imparte aulas tamén de pandeiro e pandeira, que aprendeu a tocar das súas veciñas dos Ancares. Á diversidade de técnicas que hoxe se ensinan era impensable acceder cando ela comezou a aprender. Tampouco era doado pensar en dedicarse profesionalmente a transmitir este patrimonio. Ela, que comezou a dar aulas xa con 16 anos en Reviravolta, que aos 17 anos andaba polo Cebreiro na recuperación da tradición de Reis con María Castaña, foi, logo de estudar bioloxía, asumindo esta dedicación que é a súa vida.

A TRIBU. Para Branca, o papel das asociacións é "a parte esencial, a comunidade, a tribu de toda a vida, a que antes se xuntaba para facer os traballos e agora faino para darlle vida ao pobo, para que os mozos non marchen", di. "Asociacións que, teño que dicilo, a meirande parte están movidas por mulleres", engade.

Villares, que traballa na revalorización da pandeira ancaresa, recoñece que o instrumento non tiña a mesma consideración cá gaita, e viu como as mulleres tiveron que sobrepoñerse aos comentarios dos seus mesmos veciños para tocar. "Porén, as que mantiveron a música no día a día foron elas, as mulleres", conta.

Ela tamén investiga a violencia patriarcal do cancioneiro da Montaña, e no obradoiro Do tradi ao trap... Baila Morena!, co que recorre centros de ensino de todo o país, convida a peneirar as músicas que escoita a xente moza seguíndolle o camiño, buscando esa aprendizaxe significativa que para ela consiste en fiar o que se leva dentro co presente ofrecido. E co presente do tempo. E que a fixo traballar ultimamente nas aulas co repertorio das Tanxugueiras, referentes que celebra coma no seu día a Mercedes Peón, Felisa Segade... e tantas outras. O éxito, porén, tamén revela zonas de sombra. Davide Salvado, unha das referencias do folclore que viviu esa revolución da pandeireta que se coaba no rock, no jazz ou na música electrónica, valora e aplaude os camiños que abre a actuación das Tanxugueiras, pero alerta da falta de espazos dignos para os artistas na TVG, das inercias que fan que no Luar ou Bamboleo "a opción de primeiras que che dan sexa a do playback, á que eu me nego", ou que se prioricen propostas tan cuestionables nunha televisón pública como a de Bertín Osborne.

"É certo que o espazo que tivo Mercedes Peón no Luar foi marabilloso, pero non se valoraba como debera", indica. Por iso, ao mundo que se indigna polo maltrato recibido no Festival de Benidorm —"España non é Portugal", recorda— anima a "ir aos teatros, ao cine, escoitar música galega, pedir espazos nas festas para a música patrimonial".

Colaborador actual de Abe Rábade ou de Fransy González e Cibrán Seixo, Davide pensa que "o folclore é un salvador, o que se empregou dende o principio dos tempos para transmutar as inxustizas políticas e patriarcais, a única saída que tiveron tantas mulleres. Neste pobo que garda tanta dor, na lingua, na paisaxe, semella que o folclore é do que nos podemos aínda sentir orgullosos". Veciño dende hai anos de Palas de Rei, garda a forza das primeiras mulleres ás que viu tocar preto do seu Marín natal. "As mulleres que tocaban e cantaban cada semana ou cada día porque iso era fundamental para que a comunidade estivera viva, para que todo funcionase ", di. Para que o mundo, aínda hoxe, siga xirando.