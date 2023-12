Las vías urbanas registran más del 70% de los atropellos

En lo que va de año se han registrado en las vías urbanas de la provincia de Lugo medio centenar de atropellos con heridos, lo que demuestra que estas carreteras siguen siendo las que más contabilizan, llegando a situarse entre el 70 y el 85% del total en los últimos años. Así lo expresó este miércoles la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, en Antas de Ulla, durante una acción de sensibilización de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la que se repartieron 200 chalecos reflectantes para "lembrar que a visibilidade pode salvar moitas vidas".

Acompañada por el teniente de la Guardia Civil de Tráfico, José Manuel Santiso; la subjefa provincial, Seila María González, y la alcaldesa, Pilar García Porto, también se especificó que en este 2023 los atropellos en vías convencionales —los de consecuencias más graves— fueron nueve. Estos provocaron la hospitalización de seis personas y cinco no necesitaron ser ingresados.

Así mismo, Isabel Rodríguez destacó que este año podría ser el primero en una década en el que no se registran víctimas mortales por atropellos en la provincia, un objetivo que "perseguimos con todos os recursos posibles", pero que "non quere dicir que conseguísemos rematar co problema", pues desde 2013 hasta 2022 fueron 16 los fallecidos.

A mayores, Tráfico mantiene hasta el día 17 una vigilancia especial de alcohol y drogas, por lo que se intensifican los controles. El consumo de alcohol está presente en el 14% de los accidentes con víctimas y en el 29% de los que registran decesos.