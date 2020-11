Vilalba y Guntín, los municipios lucenses con mayor incidencia acumulada

Vilalba y Guntín son los municipios de la provincia de Lugo que se encuentran en una situación más preocupante al registrar una incidencia acumulada de coronavirus de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En el caso de la capital chairega, la cifra se sitúa en 1.400 y en Guntín, 1.115. En ambas localidades se han detectado brotes en residencias.

Según se desprende del mapa que actualiza diariamente la Consellería de Sanidade, en el conjunto de la provincia el número de municipios con una incidencia acumulada de más de 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días asciende a 19, uno más que el domingo tras entrar en la lista Muras. Se trata de Abadín, Antas de Ulla, Baleira, Carballedo, Castro de Rei, Cervo, Foz, Guntín, O Incio, Láncara, Lourenzá, Lugo, Monterroso, Muras, Pol, A Pontenova, Vilalba, Baralla y Burela.

El concello de Lugo es la tercera ciudad gallega con mayor incidencia acumulada (258), por detrás de Pontevedra y Vigo.

Por otra parte, la provincia contabiliza este lunes 18 municipios en los que no se registró ningún caso de covid-19 en las últimas dos semanas, uno más que el domingo tras la entrada en la lista de Pobra do Brollón. Concretamente, se trata de Alfoz, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Pedrafita do Cebreiro, Pobra do Brollón, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, O Saviñao, Sober, Trabada, Triacastela, O Vicedo y O Valadouro.

La mayoría de los concellos libres del virus tienen poca población y, además, muy dispersa, lo que les ha alido para burlar el covid y evitar brotes.

CIUDADES. Por ciudades, Pontevedra repite como la urbe gallega con peor incidencia acumulada al detectar 324 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

La segunda más afectada, también en la provincia pontevedresa, es Vigo (262), con Lugo en una situación similar (258).

Cerca de estas ciudades, pero con una incidencia inferior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes se encuentra Ferrol (226).

Por último, se encuentran A Coruña (163), Ourense (109) y Santiago de Compostela (106), con mejores datos que el resto.