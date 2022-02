La Valedora avala que se denegase al PP el acceso a instalaciones provinciales

La Valedora do Pobo avala que el gobierno provincial le denegase al PP el acceso al Fogar de Santa María y a unas naves en Begonte de la Diputación. Así lo indicó el ejecutivo que preside José Tomé, que recordó que ya en su momento esa decisión se fundamentó "en informes xurídicos da secretaría xeral da institución".

Las quejas a la Valedora habían sido formuladas por los populares Javier Castiñeira y Óscar Poy. Sobre el acceso al Fogar de Santa María, desde la Diputación señalaron que la negativa vino motivada porque los diputados del PP no notificaron su intención de hacer la visita ni el motivo de la misma. "Hai que lembrar que esta se producía nun momento no que aínda existían condicionantes de acceso relacionados coa normativa vencellada á pandemia", subrayaron. Sobre el acceso a las naves de Begonte, el motivo de no permitirlo se debió a su estado, que "non permite garantir a seguridade".

La Diputación destacó que esos criterios "veñen de ser recoñecidos como correctos" por la Valedora, que estima que, con respecto a las naves, la denegación está motivada por esa inseguridad del inmueble. Sobre las oficinas de Santa María, considera que negar la visita no supone limitar el derecho a la información porque los diputados del PP siempre pudieron acceder a expedientes, planos y documentación sobre la reforma. Indica además que es precisa una comunicación previa.

La portavoz socialista, Pilar García Porto, se mostró satisfecha y le pidió al PP "que deixe de andar facendo espectáculo e que traballe pola provincia, en vez de levar as súas pataletas ante unha institución que traballa para resolver problemas reais dos galegos".