Una veintena de municipios de Lugo están libres de coronavirus

Los casos de covid en la provincia de Lugo continúan a la baja una semana más aunque lo hace más lentamente que en anteriores. En los últimos siete días, se ha pasado de 262 a 212 positivos, aunque lo cierto es que más del 90% de los concellos tiene menos de 8 contagiados. Además, 24 ayuntamientos lucenses se encuentran libres de coronavirus.

En concreto, solo cinco concellos superan los 10 casos: Foz (11), Monforte (11), Vilalba (13), Burela (17) y Lugo (52). En este último, la capital, es donde se ha producido el descenso más notable de contagios (se pasó en una semana de 77 a 52 casos), aunque al ser el más poblado sigue concentrando el mayor número de positivos.

Mapa de los casos activos de covid en la provincia de Lugo

Aunque la caída de casos en Lugo no es significativa con respecto a hace una semana, sí es notable si se compara con las cifras de hace un mes, cuando la capital lucense contabilizaba 367 contagios de coronavirus. Lo mismo ocurre con Sarria, que hace un mes tenía 67 positivos y ahora solo cuenta con uno.

Con respecto a hace siete días, los contagios suben en 17 de los 67 municipios y se mantienen los mismos casos en 7 concellos, que son: Alfoz (2), Begonte (1), Castro de Rei (4), Guitiriz (3), Meira (1), Monterroso (3) y Xove (3).

Los concellos en los que suben los positivos no son cifras significativas. Solo Vilalba registra un repunte de contagios, al pasar de 9 a 13 en una semana.

Además, el número de ayuntamientos lucenses libres de covid ha aumentado, pasando de los 18 la semana pasada a los 24 de ahora. No obstante, cabe recordar que con el protocolo actual no se contabilizan los autotest positivos y no se hacen pruebas de diagnóstico a población en general, salvo a la vulnerable, lo que se traduce en menos casos notificados al Sergas.

A nivel de Galicia, los nuevos contagios diarios de covid-19 se sitúan en 139 en Galicia, por encima de los 73 de la anterior jornada, según los datos publicados por la Consellería de Sanidade.

No obstante, Galicia cuenta con 1.570 casos activos totales de coronavirus, lo que supone casi un centenar menos que los 1.668 del día anterior. La tasa de positividad de PCR asciende al 10,9%.

Por su parte, los hospitalizados con covid también van a la baja en Galicia, con un total de 173, son 20 menos que los había que el pasado viernes. Además, hay 13 personas ingresadas en la Uci. Mientras, 1.384 personas están en seguimiento en sus domicilios.

La cifra de fallecidos con coronavirus se mantiene estable en 3.862. Las dos últimas muertes se produjeron el 11 de agosto.

Desde el inicio de la pandemia, un total de 667.449 personas se han curado en Galicia. Se han realizado 4 millones de PCR, mientras que las dosis administradas de la vacuna son 6,7 millones.

Por áreas sanitarias, la de A Coruña es la que cuenta con mayor número de hospitalizados, con un total de 53, seguida por: Ourense (31), Lugo (22), Pontevedra-O Salnés (22), Santiago-O Barbanza (18), Vigo (15) y Ferrol (12).

En lo tocante a casos activos, A Coruña también está a la cabeza (381). Después se encuentran: Ourense (266), Lugo (225), Santiago (208), Vigo (205), Pontevedra (144) y Ferrol (131).