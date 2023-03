Las fuertes rachas de viento registradas en algunos puntos de la provincia este miércoles se extenderán a todo Lugo el jueves, jornada para la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado una alerta ante la previsión de que alcanzarán los 80 kilómetros por hora y hasta los 100.

El aviso es de nivel naranja en A Mariña a partir de la una de la tarde, igual que en el noroeste de A Coruña desde las once de la mañana. En el resto de las provincias de Lugo y A Coruña, el interior de Pontevedra y las Rías Baixas la alerta es amarilla.

En el mar, mientras, hay un aviso por fenómenos costeros que afecta al litoral de Lugo —amarillo— y de A Coruña —naranja—. El temporal costero comenzará sobre las tres de la tarde. La Xunta ha activado las mismas alertas y llama a extremar las precauciones.

Así las cosas, el viento volverá a soplar con fuerza por segunda jornada consecutiva, después de que este miércoles se llegasen a superar los 150 kilómetros por hora en la estación meteorológica de A Pontenova. Atendiendo a los datos registrados por Meteogalicia, en Penedo do Galo (Viveiro) se alcanzaron los 124,2 y en Muras los 105,8.

Refachos superiores aos 80 km/h en moitas zonas de #Galicia

🍃Máis de 100 km/h no norte de #Lugo

🟠Vento moi forte do suroeste mañá xoves día 30 no litoral norte e tamén en moitas comarcas do interior. pic.twitter.com/8cVPlV8GY2