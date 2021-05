Vicepresidencia lanza una nueva edición de Musiqueando

La Vicepresidencia de la Diputación impulsa una nueva edición del programa Musiqueando, con el que pretende difundir la música tradicional y popular. Destinará 180.000 euros a sufragar íntegramente el coste de actuaciones por toda la provincia, que se desarrollarán del 3 de julio al 14 de noviembre.

Así lo indicó este martes la vicepresidenta provincial, Maite Ferreiro, durante la presentación del Musiqueando de este año, que también contó con la presencia de Mónica Fernández y Patricia Prieto, coordinadora y maestra de la Tradescola, respectivamente.

Según indicó Ferreiro, desde este miércoles y hasta el 31 de este mes, los grupos tradicionales, las corales y las bandas -que percibirán entre 750 y 2.500 euros- pueden solicitar su participación en esta iniciativa, a través de los formularios disponibles en cultura.deputacionlugo.gal y en la convocatoria publicada este martes en el BOP. Los concellos y asociaciones interesados en programar actuaciones también tendrán que solicitarlo a través de esas vías y en los mismos plazos.

"Mantemos as novidades que incorporamos o ano pasado, en canto ao financiamento, asumindo o cento por cento do custo das actuacións para apoiar o esforzo dos concellos e das asociacións por manter a actividade cultural neste ano no que vemos como a situación epidemiolóxica mellora pero no que temos que afrontar a pegada sanitaria, social e económica do covid 19", explicó la vicepresidenta de la Diputación y responsable del área de cultura.

Ferreiro subrayó que "na hora de abordar a recuperación, non podemos deixar de lado a situación das bandas e dos grupos de música tradicional. Detrás deles hai sempre persoas a traballar para facilitar que na súa parroquia, concello ou comarca a xente poida estar en contacto coa música, a través de actividades culturais pero tamén formativas".

Además, destacó que, pese a la incertidumbre por la situación sanitaria, Vicepresidencia mantuvo el año pasado esta programación y demostró que "a cultura é un espazo seguro se se atenden as medidas de prevención indicadas polas autoridades sanitarias".