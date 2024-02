Villares advierte del "abandono" y la "fragmentación" del territorio gallego

El catedrático de Historia Contemporánea de la (USC), Ramón Villares (Xermade, 1951) advirtió este viernes de que el territorio gallego tiene problemas de "abandono e fragmentación", así como de uso ineficiente. Villares participó en el ciclo O territorio de Galicia. Presente y futuro, que organizó la Delegación en Lugo del Colegio Oficial de Arquitectos de la comunidad.

"O territorio é o principal problema de Galicia e non somos quen de ter unha idea común para ordenalo", apuntó el catedrático de Historia.

En su intervención, detalló la evolución del territorio gallego para llegar hasta el estado actual. "As sucesivas intervencións públicas, desde o século XIX ata mediados do século XX, ían enfocadas a un uso tradicional e extensivo do solo, coa división de espazos cultivados e non cultivados", indicó.

Ramón Villares señaló que la sociedad actual, más dinámica y abierta, se encamina a una mayor movilidad de las tierras. Como consecuencia, opinó, las administraciones públicas deben ofrecer pautas para lograr un mejor aprovechamiento de la tierra y de los recursos del territorio, pero deben ser los propietarios, como los titulares de las más de 7.000 granjas lecheras en la comunidad, quienes deben ejecutarlas.

Subrayó que otras pautas pueden estar relacionadas con las especies de cultivo o la prevención de incendios. "Non houbo substitución de pautas de conduta e así chegaron a desorde, o abandono, e políticas forestais agresivas coa introdución de especies de folla perenne", argumentó.

El primer bloque de este ciclo para reflexionar sobre el territorio de gallego finalizó este viernes con tres conferencias en la Biblioteca Nodal. Además de la intervención de Ramón Villares, quien habló de los usos del suelo en Galicia desde una perspectiva histórica, participaron la arquitecta Teresa Nieto, que analizó la protección de los valores culturales del territorio gallego, desde el Camino de Santiago hasta el paisaje cultural de la Ribeira Sacra, y la catedrática de Economía de la USC María Luz Loureiro, quien finalizó trazando una perspectiva medioambiental sobre el territorio.