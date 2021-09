Versos, rosas e a entrega da Navalla de Manuel María lembran ao poeta chairego

Como cada 8 de setembro, cabodano do pasamento de Manuel María, Outeiro de Rei acolleu unha xornada na lembranza do poeta chairego. Como todos os anos, os asistentes levaron unhas rosas ao sartego do literato como símbolo da súa teima "por acadar o compromiso e a lealtade do mestre coa terra", como dixo o escritor David Otero. E para eso elixiron a súa flor preferida "sempre a rosa. Sempre".

O acto central da homenaxe ao poeta, organizado pola Irmandade Manuel María e a asociación cultural Xermolos, consistiu na entrega da Navalla Manuel María ao escritor e investigador chantadés Xosé Lois García e á familia da poeta Xela Arias, autora á que se lle dedicou este ano o Día das Letras Galegas.

Xaime Félix López Arias, excronista oficial de Sarria, lembrou a figura de Xela. "Cedo, moi cedo, cantou o galo mouro da túa partida, cando xa foras dona de tigres indómitos e nos fixeras o galano de axeitadas respostas aos nosos inquéritos, aos nosos medos e aos nosos desacougos coas túas acesas candeas e os teus fachos xenerosos", dixo López Arias, antes de que o músico Baldomero Iglesias lle entregase a Navalla aos familiares de Xela, entre os que se atopaban a sua nai, Amparo Castaño, varios tíos e o seu fillo, Darío Gil Arias, que agradeceu aos organizadores esta distinción "que axuda a manter vivo o recordo colectivo".

David Otero glosou a figura de Xosé Lois García. Lembrou o seu papel como escritor e como especialista en literatura de expresión portuguesa en África. "Ninguén fixo tanto para darnos a coñecer as esencias dos pobos que falan a nosa lingua, o universo lusófono como Xosé Luis García", comentou.

García, que tamén recibiu a Navalla das mans de Baldomero Iglesias, lembrou a súa amizade con Manuel María e coa súa viúva Saleta Goi. Foi o poeta quen lle editou o seu primeiro poemario en 1974. Tamén aludiu aos seus contactos con Xela Arias, a quen coñeceu nunha Feira do Libro en 1984, e co pai da poeta, Valentín Arias. Xosé Lois García aludiu á navalla de Manuel María e ao caxato de Avelino Pousa Antelo como "símbolos de solidariedade".

A entrega das navallas celebrouse na campa de Santa Isabel, onde os asistentes compartiron pan e queixo coa esa navalla do poeta, nacida para compartir vida e amistade. Non faltaron as actuacións musicais, a cargo do grupo Os Parentes, de Sober, de do gaiteiro Raúl Galego. Como ao longo da xornada, tamén houbo lectura de versos.

Cambio: Penas de Rodas, acordoada, non acolleu o recital

A área recreativa de Penas de Rodas, que se atopaba acordoada e en obras pola celebración dunha competición deportiva esta fin de semana, non acolleu este ano o recital en memoria de Manuel María, que se trasladou a outra paisaxe a pé de río.



Xantar



O programa de actividades comezou cun xantar no restaurante Río Ladra ao que asistiron máis de medio centro de comensais