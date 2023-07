O verán é para traballar

Cando a maioría está desfrutando das vacacións ou contando os días para que cheguen, uns poucos prepáranse para vivir a época laboral máis frenética do ano. O verán é tempo de descanso para case todos, pero quen vive do ocio dos demais non folga.

A aposta de Lugo por impulsar iniciativas turísticas en beneficio da economía local fai que cada vez sexan máis as persoas que atopan no verán a época de bonanza laboral. O sector máis representativo é a hostalería en todas as súas vertentes. Bares, cafeterías, restaurantes, chiringuitos de praia, postos de venda de bebidas e xeados, hoteis, casas rurais, hostais... O único que descansa nestes establecementos durante o verán é o cliente.

Pero o sol quenta para todos. Empresarios e traballadores do sector hostaleiro e turístico están encantados de traballar moito nesta época e desexando que chegue o estío para, non sen esforzo, incrementar notablemente os seus ingresos e almacenar na despensa da súa conta corrente suficiente alimento para afrontar no inverno o previsible descenso de actividade.

Nalgúns casos os ingresos do verán son os únicos do ano. É frecuente entre os monitores de campamentos, que entreteñen os nenos durante as vacacións escolares, ou os socorristas de praias e piscinas, que concentran en dous meses a súa actividade.

Os postos de monitores e socorristas son ocupados con frecuencia por rapaces novos que o resto do ano se dedican a estudar e atopan nestes empregos unha fonte de ingresos para cubrir parte das súas necesidades e contribuír á economía familiar.

E cando se fala de verán veñen á cabeza as festas. Orquestras e grupos musicais de todo tipo están en plena tempada alta, pero tamén fumean as axendas dos condutores dos camións que as transportan, das empresas de montaxe de palcos e carpas, dos feirantes e atraccións que despois das San Lucas entran no letargo invernal.

Víctor Couto. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Chiringuito

Se hai un sector representativo do traballo no verán é a hostalería e, dentro deste ámbito, os chiringuitos de praia. Víctor Couto ten un no límite entre os concellos de Foz e Barreiros, Quilla de Anguieira.

Este establecemento está aberto só na tempada estival, que na Mariña é incluso máis reducida que noutras zonas de costa. Aínda que o tipo de licenza destes negocios permite abrir desde a Semana Santa ata outubro, os chiringuitos da costa lucense concentran o seu traballo en xullo e agosto. De feito, Víctor Couto ten previsto abrir o seu aínda esta fin de semana.

O empresario explica que vivir dos ingresos do verán na Mariña non é doado porque a tempada estival é máis curta que noutros lugares, pero desde logo a facturación da hostalería é notablemente superior ca no inverno.

Víctor Couto ten un bar de praia que abre mes e medio ao ano

Tanto Víctor Couto coma o seu socio neste negocio teñen outros traballos complementarios durante o resto do ano, pero cando puxeron a andar o Quilla de Anguieira era a única ocupación para Víctor Couto.

Hoxe no local traballan un mínimo de cinco persoas durante a semana e chegan a oito nas fins de semana, contratadas exclusivamente para o tempo de actividade do negocio. A maior parte deles son "xente da zona que traballa no verán e estuda no inverno. Fan un esforzo nesta época para ter uns ingresos que lles axuden o resto do ano", explica o hostaleiro.

Víctor Couto é un recoñecido barista, dos primeiros formados no IES de Foz, pero non esixe a mesma experiencia a quen contrata. "Valoro máis a disposición, as ganas de traballar e a empatía co cliente que a experiencia en hostalería, porque xa estou eu aquí para formalos".

E desde logo terán bo mestre porque a este recoñecido profesional ideas non lle faltan. "O negocio naceu hai dous anos, cando saiamos da pandemia. Queriamos explotar algo que naquel momento non había. Fomos o segundo chiringuito desta zona da Mariña, aínda que hoxe hai máis. Buscabamos un espazo ao aire libre, unha actividade hostaleira diferente para ofrecerlle á xente o que buscaba nese momento, que era estar fóra", explica.

A tempada alta é máis curta na Mariña que noutras costas, pero é vital para o sector

E continúa moi pendente dos desexos da clientela. Son a base da súa folla de ruta. "Imos variando a carta en función dos gustos dos clientes, das preferencias que detectamos. Por exemplo, unha cousa que ten moito éxito son as parrilladas que facemos cada fin de semana. Non é o típico churrasco, imos variando e cada día servimos algo distinto. Facemos desde bonito ata diversos tipos de carne ou verduras da zona. É un estímulo para a xente, que vén con curiosidade mirar o que hai".

Víctor Couto busca tamén a diferenza. "Agora xa hai máis negocios deste tipo cerca, así que nesta tempada buscaremos a orixinalidade a través de pratos novidosos na carta. Propostas que animen a probar. Un exemplo son as croquetas de algas e pescada".

