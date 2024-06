Polémica en Teixeiro, Curtis: una valla y un pueblo unido contra ella

Una valla, quién lo iba a decir, ha unido más que nunca a los vecinos de Teixeiro, en Curtis. Las vías del tren dividen geográficamente desde hace cerca de 150 años al pueblo, pero los de uno y otro lado siempre dieron con la forma de encontrarse.

Desde hace tiempo lo hacían a través de un paso peatonal tipo strail —el sistema de paneles de caucho que permite atravesar la vía— que siempre entendieron como de uso libre y que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acaba de limitar con una valla. Su malestar se plasma ahora no solo en palabras, sino también a través de una recogida de firmas.

"Pasei ás dúas da tarde do venres e non había nada e cando volvía co meu fillo para abrir o negocio, ás catro menos cuarto, xa me berrou: 'Mamá, que non podemos cruzar'. Xa estaban colocando o arame", explica Lorena Sánchez, vecina de toda la vida del lado de la iglesia, la biblioteca, la casa de la cultura y el cementerio.

Es también gerente de la peluquería S&S Peluqueros, en el lado del consistorio, el centro de salud, la farmacia, las panaderías, buena parte de la hostelería y gran parte de los comercios, también la estación.

"É discriminatorio para os do Curro Vello -donde se originó la localidad, mucho antes de su expansión por la llegada del tren- porque teñen que vir para todo a esta parte", añade Lorena, que precisamente por ser vecina de siempre de Teixeiro no entiende "esta chapuza".

Hace hincapié en las personas mayores, las que tienen movilidad reducida y en los pequeños que, como el suyo, van a todos lados con la bicicleta: "Eu polo paso deixábao ir só e vixiábao desde aquí, pero polo túnel non".

Se refiere al paso inferior por el que se ven obligados a cruzar ahora y que se construyó en 2014, coincidiendo con la eliminación del paso a nivel en medio del afán del Concello por deshacerse de las intersecciones de este tipo que había por todo el ayuntamiento y que había provocado más de un susto y alguna que otra tragedia.

A esa vía alternativa todos en Teixeiro la conocen como "a curva" y todos la ven peligrosa.

Hablan de la pendiente, que ven impracticable para las sillas de ruedas, y de la única acera que hay en el tramo, donde "se se encontran unha bici e unha persoa, alguén ten que baixarse á calzada", indica Mónica Domínguez, trabajadora de la panadería Estación.

Algunos sugieren que la solución podría ser un paso elevado, propuesta que se barajó en su momento y que no llegó a cuajar

Ella reconoce que "ir por abaixo non dá a mesma confianza", y lo dice refiriéndose a la velocidad de los vehículos que se cruzan en la pronunciada curva, la cual en numerosas ocasiones se inunda y en la que proliferan las filtraciones por los laterales.

Mónica pide una alternativa, como pide también Ricardo Sánchez, vecino de la localidad aunque natural de Fisteus, que cree que un paso elevado solucionaría el problema: "Hai que pensar un pouco na xente á que lle é difícil moverse e aquela pendente custa traballo subila".

Tampoco pasa por alto la afluencia a las ceremonias religiosas: "Moita xente vai á igrexa os domingos, pero moitos deles tampouco teñen coche, así que a ver como fan".

De hecho, el alcalde, el popular Javier Caínzos, recuerda que en su momento se habían barajado varias propuestas y una de ellas pasaba por construir un paso elevado. Este no llegó a hacerse realidad y ahora sería más bienvenido que nunca.

También lo cree Ramón García Peteiro, responsable de Teixeiro Automoción. "Isto é dividir un pobo, agora vai haber Teixeiro A e Teixeiro B. Están no seu dereito de facelo, pero que menos que ofrecer alternativas", reconoce este empresario.

Él tiene una nieta que vive del lado de la estación, la misma que ahora utilizan para algunos cursillos determinadas asociaciones del entorno, y la joven debe cruzar al otro para coger el bus que la lleva al instituto, ya que es la ruta que le corresponde.

Ahora, en lugar de atravesar por el paso, debe rodear varios centenares de metros no exentos de peligro.

Una propuesta para Adif

El pleno del Concello de Curtis acordó este miércoles por unanimidad solicitar a Adif la construcción de un paso a distinto nivel, consensuado con los vecinos y el gobierno local, y la reapertura del paso cerrado mientras no se habilita una alternativa.

Esta propuesta fue remitida por el propio Caínzos al presidente de Adif, Ángel Contreras.

Una solución "por seguridad"

Por su parte, desde el ente, desde donde manifiestan que están "abiertos a recibir propuestas por parte del Ayuntamiento para luego estudiar", aseguran que esta actuación se deba a motivos de seguridad, ya que originalmente era un paso ideado para que los usuarios del tren cruzaran de un andén a otro, si bien su uso se "vició" hasta convertirlo en lo que se conoce como "un paso de ciudad".

Añaden además que al tratarse de un espacio cuyo administrador único es Adif no fue preciso informar de la actuación al Concello, y que no les consta que el paso inferior tenga deficiencias.

El atajo asfaltado por el que los vecinos se adentraban en O Curro Vello, la parte donde se originó Teixeiro, ya fue clausurado y ahora, ni sillas de ruedas, ni carritos, ni bicicletas pueden cruzar.

El paso continúa siendo funcional para cruzar de un andén a otro, pero los que deseen salir del estricto ámbito de la estación deben bajar por un estrecho y provisional escalón de bloques.

La alternativa es un paso inferior que no convence a los peatones por su pendiente, la "perigosa" curva, la velocidad de los vehículos o la única acera que hay, que aseguran que tiene un ancho "insuficiente".