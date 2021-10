Unha ventá aos Ancares na Praza

O número 25 da Praza de Abastos de Lugo é unha ventá aberta aos Ancares. E non só pola fotografía do que é o primeiro posto de venda directa da cooperativa A Carqueixa, unha imaxe tomada dende Cerredo cara Villaluz e O Castro, con varias vacas pacendo. É tamén unha ventá a un modo de facer que resiste e persiste, que deu forma a unha das paisaxes máis biodiversas de Europa coa gandería extensiva, e que conserva no cooperativismo o espírito das ‘viceiras’, das quendas que os pastores facían co gando neses prados de altura, os máis ricos da provincia.

Un cento de gandeiros e veciños acompañaron onte a inauguración do posto O sabor dos Ancares. Saben que non é só unha carnicería, senón tamén unha esperanza lograda a base de traballo comunal, onde suman os pastores, onde aportan xestores como Román Sánchez Besteiro, onde proxectan voces como a de Oliver Laxe, que onte tamén estivo presente para poñer en valor o traballo dos cooperativistas.

Cristina López, concelleria de Participación, agradeceu á cooperativa a escolla deste lugar como punto de venda da súa carne. Continou o presidente da Carqueixa, José Antonio Díaz —‘Palillo’—, quen amosou a súa esperanza de que con xestos coma este a "gandería heroica dos Ancares saia adiante". Ramiro Martínez, o cura de Cervantes, tamén estaba presente. "Como cura, cómpreme bendecir. Bendición son unha serie de homes e mulleres que hai 30 anos decidiron vender os becerros en conxunto; bendición é que tiveron grandes problemas e souberon solucionalos, sentarse, falar; bendición é cada neno que nace aquí, cada persoa que vén vivir aos Ancares; bendión é quen pelexa para que a xente saia adiante", indicou, emocionado.

Tamén Oliver Laxe tomou a palabra, e bromeou dicindo que nunca pensara presentar un filme nunha carnicería, en referencia ás entregas sobre o traballo da cooperativa na campaña de Gandaría Heroica. Pero tamén el defendeu que ese lugar é moito máis. "Hoxe a nosa maneira de facer política é a cesta da compra, os nosos votos están no que mercamos, no relato que hai detrás", indicou. O que hai detrás, neste caso, é unha cultura que non se pode imaxinar sen eles, sen os gandeiros, os que coidan "do xardín, da natureza".

A cultura que cabe na cesta da compra