UU AA señala que el bajo precio de la leche no compensa subidas de costes

Unións Agrarias denunció la "imposición de prezos" a los ganaderos lucenses, que perciben una cantidad inferior a los costes de producción, cuya cuantía se incrementó en torno al 20%. Félix Porto, responsable de coordinación sectorial de UU AA, recordó que la Organización Interprofesional Láctea, que integra a los distintos actores del sector, estima en 35 céntimos el coste medio de producción en España, cuando los productores gallegos cobran 33 céntimos, una cantidad que consideró insuficiente y que les sitúa a la cola del Estado. La leche se paga en Galicia 1,5 céntimos por debajo de la media española y 3 menos que en la vecina Asturias.

El aumento de los costes viene determinado por la subida de materias primas, como el maíz y la soja, o de suministros energéticos, como de la luz y el gasóleo. A esta situación se unen otros factores desfavorables "como a paralización das vendas das vacas de desvelle e dos becerros e a caída de ingresos da PAC, que servían para compensar os baixos prezos do leite", indicó Porto.

Los ganaderos no pueden repercutir este incremento en los nuevos contratos porque las industrias se oponen a cambiar sus condiciones para la nueva campaña láctea. Esta situación resulta chocante en una coyuntura de mercado "favorable para a industria, ante o aumento da produción e do consumo de produtos lácteos", señaló Porto.

El portavoz de UU AA especificó que la facturación por venta de leche aumentó en la campaña 2019-20 en 40 millones de euros en Galicia y en 16 en la provincia de Lugo. El consumo de leche líquida subió un 6%, la de yogures el 6,2% y la de quesos, el 12,9%. "Estos datos permiten un repunte no total de vendas, pese ao seu descenso na canle hostaleira", puntualizó Porto.

Aunque la situación del mercado debería generar una subida del precio de la leche en origen, este se mantiene "de forma artificial nos parámetros do ano 2020", comentó Porto, que ve necesaria la intervención de las administraciones con el fin de poner en marcha los mecanismos necesarios para solucionar el problema.

Lugo perdió 164 granjas en 2020 y baja de las 3.000

La difícil situación del sector lácteo tiene una gran repercusión en la provincia de Lugo, que produce el 44,9% de la leche gallega y el 17,7% de España. Pese al aumento de facturación de 2020, el número de productores sigue cayendo en Lugo y se situó en 2.931 en enero de este año, 164 menos que doce meses antes, según Unións Agrarias. Galicia cuenta con 6.722 ganaderos de leche y España suma casi 12.000.



Xunta y Gobierno. Félix Porto no ahorró críticas a la Xunta porque "non condiciona as axudas ao sector industrial á obriga de que as fábricas non teñan débedas cos gandeiros". También señaló que el Ministerio de Agricultura "coñece os datos das vendas da industria e da distribución, pero non fai cumprir la Lei da Cadea Alimentaria".