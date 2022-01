Vicepresidencia organizó más de 420 actividades culturales durante 2021

La Vicepresidencia de la Diputación Provincial de Lugo organizó más de 420 actividades culturales y de ocio a lo largo de 2021 en las diferentes comarcas de la provincia. Representaciones teatrales, actuaciones musicales, proyecciones, exposiciones, presentaciones literarias, espectáculos de narración oral y charlas sobre diferentes disciplinas artísticas completaron la agenda de actividades programadas y promovidas directamente por el área de Cultura.

La vicepresidenta provincial, Maite Ferreiro, destacó que "as actividades impulsadas desde a área de Cultura chegaron á práctica totalidade dos concellos, contribuíndo a ampliar as programacións dos mesmos e ofrecendo a asociacións culturais e educativas a oportunidade de realizar as súas programacións, optando pola cultura en galego e con perspectiva de xénero", indicó.

Ferreiro desglosó las actividades en función de las distintas artes, y destacó que la mitad de ellas correspondían a los las artes escénicas, con cerca de 90 funciones de una treintena de compañías, y al programa Musiqueando, que promueve la música tradional. En el plano audiovisual, Vicepresidencia programó filmes como Cuñados y Ons en pequeñas localidades a las que no llegarían sin apoyo institucional.

La líder nacionalista destacó que "reforzamos as programacións vinculadas a datas relevantes para a cultura e identidade como o Día de Rosalía, o Día das Letras Galegas ou do Día da Ilustración". En el ámbito infantil, durante el verano se programaron un total de 30 conciertos.

La responsable nacionalista destacó que "malia ser, de novo, un ano condicionado pola crise sanitaria, demos continuidade a todas as programacións que se viñan desenvolvendo".