Pero mesmo sen mirar a carta, unha visita ao enclave xa merece a pena. "É un lugar orientado cara a ría, preto da praia, pero non metido dentro dela, polo que é o sitio axeitado para desconectar e fuxir das aglomeracións e das colas. Está pensado para todos os públicos, cun parque próximo para quen veña con nenos, estacionamento público ao pé e área de autocaravanas".

E por se fora pouco, a boa man de Víctor Couto como barista asegura o mellor café das praias da Mariña e cócteles que obrigan a volver.

Raquel Blas Rivas. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Campamentos

Raquel Blas Rivas tamén traballa cando os demais folgan. É monitora nos campamentos que organiza o Concello de Cervo para facilitar a conciliación laboral das familias cando os nenos están de vacacións. A súa actividade concéntrase nos meses de verán, pero tamén no Nadal e na Semana Santa.

Esta moza de Cervo estudou Educación Infantil e prepara as oposicións, tanto para o corpo de mestres como para o de escolas infantís. O traballo nas tempadas de vacacións é o seu ingreso principal, o que lle permite gañar algo de diñeiro para poder estudar durante o inverno.

Raquel Blas desfruta do que fai, ten vocación de coidado infantil, orientou os seus estudos a ese ámbito e o contacto cos nenos resúltalle agradable, aínda que recoñece que ás veces hai que ter paciencia porque "son moitos, aínda que son bos".

Raquel Blas é monitora no verán e o resto do ano estuda oposicións

Ela vive en Cervo e os campamentos nos que traballa desenvólvense en San Cibrao, así que a proximidade do traballo permítelle seguir residindo na súa casa e aforrar gastos. "Fágoo para gañar diñeiro, pero tamén me serve para coller experiencia no traballo cos rapaces", explica unha profesional aberta a aprender.

Aínda que prepara as oposicións para Educación Infantil, este ano non concorreu á convocatoria porque "só había tres prazas para toda Galicia, non tiña posibilidades". Pero si se presentará ás probas para as escolas infantís da Galiña Azul, "que son en setembro", así que ten por diante uns meses moi intensos de traballo e estudo.

Dani Bertolo Casas.

Socorrista

O verán de Dani Bertolo Casas tamén será de pouco parar. É socorrista na praia do Torno, en San Cibrao. O mellor para todos sería que non tivese moito que facer nas vindeiras semanas, pero polo menos deberá ter os cinco sentidos alerta e estar ben disposto para actuar en calquera momento.

Dani Bertolo estudou un ciclo de actividades deportivas que o capacita para o posto de socorrista. Este traballo, que desenvolve durante dous meses, sérvelle para "ganar el dinero necesario para pagar la matrícula de un ciclo superior de desarrollo de aplicaciones web", que estuda no inverno.

Dani Bertolo traballa dous meses de socorrista para pagar a matrícula dos estudos

Dani Bertolo vive en San Cibrao e valora moito poder traballar no verán no seu concello. Di que a praia do Torno "me gusta, es tranquila", e por sorte non tivo que demostrar a súa habilidade como socorrista en actuacións con consecuencias graves. "Lo más serio que pasó fue un señor que se rompió un brazo y se desmayaron tanto él como su mujer, pero incluso ese día yo no trabajaba", comenta.

Traballar dous meses é unha boa opción en opinión deste rapaz, porque lle permite continuar cos seus estudos e dispor de ingresos propios para afrontar parte dos seus gastos.

Patricia Vega Rodríguez. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Camareira

Desta opinión tamén é Patricia Vega Rodríguez. Ten 17 anos e vén de rematar primeiro de bacharelato. No vindeiro curso estudará segundo, pero antes traballará todo o verán de camareira no bar Marexada de Foz.

Patricia Vega ten claros os seus motivos: "Me gusta conseguir las cosas por mí misma", afirma con convencemento. Explica que este traballo estival lle permitirá ter uns ingresos para afrontar os seus gastos e contribuír á economía familiar porque, como ela asegura con moito sentido da responsabilidade, "ya tenemos una edad".

Patricia Vega estuda bacharelato e traballa de camareira para gañar diñeiro e experiencia

Xa traballara ocasionalmente algunha fin de semana ou na Semana Santa, pero este é o seu primeiro emprego de tempada estable. Non ten experiencia en hostalería, pero considera que "es necesario saber hacer muchas cosas y la hostelería es importante porque es un sector que siempre puede generar empleo, así que quiero aprender todo lo que pueda de este trabajo". Gústalle o sector e non descarta estudar hostalería máis adiante. Derrocha boa disposición e está aberta a calquera formación que poida facilitarlle o futuro laboral. Fala coa determinación de quen non escatima esforzos e sae adiante sempre.

Todo traballador merece unha consideración especial da persoa a quen serve, pero máis aínda cando un está de vacacións e o outro facendo un esforzo para que lle sexan gratas. O detalle marca a diferenza. Un sorriso ao pedir o café ou algo de precaución nas praias non custa nada.