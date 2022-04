La Vía Künig, al descubierto

El periodista y escritor leonés Tomás Álvarez es el coordinador y uno de los autores de la obra El Camino de Künig a Compostela, que se presentará el 5 de mayo en el salón de actos de Afundación de Lugo, a las 19.30 horas. Al impulsar esta obra, Álvarez consideró esencial aportar una nueva traducción de la guía del monje alemán Hermann Künig Von Vach, hecha por Monika Drerup.

El impulsor de la obra efectúa un relato general del recorrido, con una visión pormenorizada del tramo de León a Ponferrada. José de Cora, escritor y director general de El Progreso, se encarga de la descripción del recorrido en el ámbito lucense. "Consideré que él está mucho mejor preparado que yo para escribir con calidad sobre ese espacio", precisa Álvarez.

Otros autores son José María García Álvarez y Carlos Sánchez Montaña, que ofrecen relatos complementarios. El primero se refiere al paso de Cerezal de Tremor, en territorio leonés, y el segundo a aspectos constructivos y urbanísticos de la ciudad de Lugo, urbe admirada por Künig. Cristóbal Ramírez, veterano escritor de temas jacobeos hizo el epílogo sobre distintos personajes que a lo largo del tiempo escribieron sobre la materia.

Tomás Álvarez recalca la necesidad de poner en valor la guía de Künig por su interés histórico y cultural. "Es la que aporta por primera vez una visión global de la peregrinación continental y también es pionera al esbozar una versión ajustada a lo que hoy consideramos una guía de viajes, con los caminos, itinerarios, la comida y la bebida o recomendaciones sobre el alojamiento".

José de Cora, uno de los coautores del libro, se encarga de la descripción del recorrido de la Vía Künig en territorio lucense

Casi la mitad del Libro V del Códice Calixtino se ocupa de reliquias, "en su mayor parte francesas. Künig las deja a un lado para centrarse en el viaje", explica Álvarez, Apenas comienza su texto, el religioso escribe: "Quiero en este describir los caminos y pasos y todo aquello que cada hermano de Santiago deba prever para beber y comer". Toda una declaración de intenciones.

Este monje servita del convento de Vach, en el estado germano de Turingia, "señala y aconseja al viajero magníficos recorridos alternativos. El que sugiere de Burgos a Bayona para avanzar hacia París, Flandes y otros territorios del norte de Europa tiene absoluta lógica", indica Tomás Álvarez. Lo mismo sucede en el caso del recorrido por León y Lugo, "que es el más seguro y fácil", agrega.

Künig se desvía del itinerario del Camino Francés en la localidad leonesa de Santa María del Rey para pasar los montes de León por una zona más baja y evitar las cumbres. Entra al Bierzo por Cerezal de Tremor. En Herrerías de Valcarce también coge un desvío para llegar a Pedrafita por una zona menos empinada y sigue por As Nogais, Becerreá, Baralla, O Corgo y Lugo, donde enlaza con el Camino Primitivo, y por este con el Francés en Melide.

Künig aborda cuestiones ignoradas en el Código Calixtino, referidas principalmente a los grandes flujos del peregrinaje. Descubre nuevos espacios por los que los que fluyeron los peregrinos con intensidad, especialmente al final de la Edad Media y en el Renacimiento, como los caminos por Bayona, Lugo y Léon.

Álvarez cree que el Camino de Santiago se enriquece con esta vía. "Es absurdo tratar de defender un solo itinerario como el real, porque no es así. Un camino que recupere los trayectos tradicionales es más rico porque oferta más posibilidades al viajero. Si queremos que el flujo compostelano siga vivo y en crecimiento no cabe esclerotizar la vía compostelana; no cabe reducirla a una senda única, porque nunca lo fue".

De la guía de Künig, publicada por primera vez en 1495, hubo al menos cinco ediciones en breve tiempo, hasta 1521, año de la Dieta de Worms, cuando se produjo la ruptura definitiva de Lutero con la Iglesia de Roma. "A partir de esa fecha decaería la presencia centroeuropea en Compostela y la guía dejaría de editarse", aclara Tomás Álvarez.