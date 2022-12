Quince municipios de A Mariña continúan en alerta por las fuertes rachas de viento que azotan la comarca y otros puntos de la provincia, donde este lunes varias estaciones de Meteogalicia han detectado ráfagas de más de 100 kilómetros por hora. Es el caso de las de A Pontenova (136 km/h), O Xistral (118), Burela (105,8) y Abadín (103,7).

Estos datos dan continuidad a los de este domingo, jornada en la que se llegaron a superar los 130 kilómetros por hora en puntos como O Penedo do Galo, en Viveiro, y el viento llegó a arrancar de cuajo un árbol en Burela.

Los fuertes vientos que ha traído el frente que atraviesa este lunes Galicia también se han notado en otros puntos de la provincia —en O Courel han superado los 94 km/h y en Cervantes, los 90— y otras zonas de Galicia. Para muestra, los 130,7 kilómetros por hora registrados en Vimianzo, los 128,2 de Punta Candieira (Cedeira) o los 115,2 de Cuntis.

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta activó la alerta naranja por viento en A Mariña y el oeste de A Coruña en la tarde de este domingo, por lo que instó a aplicar las medidas de protección habituales. Estas son retirar los objetos que puedan caer a la calle, evitar pasar cerca de edificios en ruinas o en construcción, de árboles, de paneles publicitarios o de objetos susceptibles de desplazarse con el viento.

También sigue en alerta buena parte de la costa gallega —con la excepción de la mariñana—, por el viento y las olas, en una jornada en la que, además, las precipitaciones pueden ser intensas.

Bos días! Seguiremos con ventos fortes do sur que non amainarán ata a noite.

🌧️E para esta noite agardamos as chuvias máis intensas, (saída do modelo de chuvia acumulada cada 6 h👇), cos acumulados más importantes desde as nove da noite ata as seis da mañá do martes. pic.twitter.com/zQzSlVc8N6