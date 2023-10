A vida contada entre avó e neta

Laura Núñez estuda 4º da Eso en Becerreá e todos os días aprende algo de José, tamén Núñez. El é o seu avó paterno, con el vive en Torés, nas Nogais, e xuntos protagonizan o documental Lar con outros dous dúos interxeracionais nunha obra audiovisual que recolle a vida contada de avós a netos e de netos a avós. Trátase dunha iniciativa da Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social (Agareso).

Laura e José construíron un vencello inquebrantable en 15 anos e alimentárono con saídas "a todos os recados que hai", algunha festa, intercambio de gustos televisivos, debates e algunha que outra discusión sen resolver que "é o que nos dá chispa", recoñece a moza.

"Meu avó é algo 'cabezota' e eu tamén o son", matiza, "pero é moi bo e traballador, sabe de todo", engade unha orgullosa neta que oíu na casa como José, de novo, "era moi intelixente, sobre todo en matemáticas" e como ao longo dos seus 91 anos de vida aproveitou a súa afección á madeira para dar forma a artesas, bancos ou portas. Iso cando tiña un momento libre, porque o tempo levoullo a dedicación á gandaría de vacas de carne que hoxe conservan.

Pero o que máis lle gusta a José é conducir, en coche ou en tractor, e pode que a súa mellor copiloto sexa Laura. "Se hai unha saída imos os dous", conta ela, a que de vez en cando lle fai rabiar ao alisarse o pelo "porque di que vou quedar calva" ou se come pouco "xa que di que vou quedar nos ósos".

Con todo, o que os une é máis que o que os separa. Xuntos sentan diante da televisión para ver La que se avecina, por iniciativa de Laura e á que logo "se enganchou" José, e os debates políticos, aos que ela xa lles pillou o gusto.

Tamén van a algunha sesión vermú próxima no verán, porque aínda que "ao resto da familia lle gusta a festa dependendo do día, a meu avó e a min gústanos sempre", e non perden a Feira do Queixo do Cebreiro. Venlles de lonxe: "Cando era pequena meu avó viña buscarme a infantil, eu tería uns cinco anos, e os venres iamos sempre comer o polbo a un bar de Becerreá", recorda Laura.

Como boa relación que é, non faltan tampouco os consellos. "Eu son bastante pesimista, así que intento guiarme sempre polo que me di el: que os problemas hai que pasalos con cabeza e con humor", di unha moza nogalega que encamiña o seu futuro á Medicina. "El non o vai recoñecer, pero á miña irmá e a min xa nos foi guiando, a ela ao Dereito e a min á Medicina. E nós fixémoslle caso", remata.

Estréase este venres en Becerreá

O documental poderase ver por primeira vez este venres, día 20, en Becerreá. Primeior será cun pase no instituto da localidade e logo cunha proxección aberta na casa da cultura, a partir das seis da tarde. O día 21 exhibirase en Zas.

Agareso produciu esta obra de 35 minutos, na que as tres parellas de avós e netos -as outras dúas son de Baio e de Zas- reflexionan sobre as diferenzas entre medrar na cidade ou na aldea, o despoboamento ou os cambios xeracionais.