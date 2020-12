Os vehículos agrícolas coa ITV caducada por demoras nas citas non terán sancións

A Dirección General de Tráfico (DGT) non denunciará os vehículos agrícolas que non puidesen pasar a ITV polos retrasos na programación desta revisión. Así o indicou a Subdelegación do Goberno en Lugo a través dun comunicado e ante a inquietude dos titulares destes vehículos, moitos dos cales xa viron vencer as prórrogas deste certificado sen que a Xunta lles dese prazo, nalgúns casos, ata febreiro para renovalo.

O delegado do Goberno remitiu unha carta a principios de novembro ao vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Francisco Conde, para instalo a tomar medidas neste ámbito.

Desde a Subdelegación destacaron que, ante a "imposibilidade por parte da Xunta, que ten a competencia exclusiva de realizar os trámites nalgúns concellos do rural galego", a directriz da Dirección General de Tráfico establece que "non procede formular denuncia aos vehículos agrícolas que circulen a partir do 10 de novembro de 2020 coa inspección técnica caducada se queda acreditado que non puideron pasar a inspección con anterioridade a esa data, de acordo co calendario de ITV móbiles", recordou a todas aquelas persoas que se poidan atopar nesta situación.

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, destacou a importancia da maquinaria agrícola para a actividade económica no rural, polo que admitiu celebrar "esta decisión da DGT que permite a continuidade do traballo, especialmente nun momento de recuperación económica pola pandemia".